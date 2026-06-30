DFB takımı, Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı dramatik bir penaltı atışları serisinin ardından son 16 turunda elendi. Uzatmalarda Jonatan Tah, bir ara skoru 2-1'e getiren golü atmış gibi görünüyordu, ancak VAR devreye girince hakem Jalal Jayed golü geçersiz saydı. Bu karar, İngiltere efsanesi Alan Shearer'ı hayrete düşürdü.
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"Gerçekten çok şaşırdım": İngiltere efsanesi Alan Shearer, Almanya'nın Paraguay'a karşı Dünya Kupası'ndan elenmesi sırasında yaşanan bir olay karşısında hayrete düştü
"Bu karara hiç katılmıyorum," dedi Shearer, BBC'ye yaptığı açıklamada. Hakem, Tah'ın golünü, Waldemar Anton'un Paraguay kalecisi Orlando Gill'i gol öncesinde kurallara aykırı bir şekilde yere düşürdüğü iddiası nedeniyle geçersiz saymıştı.
"Kaleci, hafifçe dokunulduğunu biliyor ve sonra çok kolay bir şekilde yere düşüyor," diyen Shearer, kendi değerlendirmesine göre daha çok sıradan bir ikili mücadeleye benzeyen bu sahneyi analiz etti. "Evet, temas vardı, ama bu sonuçta temaslı bir spor. Kaleci temasın olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor. Bu bana yetmiyor."
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Nagelsmann, VAR müdahalesi hakkında: "Bu tam bir skandal!"
Shearer, maçın ardından tartışmalı karara karşı eleştirilerini sürdürdü: "Bu çok, çok hafif bir fauldu. Bunu söylemek zorundayım. Çok hafif." Bu nedenle, itirazları nedeniyle sarı kart gören Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ı da savundu: "Onu bu konuda hiç suçlamıyorum."
Maçın ardından DFB teknik direktörü röportajda öfkesini dile getirdi: "Şu anda tekrar izliyorum: Bu sadece bir skandal değil, tam bir skandal. Bu faul olarak bile değerlendirilemez." Shearer ise şu değerlendirmede bulundu: "İri bir kalecinin yere düşmesi için o kadar da fazla temas yoktu. Hakem ve VAR onun tarafındaydı. Gerçekten çok şaşırdım!"
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Klopp, Gündogan, Ittrich ve Kinhöfer: Hiçbiri bu kararı açıklayamıyor
Almanya’da da şaşkınlık hakimdi. “Gerçek şu ki: Eğer bu gol kurallara aykırıysa, Arsenal İngiltere şampiyonu olamaz. Sanırım gollerinin yüzde 60’ını bu şekilde attılar,” diye açıkladı Jürgen Klopp, MagentaTV’de yorumcu olarak yer alırken. Yıllarca İngiltere’de Manchester City forması giyen Ilkay Gündogan da bu görüşe katıldı: “Premier Lig’de buna sadece yorgun bir gülümsemeyle karşılık verilir – özellikle de bir kararı geri almak söz konusu olduğunda,” diye yazan eski milli futbolcu, sosyal medyada “Bu ne biçim bir VAR kararıydı?” diye sordu.
Alman hakem uzmanları bu soruya cevap veremediler. "Bu karara kesinlikle akıl erdiremiyoruz," diyerek durumu özetleyen Thorsten Kinhöfer, ZDF'de şöyle ekledi: "Sözlerim tükendi."
Kinhöfer ile aynı görevde MagentaTV için çalışan Patrick Ittrich de şunları vurguladı: "Bana göre bu çok titiz bir yaklaşım. Elbette kaleciyle bir temas var. Ancak itme, itekleme ya da tutma gibi bir durum görmüyorum." Dolayısıyla bu "açık bir hatalı karar değil. (VAR’ın, ed.) müdahalesi haklı değildi ve gol geçerliydi."
Anton’un müdahalesinin gerçekleştiği beş metrelik alanda kalecilere tanınan eski koruma “artık yok,” diye açıkladı Ittrich. “Oyuncunun koluna da dokunmadı, onu itmedi ve tutmadı.” Ayrıca, saha hakemi Jayed’in VAR uyarısına rağmen ilk kararında kalabileceğini vurguladı. "Bana göre yanlış bir karardı," diye ekledi Ittrich.
Sayılmayan golün ardından başka gol atılmadı ve maç dramatik bir penaltı atışlarına gitti; bu atışlarda altı Alman penaltı atıcısından üçü golü kaçırdı. 2018 ve 2022’de grup aşamasında elenmesinin ardından, DFB takımı üst üste üçüncü kez son 16 turuna yükselmeyi başaramadı.