"Gerçekten çok şaşırdım": İngiltere efsanesi Alan Shearer, Almanya'nın Paraguay'a karşı Dünya Kupası'ndan elenmesi sırasında yaşanan bir olay karşısında hayrete düştü

Almanya’da da şaşkınlık hakimdi. “Gerçek şu ki: Eğer bu gol kurallara aykırıysa, Arsenal İngiltere şampiyonu olamaz. Sanırım gollerinin yüzde 60’ını bu şekilde attılar,” diye açıkladı Jürgen Klopp, MagentaTV’de yorumcu olarak yer alırken. Yıllarca İngiltere’de Manchester City forması giyen Ilkay Gündogan da bu görüşe katıldı: “Premier Lig’de buna sadece yorgun bir gülümsemeyle karşılık verilir – özellikle de bir kararı geri almak söz konusu olduğunda,” diye yazan eski milli futbolcu, sosyal medyada “Bu ne biçim bir VAR kararıydı?” diye sordu.

Alman hakem uzmanları bu soruya cevap veremediler. "Bu karara kesinlikle akıl erdiremiyoruz," diyerek durumu özetleyen Thorsten Kinhöfer, ZDF'de şöyle ekledi: "Sözlerim tükendi."

Kinhöfer ile aynı görevde MagentaTV için çalışan Patrick Ittrich de şunları vurguladı: "Bana göre bu çok titiz bir yaklaşım. Elbette kaleciyle bir temas var. Ancak itme, itekleme ya da tutma gibi bir durum görmüyorum." Dolayısıyla bu "açık bir hatalı karar değil. (VAR’ın, ed.) müdahalesi haklı değildi ve gol geçerliydi."

Anton’un müdahalesinin gerçekleştiği beş metrelik alanda kalecilere tanınan eski koruma “artık yok,” diye açıkladı Ittrich. “Oyuncunun koluna da dokunmadı, onu itmedi ve tutmadı.” Ayrıca, saha hakemi Jayed’in VAR uyarısına rağmen ilk kararında kalabileceğini vurguladı. "Bana göre yanlış bir karardı," diye ekledi Ittrich.

Sayılmayan golün ardından başka gol atılmadı ve maç dramatik bir penaltı atışlarına gitti; bu atışlarda altı Alman penaltı atıcısından üçü golü kaçırdı. 2018 ve 2022’de grup aşamasında elenmesinin ardından, DFB takımı üst üste üçüncü kez son 16 turuna yükselmeyi başaramadı.