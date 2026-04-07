"Gerçekten çok mutluyuz!" - Amad Diallo, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlüğü için "doğru kişi" olduğunu vurguluyor

Nihai kararın Old Trafford’daki yönetim kuruluna ait olduğunu kabul etse de, forvet oyuncusu eski orta saha oyuncusunun başarıyı yeniden yakalamak için gereken eşsiz niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Bu görüş, teknik direktör değişikliğinden bu yana çok daha uyumlu bir görüntü sergileyen takımın genelinde paylaşılıyor gibi görünüyor.

Amad, "Geldiğinden beri herkese kazanmak istediğini, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak istediğini açıkça belirtti ve her oyuncuyla çalışıyor. Çok iyi iş çıkarıyor ve onu menajerimiz olarak görmekten gerçekten mutluyuz," diye ekledi. "Bazen bu tür menajerler kulübü ait olduğu yere taşıyabilir. Kişisel görüşümce o doğru adam ama karar verecek olanlar oyuncular değil."