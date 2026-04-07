"Gerçekten çok mutluyuz!" - Amad Diallo, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlüğü için "doğru kişi" olduğunu vurguluyor
Carrick, kulübün kaderini değiştiriyor
Carrick, takımın performansını tersine çevirerek United'ı uzun vadede yönetecek ciddi bir aday olarak öne çıktı. Başlangıçta sezon sonuna kadar görevlendirilmiş olan 44 yaşındaki teknik adam, etkileyici bir galibiyet serisi yakaladı. Onun yönetimindeki 10 Premier Lig maçında kulüp, yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet kaydetti. Bu performans, takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda avantajlı bir konuma taşıdı. Kulüp, Amorim'in ayrılmasının ardından acele etmemeyi tercih etmişti, ancak geçici teknik direktörün yarattığı etki, başka bir aday aramayı zorlaştırıyor.
Amad, United'ın ruhunu ön plana çıkarıyor
Dublin'deki antrenman kampından konuşan Amad, geçici teknik direktörün yarattığı olumlu atmosferden övgüyle bahsetti. Fildişi Sahili milli oyuncusu, çalkantılı bir dönemde net bir vizyonun soyunma odasını nasıl motive ettiğini vurguladı. Ruh halini ve manşeti tam olarak yansıtan duygularını dile getiren kanat oyuncusu, "Elbette bu kararı vermek bize, oyunculara düşmez, ama o gerçekten harika, takım için çok şey yapıyor. Çok deneyimli, kulübü tanıyor ve kulübün DNA'sına sahip. Onun doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yaptıklarından dolayı gerçekten çok mutluyuz." dedi.
Soyunma odasından gelen kişisel destek
Nihai kararın Old Trafford’daki yönetim kuruluna ait olduğunu kabul etse de, forvet oyuncusu eski orta saha oyuncusunun başarıyı yeniden yakalamak için gereken eşsiz niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Bu görüş, teknik direktör değişikliğinden bu yana çok daha uyumlu bir görüntü sergileyen takımın genelinde paylaşılıyor gibi görünüyor.
Amad, "Geldiğinden beri herkese kazanmak istediğini, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak istediğini açıkça belirtti ve her oyuncuyla çalışıyor. Çok iyi iş çıkarıyor ve onu menajerimiz olarak görmekten gerçekten mutluyuz," diye ekledi. "Bazen bu tür menajerler kulübü ait olduğu yere taşıyabilir. Kişisel görüşümce o doğru adam ama karar verecek olanlar oyuncular değil."
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Önümüzdeki dönemde kulüp, ilk dörtteki yerini korumak için çok önemli bir maç maratonuna girecek. 31 maçın ardından 55 puanla ligde üçüncü sırada yer alan takım, Aston Villa’nın sadece bir puan önünde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi, 13 Nisan'da Leeds'i ağırlayacakları maçla devam edecek, ardından 18 Nisan'da Chelsea'ye zorlu bir deplasman maçı var. Sezonun son haftalarında ayrıca 27 Nisan'da Brentford ve 3 Mayıs'ta Liverpool ile önemli iç saha maçları oynanacak. Teknik direktör, kalıcı pozisyonunu sağlamlaştırmak için bu zorlu fikstürü başarıyla atlatmalı ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeli.