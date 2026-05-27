"Bayern Münih maçından sonra bana çok gurur duyduğunu yazan bir mesaj gönderdi," diye anlattı Türk milli futbolcu TRT Spor'a. "Bu mesaj beni çok mutlu etti. Tanrı yolunu açsın. Bence o gerçekten büyük bir teknik direktör."
Çeviri:
"Gerçekten büyük bir teknik direktör": Real Madrid'in orta saha yıldızı, FC Bayern'e karşı alınan yenilginin ardından eski teknik direktörü Xabi Alonso'dan özel bir mesaj aldı
Bayern ile oynanan o maç, Güler için de kişisel olarak oldukça zorlu geçmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Münih ekibinin 2-1 galip gelmesinin ardından, iki takım Münih’teki rövanş maçında çekişmeli bir mücadele sergilemiş ve FC Bayern maçı 4-3 kazanmıştı.
Güler bu maçta birçok önemli an yaşattı. Öncelikle eski Fenerbahçe oyuncusu, maçın başlangıcından kısa bir süre sonra FCB kalecisi Manuel Neuer'i şaşırtarak uzak mesafeden gol atarak konuk takımı erken öne geçirdi. Yaklaşık yarım saat sonra da serbest vuruşla skoru 1-2'ye getiren golü attı.
Maçın son dakikalarında yaşanan gergin bir anında, Güler'in takım arkadaşı Eduardo Camavinga tartışmalı bir şekilde kırmızı kart gördü ve Bayern, Luis Diaz (88.) ve Michael Olise'nin (90.+3) son dakikalarda attığı gollerle yarı finale yükseldi. Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakem Slavko Vincic (46, Slovenya) ile sözlü atışmaların ardından sarı-kırmızı kart gördü.
- Getty Images
Güler, Alonso hakkında: "Gerçekten harika bir ilişkimiz vardı"
Güler, Allianz Arena'daki maçtan çok, Alonso ile olan işbirliğini çok daha iyi hatırlıyor. "Aramızda gerçekten harika bir ilişki vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini hissettim. Tam da aradığım şey buydu, gerçekten."
Eski Leverkusen teknik direktörü, Ocak ayında kovulana kadar sadece yaklaşık yarım yıl Real Madrid'de çalıştı. Birçok yıldızın, yoğun taktik eğitimlerini de içeren Alonso'nun yaklaşımından memnun olmadığı söyleniyor.
Güler ise görünüşe göre bunlardan biri değildi: "Seni ofisine çağırıp taktiksel bir şey açıkladığında, ikna olmamak zor." Ve devam etti: "O, muhtemelen her gün uyandığında bir oyuncuyu nasıl daha iyi hale getirebileceğini, onunla nasıl iletişim kuracağını düşünen biriydi."
Güler, sezonun ilk aşamalarında Real'in en büyük kazananlarından biriydi ve orta sahada kilit bir rol üstlendi. "Arda topa yakın olmalı. Topa ne kadar çok dokunursa, o ve takım o kadar iyi oynar," demişti Alonso, örneğin geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası sırasında. Güler bunu doğruladı: "İlk maçımızdan önce, ilk 11'de yer aldığımda, sabah bana şöyle dedi: 'Sağındaki herkesten daha sık topa sahip olmanı istiyorum.' Bunu duyduğunda, ikna olmak artık zor değil."
Güler, Chelsea'de Alonso'ya başarılar diliyor
Alonso'nun ayrılmasının ardından Real'in A takımının başına Alvaro Arbeola (43) geçti, ancak eski İspanya milli futbolcusu da üst üste ikinci şampiyonluksuz sezonu engelleyemedi. Şimdi görevinden ayrılıyor; büyük olasılıkla Jose Mourinho (63, Benfica) geri dönecek ve Güler ile arkadaşlarını çalıştıracak.
Alonso ise birkaç gün önce İngiltere'nin birinci lig takımı FC Chelsea ile anlaştı. Güler, ona başarılar diliyor: "Umarım her şey yolunda gider. Tabii ki birbirimize mesajlaşmaya devam edeceğiz."
- Getty
Arda Güler'in Real Madrid'deki performans istatistikleri 2025/26
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı kartlar 51 6 14 2 1