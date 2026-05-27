"Gerçekten büyük bir teknik direktör": Real Madrid'in orta saha yıldızı, FC Bayern'e karşı alınan yenilginin ardından eski teknik direktörü Xabi Alonso'dan özel bir mesaj aldı

Bayern ile oynanan o maç, Güler için de kişisel olarak oldukça zorlu geçmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Münih ekibinin 2-1 galip gelmesinin ardından, iki takım Münih’teki rövanş maçında çekişmeli bir mücadele sergilemiş ve FC Bayern maçı 4-3 kazanmıştı.

Güler bu maçta birçok önemli an yaşattı. Öncelikle eski Fenerbahçe oyuncusu, maçın başlangıcından kısa bir süre sonra FCB kalecisi Manuel Neuer'i şaşırtarak uzak mesafeden gol atarak konuk takımı erken öne geçirdi. Yaklaşık yarım saat sonra da serbest vuruşla skoru 1-2'ye getiren golü attı.

Maçın son dakikalarında yaşanan gergin bir anında, Güler'in takım arkadaşı Eduardo Camavinga tartışmalı bir şekilde kırmızı kart gördü ve Bayern, Luis Diaz (88.) ve Michael Olise'nin (90.+3) son dakikalarda attığı gollerle yarı finale yükseldi. Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakem Slavko Vincic (46, Slovenya) ile sözlü atışmaların ardından sarı-kırmızı kart gördü.