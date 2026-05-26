"Gerçekten çok yorgundu. Saha çamurluydu ve risk almak yerine, her zaman bundan kaçınmayı tercih edersiniz," diyerek Miami'nin Arjantinli teknik direktörü Guillermo Hoyos, bu oyuncu değişikliğini önemsizmiş gibi göstermişti.

Son şampiyonun ilk Dünya Kupası maçı 16 Haziran'da Kansas City'de oynanacak, J Grubu'ndaki ilk rakibi Cezayir olacak. Arjantin, Dünya Kupası kadrosunu henüz açıklamadı, yakında 39 yaşına girecek olan Messi de şu ana kadar altıncı Dünya Kupası finallerine katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.