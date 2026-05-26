Kulübü Inter Miami'nin yaptığı açıklamaya göre, ön tanıya göre sol uyluk kaslarında aşırı yükleme olduğu belirtiliyor. 38 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş takvimi, klinik ve fonksiyonel gelişmelere bağlı olacak.
Çeviri:
"Gerçekten bitkin düşmüştü": Dünya Kupası öncesinde sakatlığı bulunan Lionel Messi'nin durumu konusunda Arjantin rahat bir nefes alabilir
Arjantinli La Nacion gazetesi ve diğer medya kuruluşları, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun yaklaşık on gün boyunca dinlenmek zorunda kalacağını bildirmişti.
Messi, Kuzey Amerika Major League Soccer (MLS) liginde Dünya Kupası arası öncesi oynanan son maçta, kulübü Inter Miami'nin Philadelphia Union'a karşı 6-4 (4-4) biten karşılaşmanın 73. dakikasında sürpriz bir şekilde oyundan çıkmak istedi. Bu sırada sol uyluk kısmını tuttu.
Korku dolu anın ardından: Messi için tehlike geçti
"Gerçekten çok yorgundu. Saha çamurluydu ve risk almak yerine, her zaman bundan kaçınmayı tercih edersiniz," diyerek Miami'nin Arjantinli teknik direktörü Guillermo Hoyos, bu oyuncu değişikliğini önemsizmiş gibi göstermişti.
Son şampiyonun ilk Dünya Kupası maçı 16 Haziran'da Kansas City'de oynanacak, J Grubu'ndaki ilk rakibi Cezayir olacak. Arjantin, Dünya Kupası kadrosunu henüz açıklamadı, yakında 39 yaşına girecek olan Messi de şu ana kadar altıncı Dünya Kupası finallerine katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.