"Gerçekten berbat oyuncular" - Pep Guardiola, Stockport maçını izlemek için PSG-Bayern Münih maçını neden kaçırdığını esprili bir şekilde anlattı

Futbol dünyasının büyük bir kısmı Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına odaklanmışken, Guardiola akşamını başka bir yerde geçirdi. Manchester City teknik direktörü, bu çok ses getiren Avrupa maçını takip etmek yerine, Stockport County’yi izlemek üzere Edgeley Park’taki bir maça gitmeyi tercih etti.

Guardiola daha sonra takvime baktığında Paris maçını başlangıçta göz ardı ettiğini itiraf etti. Maç sonunda PSG'nin 5-4 kazandığı dokuz gollü heyecan verici bir karşılaşma yaşanmasına rağmen, City teknik direktörü zamanını alt liglerdeki İngiliz futbolunu izleyerek geçirmeyi çoktan kararlaştırmıştı.