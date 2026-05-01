"Gerçekten berbat oyuncular" - Pep Guardiola, Stockport maçını izlemek için PSG-Bayern Münih maçını neden kaçırdığını esprili bir şekilde anlattı
Guardiola, Şampiyonlar Ligi maçı yerine Stockport maçını tercih etti
Futbol dünyasının büyük bir kısmı Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına odaklanmışken, Guardiola akşamını başka bir yerde geçirdi. Manchester City teknik direktörü, bu çok ses getiren Avrupa maçını takip etmek yerine, Stockport County’yi izlemek üzere Edgeley Park’taki bir maça gitmeyi tercih etti.
Guardiola daha sonra takvime baktığında Paris maçını başlangıçta göz ardı ettiğini itiraf etti. Maç sonunda PSG'nin 5-4 kazandığı dokuz gollü heyecan verici bir karşılaşma yaşanmasına rağmen, City teknik direktörü zamanını alt liglerdeki İngiliz futbolunu izleyerek geçirmeyi çoktan kararlaştırmıştı.
Kulüp başkanı esprili bir açıklama yaptı
Gazetecilere konuşan Guardiola, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yer alan teknik direktörlerin ve oyuncuların kalitesinin kendisini maçı izlemeye ikna etmediğini söyleyerek şaka yaptı.
"Bir gün önce takvime baktım, PSG ile Bayern Münih'i gördüm ve 'hay aksi, ne felaket bir maç' diye düşündüm. Teknik direktörler iyi değil - Luis [Enrique] ve Vini [Vincent Kompany]," dedi Guardiola. "Gerçekten berbat oyuncular, yani… Ben İngiliz futboluna aşığım ve Stockport'a gitmeye karar verdim. Gelecek sezon, Bayern Münih eski takımımla oynadığında, kanepenin önünde olacağım."
Farklı futbol tarzlarını benimsemek
Şakaların ötesinde Guardiola, şu anda Avrupa futbol sahnesine damga vuran çeşitli futbol felsefelerine dair daha taktiksel bir değerlendirmede bulundu. Paris’teki maçı canlı izleyememiş olsa da, stiller çatışsa bile kıtada oyunun farklı şekillerde oynanmasına saygı duyduğunu belirtti.
PSG ile Bayern arasındaki maçı daha ciddi bir şekilde ele alan Guardiola, "Bu güzel. Futbolun özü budur. Sen ve ben aynı değiliz. Futbol böyledir [geniş bir hareketle] - herkesin kendi stili vardır. İyi bir maçtı. Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki maç da bir başka iyi maçtı. Tabii ki, bir yarı finalde dokuz gol atmak harika bir şey. Futbol farklı şekillerde kabul edilmeli."
Şehir, yoğun maç programına hazırlanıyor
Premier Lig, Crystal Palace ve Bournemouth ile oynayacakları maçların tarihlerinin değiştirilmesi taleplerini reddedince, Cityzens sezonun son haftalarında yoğun bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Takım, Arsenal’i Premier Lig liderliğinden indirmek amacıyla bir sonraki maçında Everton ile karşılaşacak.