"Gerçekten Ballon d'Or'u kazanması gerekirdi": Bayern efsanesi, Manuel Neuer'in Real Madrid'den Kylian Mbappé ve Vinicius Júnior'u bile geride bıraktığını açıklıyor

Lahm, geçen hafta Bayern'in 2-1 kazandığı ilk maçta Neuer'in birçok muhteşem kurtarış sergilediği performansını "fantastik" olarak nitelendirdi. Artık 40 yaşında olan kalecinin Bernabeu'daki övgüye değer performansı, ona Neuer'in kariyerindeki iki önemli maçı hatırlattı.

İlki, Bayern'in Paris Saint-Germain'i, Neuer'in o dönemki PSG süperstarları Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı yaptığı muhteşem kurtarışlar sayesinde yendiği 2020 Şampiyonlar Ligi finali. "İkincisi, kendimi 2014 Dünya Kupası finaline geri dönmüş gibi hissettim," dedi Lahm, ki kendisi o zamanlar Rio de Janeiro'da Almanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 yendiği maçta sahada yer almıştı.

Almanya milli takımının eski kaptanı, Neuer'in o final maçında "tek bir şutu bile kurtarmak zorunda kalmadığını", ancak bunun "en büyük güçlerinin nerede olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdiğini" vurguladı. Neden mi? "Neuer forvetleri sindiriyor - onların şutlarının kalitesini etkiliyor," diye açıkladı Lahm, ki kendisi Bayern'de de altı yıl boyunca Neuer ile birlikte oynamış ve 2017'de FCB formasıyla 517 maça çıktıktan sonra kariyerini sonlandırmıştı.

Lahm tezini şöyle sürdürdü: "Neuer'e karşı şutunda yüzde 80 risk almak yeterli değil, yüzde 100 bile yetmez. %110 risk almalısın." Bayern kalecisini geçmek için güç ya da isabet arasında seçim yapamazsın, aksine "gol atmak için ikisine de ihtiyacın var - ve çoğu zaman ikisi de mükemmel olmalı. Bu yüzden bazı şutlar çabucak yanına ya da üstüne gider. Ya da yeterince isabetli olmaz" dedi Lahm.