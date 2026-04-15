"Neredeyse yirmi yıldır olduğu gibi, futbol dünyası şu anda Manuel Neuer'e hayranlık duyuyor. Yine bir kez daha," diye başladı Lahm, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçı (Çarşamba, 21:00) öncesinde The Athletic için kaleme aldığı ayrıntılı yazısına.
Çeviri:
"Gerçekten Ballon d'Or'u kazanması gerekirdi": Bayern efsanesi, Manuel Neuer'in Real Madrid'den Kylian Mbappé ve Vinicius Júnior'u bile geride bıraktığını açıklıyor
Lahm, geçen hafta Bayern'in 2-1 kazandığı ilk maçta Neuer'in birçok muhteşem kurtarış sergilediği performansını "fantastik" olarak nitelendirdi. Artık 40 yaşında olan kalecinin Bernabeu'daki övgüye değer performansı, ona Neuer'in kariyerindeki iki önemli maçı hatırlattı.
İlki, Bayern'in Paris Saint-Germain'i, Neuer'in o dönemki PSG süperstarları Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı yaptığı muhteşem kurtarışlar sayesinde yendiği 2020 Şampiyonlar Ligi finali. "İkincisi, kendimi 2014 Dünya Kupası finaline geri dönmüş gibi hissettim," dedi Lahm, ki kendisi o zamanlar Rio de Janeiro'da Almanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 yendiği maçta sahada yer almıştı.
Almanya milli takımının eski kaptanı, Neuer'in o final maçında "tek bir şutu bile kurtarmak zorunda kalmadığını", ancak bunun "en büyük güçlerinin nerede olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdiğini" vurguladı. Neden mi? "Neuer forvetleri sindiriyor - onların şutlarının kalitesini etkiliyor," diye açıkladı Lahm, ki kendisi Bayern'de de altı yıl boyunca Neuer ile birlikte oynamış ve 2017'de FCB formasıyla 517 maça çıktıktan sonra kariyerini sonlandırmıştı.
Lahm tezini şöyle sürdürdü: "Neuer'e karşı şutunda yüzde 80 risk almak yeterli değil, yüzde 100 bile yetmez. %110 risk almalısın." Bayern kalecisini geçmek için güç ya da isabet arasında seçim yapamazsın, aksine "gol atmak için ikisine de ihtiyacın var - ve çoğu zaman ikisi de mükemmel olmalı. Bu yüzden bazı şutlar çabucak yanına ya da üstüne gider. Ya da yeterince isabetli olmaz" dedi Lahm.
Philipp Lahm: Manuel Neuer, en iyi forvetlerin bile gol vuruşlarının kalitesini etkiliyor
Neuer'in yenilmezlik havası, kendi alanındaki en büyük isimlerin bile şutlarında o belirleyici dokunuşun eksik kalmasına neden oluyor. "2014 finalinde Lionel Messi ve Gonzalo Higuain, o kadar isabetli şutlar attılar ki, normalde gol çevirecekleri fırsatları kaçırdılar. Geçen hafta Madrid'de ise Vinicius Junior ve Kylian Mbappe, maçın gidişatı içinde şutlarını ıskaladılar çünkü Neuer'in kurtarışları onları etkilemişti," diyor Lahm emin bir şekilde.
42 yaşındaki Lahm, Neuer'in "yüzyılın kalecisi" ve "Bay Yenilmez" olduğunu söyleyerek hayranlığını dile getirdi. "Forvet olarak bir grizzly ayısıyla karşı karşıya kalırsınız. Ama aynı zamanda Manuel, gösterişten ve süslemelerden uzak duran bir kalecidir. Tek amacı şov yapmak olan gereksiz uçma hareketleri veya teatral hareketler sergilemez. [...] Tutulabilir bir top olduğunda, onu her zaman en etkili şekilde etkisiz hale getirmiştir."
Neuer ayrıca çok iyi bir futbolcu olduğu için, "bir takımın baskı altındaki durumlarda onun üzerinden oynaması çok daha kolay oluyor," diye vurguladı Lahm. "Ona her zaman güveniyorduk ve o da neredeyse her durumda bize bir seçenek sunuyordu."
Manuel Neuer "gerçekten Ballon d'Or'u kazanmalıydı"
Real Madrid ile oynanacak ikinci maçta Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmeyi garantilemek için yine formunun zirvesinde bir Neuer'e ihtiyaç duyacak. Dünya Kupası'nda Alman milli takımına geri dönebileceğine dair spekülasyonları defalarca yalanlamak zorunda kalan tecrübeli kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Neuer'in bir yıl daha kalıp kalmayacağı henüz belli değil, ancak şu anda kariyerine devam etme eğilimi var.
"Manuel'in nasıl bir karar vereceğini bilmiyorum," diyen Lahm, eski milli kalecinin fiziksel durumuna değinerek, "Bugünün Neuer'i, eski fiziksel formunun muhtemelen yüzde 10 ila 15'ini kaybetmiş durumda," diye ekledi. Lahm, Madrid'de ise "imkansız" topları kurtarmadığını belirtti. "Onun gücü, mutlak sakinliğinde, varlığında ve konsantrasyonundaydı. Birçok kaleci, özellikle büyük maçlarda yanlış tepki verir. Ancak Manuel Neuer tam da o anlarda gerçek klasını gösterir. Bu özelliği sayesinde takımların şampiyonluk kazanmasına yardımcı olur - şu anda da öyle."
Lahm, eski takım arkadaşını överek, Neuer'in "futbol tarihinin en büyükleri ile aynı seviyede, Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede" olduğunu söyledi. "Ve gerçekten bir gün Ballon d'Or'u kazanması gerekirdi. Kim buna karşı çıkardı ki?"
2014 yılında, Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda belirleyici bir rol oynadıktan sonra, Neuer bu ödüle en yakın isimdi. Ancak Messi ve Ronaldo'yu geçmek imkansızdı; Bayern kalecisi o yıl Ballon d'Or'da üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti. Ancak Neuer, dünyanın en iyi kalecisi olarak tam beş kez ödüllendirildi (2013'ten 2016'ya ve 2020'de).
Manuel Neuer'in en büyük başarıları
Dünya Şampiyonu (1 kez)
2014 (Almanya)
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (2 kez)
2013 ve 2020 (FC Bayern Münih)
Almanya Şampiyonu (12 kez)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2025 (FC Bayern Münih)
Kulüpler Dünya Şampiyonu (2 kez)
2014 ve 2021 (FC Bayern Münih)
DFB Kupası Şampiyonu (6 kez)
2011 (FC Schalke 04), 2013, 2014, 2016, 2019 ve 2020 (FC Bayern Münih)
U21 Avrupa Şampiyonu (1 kez)
2009 (Almanya)