"Gerçekten aptal olurduk": 1. FC Köln Başkanı, Said El Mala hakkında şaşırtıcı derecede net bir açıklama yaptı

Express gazetesi son olarak, özel bir transfer modelinin El Mala'yı bir yıl daha Köln'de tutabileceğini bildirmişti. Buna göre, süper dripçi oyuncunun bu yaz yüksek bir bedel karşılığında Premier Lig'e satılması, ancak ardından gelecek sezon için tekrar Köln'e kiralanmasının olası bir senaryo olarak tartışıldığı belirtiliyor. Böylece El Mala, ilk etapta alıştığı ortamda gelişmeye devam edebilir ve kendini kanıtlamış bir oyuncu olarak değerli deneyimler kazanabilir.

El Mala, sezonun başından itibaren birkaç muhteşem performansla hızlı bir başlangıç yapmıştı. Kasım ayında, Almanya A Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez milli takıma çağrılmıştı, ancak henüz milli takımdaki ilk maçına çıkamamıştı. Olası bir Dünya Kupası kadrosu için Nagelsmann, El Mala'nın öncelikle kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynaması gerektiğini vurgulamıştı. Genç oyuncu bu talebi son zamanlarda yerine getirdi; son beş Bundesliga maçında her zaman ilk 11'de yer aldı ve bu maçlarda üç gol attı.

Şu anda El Mala, FC ile sezonun sonuna kadar tamamen odaklanabilmek için diğer kulüplerden gelen teklifleri reddediyor. Cuma günü, şu anda küme düşme potasındaki 16. sırada yer alan FC St. Pauli'yi yenerek Köln, ligde kalma yolunda büyük bir adım atabilir: El Mala ve arkadaşları Hamburg'da kazanırsa, sezonun bitimine dört hafta kala St. Pauli'ye karşı neredeyse yakalanamaz bir sekiz puanlık fark açmış olacak.