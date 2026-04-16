Stobbe, L'Immo podcast'inde "Böylesine harika bir oyuncuyu bu kadar erken bırakmak için aptal olmamız gerekirdi" diyerek, El Malas'ın yaz aylarında ayrılmasının henüz kesinleşmediğini vurguladı.
"Gerçekten aptal olurduk": 1. FC Köln Başkanı, Said El Mala hakkında şaşırtıcı derecede net bir açıklama yaptı
Geçtiğimiz aylarda, 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda FC'den ayrılacağı ihtimalinin giderek daha belirgin hale geldiği ortaya çıktı. Özellikle Brighton & Hove Albion'un, aralarında büyük bir maaş artışı da bulunan tekliflerle El Mala'yı ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak Köln, kış aylarında İngiliz kulübün yaptığı iddia edilen teklifi reddetti. Brighton'ın pes etmediği anlaşılırken, son zamanlarda bu sezon Bundesliga'nın yıldızlarından biri haline gelen El Mala ile ilgilenen kulüpler arasında Chelsea'nin de adı geçmeye başladı.
"Elbette ona harika bir şekilde gelişebileceği bir ortam sunabiliriz," diyen Stobbe, El Mala'nın bir sonraki adımlarını Köln'de de atabileceğini açıkladı. Alman U21 milli takım oyuncusu, Köln kulübüyle 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye sahip ve geçen yaz üçüncü lig ekibi Viktoria Köln'den FC Köln'e transfer olmuştu. "O çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Elbette ona sadece maddi değil, aynı zamanda maddi da dahil olmak üzere ortamımızla bir teklifte bulunacağız. Hala çok uzun süreli bir sözleşmesi var," diye devam etti Stobbe.
1. FC Köln: Said El Mala satılıp tekrar kiralanacak mı?
Express gazetesi son olarak, özel bir transfer modelinin El Mala'yı bir yıl daha Köln'de tutabileceğini bildirmişti. Buna göre, süper dripçi oyuncunun bu yaz yüksek bir bedel karşılığında Premier Lig'e satılması, ancak ardından gelecek sezon için tekrar Köln'e kiralanmasının olası bir senaryo olarak tartışıldığı belirtiliyor. Böylece El Mala, ilk etapta alıştığı ortamda gelişmeye devam edebilir ve kendini kanıtlamış bir oyuncu olarak değerli deneyimler kazanabilir.
El Mala, sezonun başından itibaren birkaç muhteşem performansla hızlı bir başlangıç yapmıştı. Kasım ayında, Almanya A Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez milli takıma çağrılmıştı, ancak henüz milli takımdaki ilk maçına çıkamamıştı. Olası bir Dünya Kupası kadrosu için Nagelsmann, El Mala'nın öncelikle kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynaması gerektiğini vurgulamıştı. Genç oyuncu bu talebi son zamanlarda yerine getirdi; son beş Bundesliga maçında her zaman ilk 11'de yer aldı ve bu maçlarda üç gol attı.
Şu anda El Mala, FC ile sezonun sonuna kadar tamamen odaklanabilmek için diğer kulüplerden gelen teklifleri reddediyor. Cuma günü, şu anda küme düşme potasındaki 16. sırada yer alan FC St. Pauli'yi yenerek Köln, ligde kalma yolunda büyük bir adım atabilir: El Mala ve arkadaşları Hamburg'da kazanırsa, sezonun bitimine dört hafta kala St. Pauli'ye karşı neredeyse yakalanamaz bir sekiz puanlık fark açmış olacak.
Said El Mala'nın bugüne kadarki profesyonel sezonları
Sezon
Kulüp
Maçlar (tüm turnuvalar)
Goller / Asistler
2023/24
Viktoria Köln (3. Lig)
11
1 / 1
2024/25
Viktoria Köln (3. Lig)
34
13 / 5
2025/26
1. FC Köln (Bundesliga)
31
11 / 4