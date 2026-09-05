Pazar günkü yüksek önem taşıyan Londra derbisi öncesinde Arsenal menajeri Arteta, Martinez'in böylesine ses getiren bir hamle yapmasını tamamen beklediğini kabul etti. Tecrübeli kaleci, kuzey Londra'da sekiz yıl geçirdi; 2020'de ayrılıp Villa Park'ın yolunu tutmadan önce Arteta'nın FA Cup ve Community Shield'ı kazanmasına da dikkat çekici şekilde yardımcı oldu.

Arteta, cuma günkü maç öncesi basın toplantısında muhabirlere, "Açıkçası, Emi'yi gerçekten çok iyi tanıyorum" dedi. "Onu burada bulundurduk. O üst düzey bir kaleci."

Arteta ayrıca, Dünya Kupası kazanan bir ismin Chelsea savunmasına entegre edilmesinin Alonso adına ustaca bir hamle olduğunu da kabul etti. Şunları ekledi: "Takıma ne katacağı açık ve bence bu gerçekten çok akıllıca bir karar."