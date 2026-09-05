AFP
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'Gerçekten akıllıca' - Mikel Arteta, Arsenal maçı öncesinde Xabi Alonso'nun Chelsea'ye transferdeki ustalık hamlesini övdü
Chelsea, eski Arsenal oyuncusuyla kadrosunu güçlendirdi
Alonso'nun Stamford Bridge'deki dönemi, yaz aylarında takıma katılan 11 oyuncuyla birlikte kapsamlı değişikliklerle başladı. Rekor kıran 117 milyon sterlinlik Rogers transferi manşetleri süslerken, Aston Villa'dan yapılan bir başka transfer de Chelsea'nin savunma hattını güçlendirdi. Martinez, 7,5 milyon sterlin karşılığında batı Londra'ya transfer olarak kulübün tartışmasız birinci kalecisi konumuna geldi ve transfer döneminin son gününde Como'ya kiralanan İspanyol file bekçisi Robert Sanchez'in yerini aldı.
Arjantinli kaleci, Chelsea'nin geçen hafta sonu Brighton karşısında aldığı nefes kesen 4-3'lük galibiyette hemen etkisini gösterdi. İlk maçına John Terry'nin ikonik 26 numaralı formasıyla çıkmasına rağmen, Martinez eski kulübüne karşı sahaya çıkmadan hemen önce boşta olan 1 numaralı formayı hızla devraldı.
- Getty Images Sport
Arteta, Chelsea'nin yaptığı işlerden etkilendi
Pazar günkü yüksek önem taşıyan Londra derbisi öncesinde Arsenal menajeri Arteta, Martinez'in böylesine ses getiren bir hamle yapmasını tamamen beklediğini kabul etti. Tecrübeli kaleci, kuzey Londra'da sekiz yıl geçirdi; 2020'de ayrılıp Villa Park'ın yolunu tutmadan önce Arteta'nın FA Cup ve Community Shield'ı kazanmasına da dikkat çekici şekilde yardımcı oldu.
Arteta, cuma günkü maç öncesi basın toplantısında muhabirlere, "Açıkçası, Emi'yi gerçekten çok iyi tanıyorum" dedi. "Onu burada bulundurduk. O üst düzey bir kaleci."
Arteta ayrıca, Dünya Kupası kazanan bir ismin Chelsea savunmasına entegre edilmesinin Alonso adına ustaca bir hamle olduğunu da kabul etti. Şunları ekledi: "Takıma ne katacağı açık ve bence bu gerçekten çok akıllıca bir karar."
Arsenal, transferdeki başarısız girişimleri görmezden geliyor
Chelsea'nin agresif transfer hamleleri, Arsenal'ın yaz planlarını doğrudan etkiledi. Arsenal, Chelsea'nin forveti Stamford Bridge'e getirmek için devreye girmesinden önce Rogers için ciddi şekilde gündeme gelmişti. Vinicius Jr. ve Julian Alvarez gibi hücum hedeflerini de kaçırmasına rağmen Arteta, ön hatta ses getirecek bir takviyenin gelmemesinden tamamen rahatsız görünmüyor.
Rogers'ın kaçmasının önemli bir darbe olup olmadığı sorulduğunda İspanyol teknik adam bu öneriyi hızla geri çevirdi. Arteta, "Bilmiyorum [kaçan bir fırsat olup olmadığını], bunlar sadece görüşler" dedi. "Transfer dönemi kapandı ve ben şu anda kadroda sahip olduğumuz tüm inanılmaz şeylere bakmayı, şu anda bizim bir parçamız olmayan şeylere daha fazla zaman harcamamayı tercih ediyorum. Yani durum bu ve benim temel sorumluluğum da bu."
- AFP
Erken bir şampiyonluk sınavı bekliyor
Londra'nın iki dev ekibi de pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya, Premier League'deki ilk iki maçlarından çıkardıkları kusursuz sonuçlarla geliyor. Bu mücadele, iki takımın da şampiyonluk hedefleri açısından sezonun başındaki en büyük ölçütlerden biri olacak.
Martinez, yeni forma numarasıyla eski yuvasının sahasına çıkacak ve güçlü bir mesaj vermek isteyen Arsenal hücumunu durdurmaya çalışacak. Alonso açısından ise son şampiyona deplasmanda karşı alınacak bir galibiyet, Chelsea'nin çılgın geçen yaz transfer dönemindeki hamlelerini kesin biçimde doğrulamış olacak.
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