Chelsea'nın eski kaptanı Cahill, Lacroix'nın transferinin eski kulübü adına çok akıllıca bir hamle olduğuna inanıyor.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Cahill, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Harika bir oyuncu ve gerçekten çok akıllıca bir transfer. Bence şu anda da çok iyi bir yaşta ve Premier League'de düzenli olarak oynama deneyimine sahip.

"Önünde gelişip öğrenebileceği daha çok yıl var. Chelsea gibi bir kulübe gelmek de ona bir sonraki seviyeye çıkması için o platformu sağlıyor.

"Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda da yer aldı ve kendisini bu platforma, artık bu seviyedeki bir profile taşıdı. Ama yine, tıpkı benim Chelsea'ye geldiğimde olduğu gibi, kariyerini bir sonraki seviyeye taşıma fırsatını yakalıyorsun."