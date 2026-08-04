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'Gerçekten akıllı bir transfer' - Gary Cahill, Chelsea'de Xabi Alonso yönetiminde 'bir sonraki seviyeye' ulaşması için 52 milyon sterlinlik Maxence Lacroix'ya destek verdi
Cahill, Lacroix'nın Chelsea'ye transferini destekledi
Chelsea, 26 yaşındaki stoper Lacroix'un Palace'tan transferini 52 milyon sterlinlik bir anlaşmayla resmen tamamladı. Fransa Milli Takımı oyuncusu, Selhurst Park'tan ayrılıp yeni bir meydan okuma arzusunu doğrulamasının ardından 2032'ye kadar sürecek altı yıllık bir sözleşmeye imza attı. Lacroix'un gelişi, Morgan Rogers, Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi diğer yeni eklemelerle birlikte Alonso'nun yaz transfer hamlesini daha da güçlendirdi.
- Sportimage
Cahill, zekice yapılan savunma transferini övdü
Chelsea'nın eski kaptanı Cahill, Lacroix'nın transferinin eski kulübü adına çok akıllıca bir hamle olduğuna inanıyor.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Cahill, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Harika bir oyuncu ve gerçekten çok akıllıca bir transfer. Bence şu anda da çok iyi bir yaşta ve Premier League'de düzenli olarak oynama deneyimine sahip.
"Önünde gelişip öğrenebileceği daha çok yıl var. Chelsea gibi bir kulübe gelmek de ona bir sonraki seviyeye çıkması için o platformu sağlıyor.
"Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda da yer aldı ve kendisini bu platforma, artık bu seviyedeki bir profile taşıdı. Ama yine, tıpkı benim Chelsea'ye geldiğimde olduğu gibi, kariyerini bir sonraki seviyeye taşıma fırsatını yakalıyorsun."
Eski kaptan, Stamford Bridge'in platformunu öne çıkardı
Cahill, Lacroix'nın Palace'taki tecrübesinin ve Fransa'nın dördüncü olduğu Dünya Kupası'ndaki performanslarının, en üst seviyede mücadele edebilmesi için paha biçilmez bir temel sağladığına inanıyor.
Defans oyuncusuna ilişkin değerlendirmesine devam eden Cahill, şunları söyledi: "Bence o harika bir oyuncu, gerçekten çok iyi bir transfer ve eminim ki bu yeni maceraya başlamayı, işe koyulmayı ve hızlı bir başlangıç yapmayı dört gözle bekliyordur.
"Ben Palace'ta birkaç yıl geçirdim ve oradaki zamanımdan keyif aldım. O da aynısını yaptı ve oradayken gelişim gösterdi.
"Bu onun için büyük bir hamle, ama kulüp için de öyle ve buraya gelip başlamasını görmek heyecan verici olacak."
- APL
Fulham'ın sezon açılışı yaklaşıyor
Western Sydney Wanderers ve Tottenham'a karşı oynanan sezon öncesi maçları kaçıran Lacroix, önümüzdeki günlerde Alonso'nun kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Yeni savunmacı, maç kondisyonu ve taktik anlayışını geliştirmek için sezon öncesi dönemin kalan bölümünde değerli süreler almayı hedefliyor. Chelsea formasıyla ilk resmi sınavını ise 24 Ağustos'ta Premier League'in açılış haftasında Batı Londra'daki rakibi Fulham deplasmanında verecek.
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