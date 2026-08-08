Owen, Metro'ya konuşurken, Rashford'un Emirates Stadyumu'na yapacağı bir transferin ilgili tüm taraflar için mantıklı bir adım olacağını savundu. Arsenal'ın taktik ihtiyaçlarına değinen Owen, şunları söyledi: "Vinicius Junior'ın Arsenal'a transfer olacağını düşünmüyordum ama Rashford gibi bir oyuncu için hamle yapmak mantıklı olur.

"Bu, gerçekleşebileceğini düşündüğüm ve mantıklı bulduğum bir transfer olurdu çünkü Arsenal sol tarafta oynayan bir forvet arıyor. Arteta'nın planlarına iyi uyum sağlar ve sahip oldukları kadronun geri kalanıyla da iyi işler çıkarır. Bu yüzden Arsenal, Manchester United'a yaklaşırsa bunun gerçekleşebileceğini görebiliyorum."