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'Gerçekleştiğini görebildiğim bir transfer' - Michael Owen, Arsenal'ı £40 milyonluk Man Utd yıldızını kadrosuna katmaya çağırdı
Arsenal alternatif hedefi değerlendiriyor
Arsenal, Madrid'de kalmayı tercih eden Vinicius'u transfer etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir sol kanat oyuncusu için yeniden piyasayı yokluyor. Arsenal'ın, Trossard'la yollarını ayırmasının ardından Brezilyalı süperstarı Premier League tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. Eski İngiltere forveti Owen, Arteta'nın ekibinin Bradley Barcola gibi diğer maliyetli hedeflerin peşine düşmek yerine, £40m karşılığında transferi mümkün olabilecek Rashford'u değerlendirmesi gerektiğine inanıyor.
- AFP
Owen, olası transferi onayladı
Owen, Metro'ya konuşurken, Rashford'un Emirates Stadyumu'na yapacağı bir transferin ilgili tüm taraflar için mantıklı bir adım olacağını savundu. Arsenal'ın taktik ihtiyaçlarına değinen Owen, şunları söyledi: "Vinicius Junior'ın Arsenal'a transfer olacağını düşünmüyordum ama Rashford gibi bir oyuncu için hamle yapmak mantıklı olur.
"Bu, gerçekleşebileceğini düşündüğüm ve mantıklı bulduğum bir transfer olurdu çünkü Arsenal sol tarafta oynayan bir forvet arıyor. Arteta'nın planlarına iyi uyum sağlar ve sahip oldukları kadronun geri kalanıyla da iyi işler çıkarır. Bu yüzden Arsenal, Manchester United'a yaklaşırsa bunun gerçekleşebileceğini görebiliyorum."
Old Trafford'ın geleceği belirsiz
Barcelona'da bir sezonluk kiralık dönemin ardından Rashford'ın Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor; zira Katalan devi bunun yerine Newcastle United kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın transferini tamamlama yolunu seçti. 28 yaşındaki oyuncunun, Leeds United ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Kırmızı Şeytanlar'ın antrenmanlarına dönmesi bekleniyor.
Forvet oyuncusunun teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki geleceğine ilişkin Owen, Casino.org'a şunları ekledi: "Onu yeniden takımın bir parçası gibi hissettirecek, Manchester United'da tekrar planlara dahil edecek şekilde omzuna kolunu atacak mükemmel kişi gibi görünüyor.
"O, Dünya Kupası'nda oynamış bir İngiltere oyuncusu, dolayısıyla üst düzey kaliteye sahip ve Manchester United için büyük bir değer olabilir. Barcelona'da zaman geçirmesi kariyerine ve tecrübesine yalnızca daha fazla katkı sağlayabilir, bu yüzden bunun yarı yarıya bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ama Carrick, Rashford'dan en iyi verimi alacak doğru kişi olabilir."
- APL
Sezon öncesi hazırlık kilit önem taşıyor
Rashford, geleceği hakkında nihai karar verilmeden önce Carrick'e kendisini kanıtlamak için gelecek hafta United'ın sezon öncesi kampına katılacak. Arsenal cephesinde ise kulüp yönetiminin, transfer dönemi kapanmadan önce Manchester United'a resmî bir teklif sunup sunmamaya ya da dikkatini başka hedeflere yöneltip yöneltmemeye karar vermesi gerekiyor. Yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçları, Rashford'un yeni sezon öncesinde fiziksel olarak hazır olduğunu göstermesi açısından kritik bir platform olacak.
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