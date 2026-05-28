"Gerçekçi olmak lazım" - Wayne Rooney, Michael Carrick'in ilk tam sezonunda Manchester United'ın şampiyonluk şansını küçümsüyor

United, Ocak ayında Carrick'in göreve gelmesinin ardından büyük bir dönüşüm geçirdi. Eski orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ı üçüncü sıraya taşıdı ve görev süresi boyunca 39 puan topladı; bu, o dönemde diğer hiçbir birinci lig kulübünün elde edemediği bir rakamdı. Bu yeniden canlanma, Carrick'e Ruben Amorim'in kalıcı halefi olarak iki yıllık bir sözleşme kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi.

Rooney, talkSPORT'a verdiği demeçte, kulüpteki atmosferdeki değişimi kabul etti. Rooney, "Bence Man United'ın son birkaç yıldır içinde bulunduğu durum, taraftarların mutluluk bulması için çok zordu" dedi. "Ama Michael göreve geldiğinden beri, Man United taraftarları arasında yeniden umut ve inanç oluştuğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada bitirmek için yapılan tüm transferler oldukça başarılıydı. Artık Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük ve umarım bir sonraki adıma geçmelerine yardımcı olacak birkaç oyuncu transfer ederler."