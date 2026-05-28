"Gerçekçi olmak lazım" - Wayne Rooney, Michael Carrick'in ilk tam sezonunda Manchester United'ın şampiyonluk şansını küçümsüyor
Carrick'in Old Trafford'da yarattığı anlık etki
United, Ocak ayında Carrick'in göreve gelmesinin ardından büyük bir dönüşüm geçirdi. Eski orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ı üçüncü sıraya taşıdı ve görev süresi boyunca 39 puan topladı; bu, o dönemde diğer hiçbir birinci lig kulübünün elde edemediği bir rakamdı. Bu yeniden canlanma, Carrick'e Ruben Amorim'in kalıcı halefi olarak iki yıllık bir sözleşme kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi.
Rooney, talkSPORT'a verdiği demeçte, kulüpteki atmosferdeki değişimi kabul etti. Rooney, "Bence Man United'ın son birkaç yıldır içinde bulunduğu durum, taraftarların mutluluk bulması için çok zordu" dedi. "Ama Michael göreve geldiğinden beri, Man United taraftarları arasında yeniden umut ve inanç oluştuğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada bitirmek için yapılan tüm transferler oldukça başarılıydı. Artık Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük ve umarım bir sonraki adıma geçmelerine yardımcı olacak birkaç oyuncu transfer ederler."
Başlık beklentilerini dengelemek
Old Trafford'da hakim olan iyimser havaya ve Atalanta'dan Ederson'un transferinin tamamlanmak üzere olduğuna dair haberlere rağmen, Rooney sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor. 40 yaşındaki oyuncu, United'ın Arsenal ve Manchester City gibi takımlara karşı gerçek bir şampiyonluk adayı haline gelme sürecinin hızı konusunda temkinli davranıyor.
Rooney şöyle açıkladı: "Şey, beklentiler... Geçen hafta onunla (Carrick) konuştum, katıldıkları her turnuvayı kazanmaya çalışacaklar, ama aynı zamanda gerçekçi olmak da gerekiyor. Bence, bulunduğunuz noktadan tekrar ilerleme kaydedebilir misiniz? Bu yüzden bence United gelecek sezon ilk dörtte bitirirse ve belki bir mücadeleye girip, bilirsiniz, belki FA Cup'ı kazanır ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilerse, bence bu yine bir ilerleme olur."
Başarının tanımı
Rooney için öncelik, 2013'ten beri Premier Lig şampiyonluğu kazanamayan Manchester United'ın İngiliz futbolunun zirvesine anında geri dönmesinden ziyade, istikrarlı bir gelişme kaydetmektir. O, United gibi büyük bir kulüpte kupa kazanma arzusu her zaman mevcut olsa da, rekabetin kalitesi nedeniyle kısa vadede lig ve Avrupa kupalarını aynı anda kazanmanın zorlu bir mücadele olacağına inanıyor.
"Hepimiz onların ligi kazanmasını istiyoruz, ancak gerçekçi olmak ve şunu sormak gerekir: Lig şampiyonu olacaklar mı? Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklar mı? Bence bu çok zor olacak, ancak gelişme kaydetmeye çalışmak önemli," diyen Red Devils efsanesi, "çok iyi bir teknik direktörün" olmasının faydalarını görmenin önümüzdeki sezon için en önemli faktör olduğunu vurguladı.
Michael Owen farklı bir bakış açısı sunuyor
Herkes Rooney'nin ihtiyatlı bakış açısını paylaşmıyor. Eski United forveti Michael Owen, Kırmızı Şeytanları mevcut liderleri tahtından indirebilecek ağır toplar arasında gösteriyor. Owen, bu sezonun sonunda yakalanan ivmenin, United'ın hemen en üst seviyede rekabet etmeye hazır olduğunu gösterdiğine inanıyor.
Owen, Metro'ya verdiği demeçte, "Bence gelecek sezon tek rakip Manchester olacak" dedi. "Bence Man City güçlü olacak. Pep ayrılsa bile, bu sezon Arsenal'e çok yakın oynadılar ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında olacaklarını kanıtlamış iyi bir genç oyuncu kadrosuna sahipler. Ayrıca iki kupa kazandılar, bu da onları daha güçlü hale getirecek. Uzun zaman oldu ama Manchester United, Michael Carrick yönetiminde şampiyonluk adayı olabilir. Carrick'in gelmesinden bu yana takımın formuna bakarsanız, kesinlikle şampiyonluk adayı olduğunu görürsünüz."