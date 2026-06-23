"Gerçekçi olalım!" - Erling Haaland, Norveç'in Dünya Kupası şampiyonluğu için "kesinlikle" bir aday olmadığını vurguluyor ve grup aşamasının son maçında Fransa'nın "muhtemelen bizi yeneceğini" kabul ediyor

Üretken forvet, 2018 şampiyonu Fransa ile karşılaşma öncesinde yüksek beklentileri bir kenara itti ve Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında birden fazla gol atarak tarihi bir rekoru egale etmesine rağmen, dünya şampiyonluğu konusundaki spekülasyonlara kulak asmadı. Haaland şöyle konuştu: “Umurumda değil, biz turu geçtik. Muhtemelen bizi yenecekler ve turnuvayı kazanacaklar.”

Ardından, turnuvaya yaptığı etkileyici bireysel başlangıcın ardından bu turnuvanın nihayetinde kendisine ve Norveç’e ait olup olmayacağı sorulduğunda, Manchester City’nin forveti aşırı iyimserlikleri hemen kesip attı. Şöyle ekledi: “Bununla ne demek istediğinize bağlı. 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmak ve grup aşamasını geçmek açısından, evet, öyle diyebilirim. Dünya Kupası’nı kazanmak açısından ise, kesinlikle hayır. Bence burada biraz gerçekçi olalım ve bugün dünyadaki her bir Norveçli olarak mutlu olalım."