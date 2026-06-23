Getty Images Sport
Çeviri:
"Gerçekçi olalım!" - Erling Haaland, Norveç'in Dünya Kupası şampiyonluğu için "kesinlikle" bir aday olmadığını vurguluyor ve grup aşamasının son maçında Fransa'nın "muhtemelen bizi yeneceğini" kabul ediyor
Haaland, Norveç’i bir üst tura taşıdı
25 yaşındaki forvet, Salı günü Senegal’e karşı 3-2’lik zorlu galibiyette hayati öneme sahip iki gol atarak uluslararası sahnedeki muhteşem formunu sürdürdü. Bu kritik galibiyet, İskandinav ekibinin I Grubu’ndaki puanını 6’ya yükseltti ve bir maç kala 32’li turlara yükselmesini garantiledi. Bu tarihi başarı, milli takımın 1998’den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası turnuvasında eleme turlarına ulaşmasını sağladı.
- (C)Getty Images
Forvet, tam bir gerçekçilik talep ediyor
Üretken forvet, 2018 şampiyonu Fransa ile karşılaşma öncesinde yüksek beklentileri bir kenara itti ve Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında birden fazla gol atarak tarihi bir rekoru egale etmesine rağmen, dünya şampiyonluğu konusundaki spekülasyonlara kulak asmadı. Haaland şöyle konuştu: “Umurumda değil, biz turu geçtik. Muhtemelen bizi yenecekler ve turnuvayı kazanacaklar.”
Ardından, turnuvaya yaptığı etkileyici bireysel başlangıcın ardından bu turnuvanın nihayetinde kendisine ve Norveç’e ait olup olmayacağı sorulduğunda, Manchester City’nin forveti aşırı iyimserlikleri hemen kesip attı. Şöyle ekledi: “Bununla ne demek istediğinize bağlı. 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmak ve grup aşamasını geçmek açısından, evet, öyle diyebilirim. Dünya Kupası’nı kazanmak açısından ise, kesinlikle hayır. Bence burada biraz gerçekçi olalım ve bugün dünyadaki her bir Norveçli olarak mutlu olalım."
Viking kutlamaları tüm dünyayı kasıp kavuruyor
Bu tarihi zafer, taraftarların ikonik “Viking Row” dansını sergilediği coşkulu kutlama sahnelerine yol açtı. Bu başarının duygusal ağırlığı takım içinde de derinden hissedildi; oyuncular, bu tarihi gecenin coşkusunu paylaşmak için sahaya inen deplasman taraftarlarına katıldı.
Haaland şunları söyledi: "Çılgınca bir andı. Martin [Odegaard] ve ben maçtan önce bu konu hakkında biraz konuşmuştuk; her şey bu şekilde gelişirse kutlamaya katılmalı mıyız diye. Sonuçta öyle oldu, bu yüzden tüm Norveç için oldukça özel bir an olduğunu söyleyebilirim.
"Bence bu, hayatım boyunca yaşadığım en büyük gecelerden biri. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra hissettiğim duyguların aynısını biraz yaşıyorum. İnanılmaz derecede büyük bir olay. İnanılmaz derecede gurur duyuyorum ve tüm bunları hissediyorum."
- Getty Images Sport
Ağır siklet grubu eleme maçı yaklaşıyor
Norveç, şimdi Cuma günü Fransa ile oynayacağı ve I. Grup’ta birinciliği kimin alacağını belirleyecek olan heyecan dolu son grup maçını sabırsızlıkla bekliyor. Didier Deschamps’ın takımı, turnuvanın sürpriz takımı için zorlu bir taktiksel sınav olacak.
Elemeyi garantilemiş olan teknik ekip, son 32 turundaki rakibini öğrenmeden önce bu üst düzey maça minimum baskı altında çıkabilecek.