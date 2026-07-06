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Gerçek mi, yalan mı? Brezilya milli takım orta saha oyuncusu için yapılan yüksek meblağlı transfer anlaşmasının bozulduğu yönündeki haberlerin ardından, Ederson’un Manchester United’a 38 milyon sterlinlik transferiyle ilgili gerçekler
Kırmızı Şeytanlar, çöküş söylentilerini yalanladı
Manchester United kaynakları, Ederson’un Old Trafford’a transferinin tehlikeye girdiğine dair iddiaları çürütmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Pazar günü Brezilya’dan gelen haberler, 26 yaşındaki oyuncunun transferinin suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürmüş ve bu yaz kaleci pozisyonunun güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekleyen United taraftarları arasında heyecan yaratmıştı.
Ancak kulüp, anlaşmada herhangi bir sorun olmadığını ve transferin planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı. Bir kaynak, TEAMTalk’a transferin durumunu doğrulayarak şunları söyledi: “Ederson transferinde herhangi bir sorun yok. Lojistik olarak mümkün olan en kısa sürede İngiltere’de sağlık kontrolünden geçecek ve tüm detaylar zamanı geldiğinde teyit edilecek, ancak transfer kesinleşmiş durumda ve hâlâ devam ediyor.”
- AFP
38 milyon sterlinlik paketin mali ayrıntıları
Eski Salernitana oyuncusu için toplam transfer bedelinin 38,85 milyon sterline (52 milyon dolar) ulaşması bekleniyor. Manchester United, 34 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli ile “kolayca ulaşılabilir” olarak tanımlanan performans bazlı ek ödemelerden oluşan 3,85 milyon sterlinlik bir kısmı içeren kademeli bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Transfer piyasasındaki bu sistemli yaklaşım, kulübün 110 milyon sterlinlik borcunu kapattığı bildirildikten sonra elde ettiği önemli mali güçlenmenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
26 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusunun bu hafta İngiltere'ye giderek Carrington'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu gelişme, Brezilya milli takımının Pazar günü Norveç'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan son 16 turu mağlubiyetinin ardından Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geldi; bu durum, orta saha oyuncusunun Premier Lig devi ile uzun vadeli sözleşmesini sonuçlandırmasına olanak sağladı. Dikkat çeken bir nokta ise, Ederson'un Brezilya'nın tüm turnuva boyunca toplamda sadece 20 dakika forma giymiş olmasıdır.
Carrick’in orta saha devrimi başlıyor
Ederson, Carrick yönetimindeki orta saha yeniden yapılanmasının temel taşı olarak görülüyor. Teknik direktör, deneyimli oyuncu Casemiro’nun ayrılmasının ardından kadroya atletizm ve top taşıma yeteneği katmaya istekli. Kulübün, Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’nde rekabet edebilmek için üç yeni orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladığı bildiriliyor.
Oyuncunun da bu transfere tam olarak istekli olduğu anlaşılıyor; kulübün sözleşmesini uzatma opsiyonunu da içeren anlaşmanın kişisel şartları üzerinde zaten mutabık kalmış durumda. Sağlık kontrolü tamamlandığında, o yaz transfer döneminin ilk büyük transferi olacak ve transfer ekibi kıta genelinde birçok seçeneği değerlendirmeye devam ederken, sonraki transferler için de bir öncü oluşturacak.
- Getty Images Sport
Old Trafford’un radarındaki diğer hedefler
Ederson transferini sonuçlandırmaya odaklanılırken, United’ın oyuncu izleme departmanı da faaliyetlerini sürdürüyor. TEAMTalk’un haberine göre, Chelsea’den Andrey Santos ve Bournemouth’tan Alex Scott’a ilgi gösterildiği belirtiliyor; ancak ikinci isme yönelik teklif, Bournemouth tarafından hızla reddedildi.
Atalanta'nın yıldızını erkenden kadrosuna katarak United, Carrick'e en önemli taktiksel takviyesiyle tam bir hazırlık dönemi yaşatmayı umuyor. Brezilya milli takım oyuncusunun dört yıllık bir sözleşme imzalaması beklenirken, Old Trafford yönetimi bu transferin mevcut teknik kadro ve INEOS sahipliği altında başarılı bir dönemin katalizörü olacağından emin.
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