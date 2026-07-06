Eski Salernitana oyuncusu için toplam transfer bedelinin 38,85 milyon sterline (52 milyon dolar) ulaşması bekleniyor. Manchester United, 34 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli ile “kolayca ulaşılabilir” olarak tanımlanan performans bazlı ek ödemelerden oluşan 3,85 milyon sterlinlik bir kısmı içeren kademeli bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Transfer piyasasındaki bu sistemli yaklaşım, kulübün 110 milyon sterlinlik borcunu kapattığı bildirildikten sonra elde ettiği önemli mali güçlenmenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

26 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusunun bu hafta İngiltere'ye giderek Carrington'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu gelişme, Brezilya milli takımının Pazar günü Norveç'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan son 16 turu mağlubiyetinin ardından Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geldi; bu durum, orta saha oyuncusunun Premier Lig devi ile uzun vadeli sözleşmesini sonuçlandırmasına olanak sağladı. Dikkat çeken bir nokta ise, Ederson'un Brezilya'nın tüm turnuva boyunca toplamda sadece 20 dakika forma giymiş olmasıdır.



