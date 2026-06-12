"Yeşiller", daha sonra Polonya ve Meksika'ya yenilerek grup aşamasında turnuvadan elenmiş olsa da, bu tarihi zafer Suudi taraftarların zihninde yerini korudu ve taraftarlar 2026 Dünya Kupası'nda bunu yeniden yaşamayı hayal etmeye devam ediyor.

Suudi milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor ve önümüzdeki Salı sabahı Latin Amerika ekibiyle karşılaşarak turnuvaya başlayacak.

Uruguay'ın gücü bir yana, Suudi Arabistan'ın bu seferki hayali İspanya'yı yenmek, özellikle de İspanya'nın son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu olması ve "Opta" istatistik ağına göre Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi olması nedeniyle.

Arjantin milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda en çok Altın Top ödülü kazanan Messi'ye sahipken, İspanya milli takımı ise şu anda geçen turnuvanın ikincisi olan Lamine Yamal'a sahip, bu da onu yenmeyi tarihi bir başarı haline getiriyor.