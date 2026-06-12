Suudi Arabistan milli takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, o dönem Güney Amerika şampiyonu olan ve daha sonra dünya şampiyonu olacak Arjantin'i, 1-0 gerideyken 2-1 mağlup ederek, kimsenin beklemediği büyük bir mucizeyi gerçekleştirdi.
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Gerçek ile hayal arasında... Suudi Arabistan milli takımı, Arjantin'in İspanya'ya karşı gerçekleştirdiği mucizeyi tekrarlayabilecek mi?
Arjantin'in mucizesi... ve İspanya'nın rüyası
"Yeşiller", daha sonra Polonya ve Meksika'ya yenilerek grup aşamasında turnuvadan elenmiş olsa da, bu tarihi zafer Suudi taraftarların zihninde yerini korudu ve taraftarlar 2026 Dünya Kupası'nda bunu yeniden yaşamayı hayal etmeye devam ediyor.
Suudi milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor ve önümüzdeki Salı sabahı Latin Amerika ekibiyle karşılaşarak turnuvaya başlayacak.
Uruguay'ın gücü bir yana, Suudi Arabistan'ın bu seferki hayali İspanya'yı yenmek, özellikle de İspanya'nın son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu olması ve "Opta" istatistik ağına göre Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi olması nedeniyle.
Arjantin milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda en çok Altın Top ödülü kazanan Messi'ye sahipken, İspanya milli takımı ise şu anda geçen turnuvanın ikincisi olan Lamine Yamal'a sahip, bu da onu yenmeyi tarihi bir başarı haline getiriyor.
Arap düğümü
Suudi taraftarları, İspanya milli takımı karşısında bu mucizenin tekrarlanabileceği konusunda en çok heyecanlandıran şey, "Matador"un son dönemde Arap takımlarıyla oynadığı maçlarda yaşadığı zorluklardır.
İspanya milli takımı, geçtiğimiz Mart ayında Mısır ile golsüz berabere kalmış, ardından bu Haziran ayında da Irak ile 1-1 berabere kalmıştı.
İspanya milli takımı Irak maçına kadrosunda büyük değişiklikler yaparak çıkmış olsa da, bu beraberlik bu takımın tökezlemesinin imkansız olmadığını doğruluyor.
Suudi Arabistan'da gerileme
Ancak gerçekler, bu düşüşün sadece İspanya ile sınırlı olmadığını gösteriyor; Suudi milli takımı da son dönemde, özellikle de bu yılın başından beri sonuçlarında büyük bir gerileme yaşıyor ve bu süre zarfında sadece tek bir galibiyet elde edebildi.
Tek galibiyet, Suudi Arabistan'ın 95 sıra gerisinde yer alan Porto Riko milli takımına karşı elde edildi, bu da seviye farkı göz önüne alındığında doğal bir sonuçtu.
Buna karşılık, "Yeşiller" son 6 maçta Ürdün, Mısır, Sırbistan ve Venezuela'ya karşı 4 mağlubiyet aldı, Senegal ile tek bir beraberlik elde etti ve Porto Riko'ya karşı tek galibiyetini aldı.
Bu olumsuz sonuçlar, Suudi Arabistan milli takımının İspanya karşısında sürpriz bir galibiyet elde etme şansını zayıflatıyor ve bu galibiyeti ulaşılması zor bir hayal haline getiriyor.
Yeni bir teknik cihaz
Suudi taraftarlar, özellikle Suudi milli takımını yönettiği süre boyunca, son dönemde ise daha da yoğun bir şekilde eleştirilere maruz kalan Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın görevden alınmasının ardından, umutla dolmuş olabilir.
Suudi milli takımının yeni teknik direktörü Yunanlı Giorgos Donis, özellikle Renard döneminde "Yeşiller"in sorun yaşadığı hücum oyununda değişiklikler yaparak taraftarların beğenisini kazandı.
Suudi taraftarlar, yeni teknik ekibin oyuncularına aşılayacağı ruh ve coşkuyla, Dünya Kupası'nda genel olarak ve özellikle İspanya karşısında mümkün olan en iyi performansı sergileyeceklerini umuyor.
Ancak yeni teknik ekibin gelmesi coşku uyandırsa da, teknik açıdan bir istikrarsızlık yaratabilir, özellikle de Donis'in tarzı, Renard'ın görevde olduğu dönemde izlediği tarzdan tamamen farklı olduğu için.
Buna ek olarak, Donis, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan az bir süre kala "Yeşiller"in başına geçti ve onunla sadece 3 hazırlık maçı oynadı, bu da oyuncular üzerinde beklenen teknik etkisinin istenen düzeyde olmamasını beraberinde getiriyor.
Tarihsel bir lanet
Suudi milli takımının hayallerinin önünde sadece gerçekler değil, tarih de İspanyol rakibini şaşırtma yeteneğine meydan okuyor.
Suudi milli takımı, Dünya Kupası tarihinde 19 maç oynadı ve bunlardan sadece 4'ünü kazanırken, 13 mağlubiyet ve sadece 2 beraberlik aldı.
Bu dört galibiyetten sadece bir tanesi Avrupa'daki rakiplerine karşıydı; o da 1994 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşıydı. Diğer 10 mağlubiyetten biri ise 2006'da İspanya'ya karşı 1-0 yenildikleri maçtı.
Dünya Kupası dışında ise Suudi Arabistan milli takımı, İspanya milli takımını daha önce hiç yenemedi, hatta berabere bile kalamadı; daha önce 3 kez karşılaştılar ve bu maçların hepsini kaybettiler.
2006 Dünya Kupası'ndaki maçın yanı sıra, İspanya milli takımı 2010'da Suudi Arabistan'ı 3-2, 2012'de ise 5-0 mağlup etmiştir.
Bu lanet, Suudi milli takımının durumunu da zorlaştırıyor. Suudi milli takımı, İspanya'yı yenerek Dünya Kupası'nda yeni bir sürpriz yaratmak için birçok gerçekçi ve tarihsel faktöre karşı mücadele etmek zorunda kalacak.