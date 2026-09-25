Maçın bitiş düdüğünün ardından basının karşısına çıkan yeni Uruguay teknik direktörü, J.League'de futbolculuk döneminde yollarının kesiştiği bir teknik adama karşı bundan daha az zorlu bir mücadele beklemediğini kabul etti.

Hajime Moriyasu'nun iyi organize olmuş takımına övgüde bulunan Forlan, şunları söyledi: "İyi tanıdığım bir teknik direktörün çalıştırdığı milli takıma karşı oynadık; Sanfrecce Hiroshima'daki dönemimde ona karşı oynamıştım. Kombinasyonları seviyor, takımlarını çok iyi hazırlıyor ve milli takımın başında geçirdiği süre bunu gerçekten gösteriyor."

Dengede giden ve kısa süreli bir konsantrasyon kaybıyla bozulan maçı değerlendiren Forlan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok dengeli geçen bir maçtı; uzatma dakikalarında bu fırsatları değerlendirip maçı kazanmaları gerçekten büyük üzüntü."