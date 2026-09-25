Getty Images Sport
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'Gerçek bir yazık' - Diego Forlan, Japonya'nın uzatma dakikalarında iki kez ağları bulup Uruguay'daki ilk maçını mahvetmesinin ardından savunmadaki geç hatalara üzüldü
Uzatma dakikalarındaki çöküş açılışı mahvetti
Forlan, takımı Miyagi'de moral bozucu bir 3-1'lik yenilgi alırken, milli takım teknik direktörlüğüne acı bir giriş yaptı. Ev sahibi ekip, Kuryu Matsuki'nin erken golüyle öne geçti ancak Maximiliano Araujo, Uruguay'ın dirençli tepkisini ilk yarının son anlarında attığı golle taçlandırdı. Ancak uzatma dakikalarındaki tam savunma dağınıklığı, Kento Shiogai ile Ayase Ueda'nın Santiago Mele'yi geçerek fileleri bulmasına ve sonucu kapmasına izin verdi.
- Getty Images Sport
Forlan, disiplinli Japon sistemini övdü
Maçın bitiş düdüğünün ardından basının karşısına çıkan yeni Uruguay teknik direktörü, J.League'de futbolculuk döneminde yollarının kesiştiği bir teknik adama karşı bundan daha az zorlu bir mücadele beklemediğini kabul etti.
Hajime Moriyasu'nun iyi organize olmuş takımına övgüde bulunan Forlan, şunları söyledi: "İyi tanıdığım bir teknik direktörün çalıştırdığı milli takıma karşı oynadık; Sanfrecce Hiroshima'daki dönemimde ona karşı oynamıştım. Kombinasyonları seviyor, takımlarını çok iyi hazırlıyor ve milli takımın başında geçirdiği süre bunu gerçekten gösteriyor."
Dengede giden ve kısa süreli bir konsantrasyon kaybıyla bozulan maçı değerlendiren Forlan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok dengeli geçen bir maçtı; uzatma dakikalarında bu fırsatları değerlendirip maçı kazanmaları gerçekten büyük üzüntü."
Skor, çekişmeli hazırlık maçındaki performansı çarpıtıyor
Bielsa'nın yerine geçip maça yenilgiyle başlamak can yaksa da, eski Manchester United forveti skorun oyuncularına büyük haksızlık yaptığını ısrarla vurguladı.
Pasifik aşırı yorucu uçuşlarının ardından takımını savunan Forlan, gazetecilere şöyle konuştu: "Maçın gidişatına bakınca bu oldukça farklı bir skor. Hem ilk hem de ikinci yarıda birçok gol fırsatı yakaladık. Buraya gelmek için yaptığımız yorucu yolculuğun ardından oyunculara çok minnettarım çünkü çok büyük bir çaba gösterdiler. Bu sahada da açıkça görüldü ve çok iyi oynadılar ama ne yazık ki futbol böyle bir oyun ve skor maçın aslında ne olduğunu yansıtmıyor. Ama oyunun kuralları bunlar ve bunu kabul etmek zorundasınız."
- Getty Images Sport
Seul'de hızlı geri dönüş bekleniyor
Yaraları sarmaya zaman yok; zira Uruguay, 28 Eylül Pazartesi günü Seul'de Güney Kore ile oynayacağı zorlu deplasmana çıkacak. Bu ikinci durak, önemli seyahat yorgunluğunu atlatmayı sürdürürken kadronun fiziksel dayanıklılığını sınayacak.
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