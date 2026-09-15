RMC Sport'a konuşan Dugarry, De Zerbi'nin yeterliliğini değerlendirirken hiçbir şeyi saklamadı. Eski Brighton teknik direktörünün en üst seviyede görev yapabilme becerisi konusunda ciddi şüpheler dile getirdi.

"Onun seviyesinin gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamadım" diyen Dugarry, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana Brighton, Sassuolo ve diğer kulüplerde iyi iş çıkardığını söylüyorlar ama bana göre büyük takımları çalıştırmak için hâlâ mutlak bir garanti değil.

"Beş yıllık sözleşme imzaladı. Yaptığı şey, maske takmasına bile gerek kalmadan gerçekleştirilmiş gerçek bir soygun. Bu inanılmaz."