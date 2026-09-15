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Roberto De ZerbiGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

'Gerçek bir soygun!' - Christophe Dugarry, Tottenham ile yapılan uzun vadeli sözleşme nedeniyle Roberto De Zerbi'ye sert çıktı

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Barcelona ve Milan'ın eski forveti Christophe Dugarry, Roberto De Zerbi'ye çok sert yüklendi ve Tottenham menajerinin beş yıllık sözleşmesini "tam anlamıyla bir soygun" olarak nitelendirdi. Bu ağır eleştiri, Tottenham'ın Premier League'de galibiyetsiz kötü bir seri geçirdiği ve 400 dakikadan uzun süredir gol atamadığı bir dönemde geldi.

  • Dugarry, De Zerbi'yi hedef aldı

    Dugarry, Tottenham teknik direktörü De Zerbi’ye sert bir saldırıda bulundu. Dugarry, İtalyan teknik adamın gerçekten Spurs büyüklüğündeki bir kulübü yönetebilecek donanıma sahip olup olmadığını sorguladı. Bu eleştiri, kuzey Londra’da üzerindeki baskı giderek artan De Zerbi için zor bir dönemde geldi. Tottenham, Premier League sezonuna son derece kötü bir başlangıç yaptı ve bu da taraftarları derinden hayal kırıklığına uğrattı.

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  • 로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images

    Kuzey Londra'da gerçek bir soygun

    RMC Sport'a konuşan Dugarry, De Zerbi'nin yeterliliğini değerlendirirken hiçbir şeyi saklamadı. Eski Brighton teknik direktörünün en üst seviyede görev yapabilme becerisi konusunda ciddi şüpheler dile getirdi.

    "Onun seviyesinin gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamadım" diyen Dugarry, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana Brighton, Sassuolo ve diğer kulüplerde iyi iş çıkardığını söylüyorlar ama bana göre büyük takımları çalıştırmak için hâlâ mutlak bir garanti değil.

    "Beş yıllık sözleşme imzaladı. Yaptığı şey, maske takmasına bile gerek kalmadan gerçekleştirilmiş gerçek bir soygun. Bu inanılmaz."

  • Dev harcamalar ve ligde hayal kırıklığı yaratan sonuçlar

    Dugarry'nin sert sözleri, kuzey Londra ekibinin tarihindeki en kötü form serilerinden biriyle aynı döneme denk geliyor. Tottenham, Premier League'de sezonun ilk dört maçında sadece iki puan toplayabildi.

    Daha da endişe verici olan ise hücumdaki etkisizlik. Takım, bu sezon Premier League'de henüz tek bir gol bile atamadı. Nottingham Forest ve Everton'la art arda 0-0 berabere kalınmasının ardından golsüzlük serisi 400 dakikanın üzerine çıktı.

    Everton'la yakın zamanda oynanan beraberlikte hayal kırıklığı taştı ve maç sonunda ev sahibi taraftarlar oyuncuları sahadan çıkarken yüksek sesle yuhaladı. Bu felaket başlangıç, yaklaşık 350 milyon €'luk dev yaz harcamasıyla birlikte düşünüldüğünde çok daha tuhaf bir tablo ortaya koyuyor.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi için zaman daralıyor

    Tarihsel olarak De Zerbi'nin taktik sistemlerinin tam anlamıyla oturması her zaman zaman aldı. Sassuolo ve Brighton'da kendisine geniş çapta hayranlık kazandıran karmaşık fikirler, hiçbir zaman hızlı çözüm üretmek için tasarlanmadı.

    Ancak modern futbolda, özellikle yaz döneminde yapılan büyük harcamaların ardından, bir teknik direktöre nadiren böyle bir lüks tanınır. De Zerbi, pahalı kadrosunu derhal harekete geçirmenin bir yolunu bulmak zorunda, aksi halde kazançlı görevi acımasızca kısa kesilebilir.

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