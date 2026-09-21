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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

"Gerçek bir rezalet!" - Gary Neville, Man Utd'a sert çıktı ve Michael Carrick'i, beklentilerin altında kalan yıldızları "savunmayı" bırakması konusunda uyardı

M. United
M. Carrick
Fulham - M. United
Fulham
Premier Lig

Gary Neville, Fulham'la 1-1 berabere kalınan hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Michael Carrick'e, Manchester United oyuncularını korumayı bırakması çağrısında bulundu. Eski savunmacı, takımın performansını "rezalet" olarak nitelendirdi ve yeni teknik direktörün kısa süre içinde kendisini yoğun baskı altında bulabileceği uyarısında bulundu.

  • Craven Cottage'ta berbat bir öğleden sonra

    United, Craven Cottage'da Fulham karşısında 1-1'lik beraberliği güçlükle kurtararak ligde üst üste üçüncü yenilgiden kıl payı kaçındı. Matheus Cunha'nın son dakikalardaki sekerek yön değiştiren şutu kritik bir puanı kurtarırken, Lisandro Martinez'in maçın başındaki felaket kendi kalesine golünü de geçersiz kıldı.

    Geç gelen beraberlik golüne rağmen, ilham vermeyen performans kulüp efsanesi Neville'ın sert eleştirilerine neden oldu. Neville, oyuncuların ciddi çaba eksikliğini hedef aldı ve teknik direktör Carrick'e, zorlanan kadroyu kamuoyu önünde eleştirmeyi ısrarla reddetme tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Neville, mazeretlerin sona ermesini istiyor

    Sky Sports'taki ortak yorumculuk görevinde konuşan Neville, batı Londra'da sergilenen derin enerji eksikliği karşısında şaşkına döndü. Carrick'in, takımının mücadele boyunca tamamen pasif kaldığı yönündeki iddiaları aktif biçimde reddetmesi ise onu özellikle hayal kırıklığına uğrattı.

    "Michael onları savunmayı bırakmak zorunda," dedi Neville. "Onları neden savunduğunu anlıyorum; sadık, oyuncularının onun için mücadele etmesini istiyor ve tabii ki sezonun bitmesine daha çok var.

    "Michael elbette bize söylediğinden farklı bir şeyi özelde söylüyordur. Bu beni gerçekten endişelendirirdi. İnsanlar onun hakkında sorular soracak, ama görevi kabul ettiğinde bunu biliyordu. Ama bu anlamda bir panik yok, kimse Carrick üzerinde baskı kurmuyor, ancak bu tür performanslar devam ederse kendisini büyük bir sıkıntının içinde bulacak. Oyuncuların onun için bundan daha fazla çalışması gerekiyor."

  • Antrenman mankenleri gibi dolaşmak

    Fulham karşısındaki kötü performans, Manchester City'ye üst üste alınan yenilgilerin ve Brighton'a karşı Lig Kupası'nda yaşanan çöküşün ardından geldi. Neville, takımın topsuz oyundaki felaket düzeyindeki çalışma temposunu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve ev sahibinin topa ne kadar kolay hükmettiğine dikkat çekti.

    "Bir Manchester United takımının topsuz oyunda bu kadar çok yürüdüğünü daha önce hiç görmedim" diye açıkladı Neville. "Michael az önce takımın enerjisinde yanlış giden hiçbir şey olmadığını söyledi.

    "İki takım da aynıydı. Onlara manken dedim. Bir United takımının sahada bu kadar çok dolaştığını daha önce hiç görmedim. Ne uyanıklık vardı ne de canlılık. Parmak ucunda olmak diye bir şey yoktu. Her zaman tetikte olmalısınız.

    "Bunu söylerken her zaman çok dikkatli olurum ama ikinci yarının ilk 15 dakikasında, ayrıca genel olarak ilk 60 dakikada Manchester United gerçekten rezaletti. Topsuz oyunda iyi olmaktan çok uzaktılar."

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kritik bir milli maç arası bekliyor

    Bu uluslararası ara, Manchester United'ın yeniden toparlanması için kusursuz bir zamanda geldi. Carrick, 10 Ekim'de Premier League'de Tottenham'a karşı oynanacak maç öncesinde takımının fiziksel durumunu yeniden inşa etmek için bu uzun arayı kullanacak.

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