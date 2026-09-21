Sky Sports'taki ortak yorumculuk görevinde konuşan Neville, batı Londra'da sergilenen derin enerji eksikliği karşısında şaşkına döndü. Carrick'in, takımının mücadele boyunca tamamen pasif kaldığı yönündeki iddiaları aktif biçimde reddetmesi ise onu özellikle hayal kırıklığına uğrattı.

"Michael onları savunmayı bırakmak zorunda," dedi Neville. "Onları neden savunduğunu anlıyorum; sadık, oyuncularının onun için mücadele etmesini istiyor ve tabii ki sezonun bitmesine daha çok var.

"Michael elbette bize söylediğinden farklı bir şeyi özelde söylüyordur. Bu beni gerçekten endişelendirirdi. İnsanlar onun hakkında sorular soracak, ama görevi kabul ettiğinde bunu biliyordu. Ama bu anlamda bir panik yok, kimse Carrick üzerinde baskı kurmuyor, ancak bu tür performanslar devam ederse kendisini büyük bir sıkıntının içinde bulacak. Oyuncuların onun için bundan daha fazla çalışması gerekiyor."