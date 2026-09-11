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'Gerçek bir hezimet yaşadık' - David Raum ve Willi Orban, RB Leipzig'in Como'ya Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sürpriz yenilginin ardından performansı sert şekilde eleştirdi
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Como, 119 yıllık bekleyişin ardından tarihi Avrupa debutunu Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Leipzig'i 4-1'le rahat geçerek kutladı. İlk yarıda Martin Baturina ve Tasos Douvikas'ın golleri ev sahibine iki farklı rahat bir üstünlük sağladı, ardından Assane Diao ve Maximo Perrone Como Gölü kıyısında unutulmaz bir galibiyeti perçinledi. Andrija Maksimovic'in teselli golü, konuk ekibin Lombardiya'daki ağır yenilgiden kaçmasına yetmedi.
- STEINSIEK.CH
Raum korkunç performanstan yakındı
Leipzig kaptanı Raum, takımının taktik uygulamasını ve mentalitesini değerlendirirken sözünü sakınmadı; elit Avrupa standartlarının çok gerisinde kaldıklarını kabul etti.
28 yaşındaki sol bek, maçın ardından gelen farklı yenilgiyi değerlendirirken şunları söyledi: "Bu gerçekten berbat hissettiriyor, bugün gerçekten ağır bir hezimet yaşadık. İlk yarı berbattı. İkinci [yarı] belki biraz daha iyiydi. Genel olarak bizden iyi bir performans çıkmadı. Bundan ders çıkarmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmemiz gerekiyor, aslında net bir planımız vardı. Ama yine topla yeterince cesur ya da akıllı değildik. Oynayacak fırsatlarımız vardı. Ama yeterince keskin değildik, bugün hiçbir şeyde yeterince iyi değildik."
Orban taktiksel başarısızlığı kabul etti
Stoper partneri Orban da, 2019'dan bu yana Djarum Group'un sahipliğinde önemli destek gören Cesc Fabregas'ın Serie A'daki çaylak ekibinin mutlak üstünlüğünü kabul ederken aynı derecede açık sözlüydü.
Deplasman ekibinin taktik düzeninin dağıldığını kabul eden 33 yaşındaki savunmacı şöyle konuştu: "Makul bir maç planımız vardı ama kısa sürede Como'nun oyununu kontrol altına alamadığımız netleşti. Bu maç bugün canımızı çok yakıyor. Como, topla aktif olmanın, topa sahipken karar vermenin ve son üçte iyi paslar oynamanın ne anlama geldiğini bize gösterdi. Bunu bugün rakibimizden öğrenmemiz gerekiyor; takdiri hak ediyorlar. Sonuç olarak maç planımız işlemedi."
- Getty Images Sport
Hızlı yanıt gerekiyor sonraki.
Leipzig, 13 Ekim'de Red Bull Arena'da Hollanda devi PSV Eindhoven'ı konuk etmeden önce savunmadaki zaaflarını acilen gidermek zorunda. Martin Demichelis'in ekibi, eleme aşamasına kalma umutlarını yeniden canlandırmak istiyorsa kritik bir karakter sınavının yanı sıra topa sahipken soğukkanlılığını da ortaya koymak zorunda. Bu sırada Como, ertesi akşam De Kuip'te Feyenoord ile karşılaşmak için Rotterdam'a gidecek.
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