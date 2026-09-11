Leipzig kaptanı Raum, takımının taktik uygulamasını ve mentalitesini değerlendirirken sözünü sakınmadı; elit Avrupa standartlarının çok gerisinde kaldıklarını kabul etti.

28 yaşındaki sol bek, maçın ardından gelen farklı yenilgiyi değerlendirirken şunları söyledi: "Bu gerçekten berbat hissettiriyor, bugün gerçekten ağır bir hezimet yaşadık. İlk yarı berbattı. İkinci [yarı] belki biraz daha iyiydi. Genel olarak bizden iyi bir performans çıkmadı. Bundan ders çıkarmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmemiz gerekiyor, aslında net bir planımız vardı. Ama yine topla yeterince cesur ya da akıllı değildik. Oynayacak fırsatlarımız vardı. Ama yeterince keskin değildik, bugün hiçbir şeyde yeterince iyi değildik."