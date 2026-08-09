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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Çeviri:

Gerçek anının geldiği hafta: Barcelona ve Alvarez'in kaderini belirleyecek kritik günler

FEATURES
La Liga
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
İspanya
Arjantin

Barcelona, Alvarez'den gizli bir talep bekliyor: Peki bu işin aslı ne?

Arjantinli forvet Julian Alvarez, bugün pazartesi günü kulübü Atletico Madrid'in hazırlık dönemine katılıyor. Amacı ise Atleti'yi, Barcelona'ya transferi konusunda müzakere kapısını açmaya zorlamak.

Alvarez, Dünya Kupası sırasında Barcelona'nın kadrosuna katılma isteğini açıkça dile getirmişti.

Sport gazetesi, bir haberinde, Dünya Kupası'ndan bu yana yalnızca gürültü koptuğunu ve Atletico'nun Barcelona'nın teklifine verdiği tek resmi yanıtın, koruma dönemi içinde geçerli bir sözleşmeye bağlı bir oyuncuyla müzakere edildiği iddiasıyla FIFA ve İspanya Federasyonu'na yapılan bir şikâyet olduğunu aktardı.

Ayrıca Atletico'nun icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile kulüp başkanı Enrique Cerezo, bu yaz Julian'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıkça vurgulamak için açıklamalar yaptı.

Atleti'nin teknik direktörü Diego Simeone ise bu hafta "Durum net, kulüp bir karar aldı" diyerek konuyu noktaladı.

Alvarez'in hamlesine ilk teklifini sunarak ve oyuncuya olan ilgisini açıkça duyurarak karşılık veren Barcelona ise son haftalarda sessizliği tercih etti. 

Katalan kulübü, transferin son derece zor olduğunun farkında; bu nedenle attığı tüm adımları büyük bir titizlikle ele aldı.

Deco, forvetin menajeriyle görüşmek üzere Madrid'e gitti ve Sport ile Jijantes gazetecileri bu görüşmeyi tespit etmeyi başardı. Ancak kulüp, bu ziyaret dışında herhangi bir tartışmaya ya da açıklama teatisine girmek istemedi.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez, Atlético Madrid'e isyan etmeyecek

    Ancak bu durum bugün, pazartesi gününden itibaren değişecek.

    Julian'ın Metropolitano stadından ayrılma isteğini açıkça dile getirdiği andan itibaren, 10 Ağustos, Barcelona yöneticilerinin ajandasında kırmızı bir işaretle belirlendi. Bunun sebebi ise Arjantinli oyuncunun Atletico antrenmanlarına geri dönmesiydi.

    Örümcek, hazırlık dönemine her zamanki tıbbi ve fiziksel testlerle başlayacak; oyuncuyu çevreleyen merak da doruk noktasına ulaştı.

    Büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde, Alvarez her zaman olduğu gibi profesyonelce davranacak. Bu yüzden geçen sezon, Dünya Kupası'na yalnızca birkaç ay kala, hâlâ kadrosunda yer aldığı takımına yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmıştı ve kulübe karşı bir isyana girmeyecek.

    Ancak bu hafta içinde önce Simeone ile, ardından da kulüp yöneticileriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmelerle durumu netleştirmeyi ve bir buçuk ay önce zaten belirttiği gibi ortam değiştirme ve Spotify Camp Nou'ya transfer olma isteğini yeniden vurgulamayı amaçlıyor.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelona, Alvarez'in hamlesine güveniyor

    Barcelona'da, transferin son derece karmaşık olacağını doğal olarak biliyorlar. Atletico'nun şimdiye kadarki tutumu oldukça katıydı, ancak Katalan kulübü, Julian'ın bu kez özel ve gizli bir şekilde ayrılma yönünde yapacağı yeni bir talebin, Atletico yetkililerini yeniden düşünmeye ve müzakere kapısını aralamaya itebileceğine güveniyor.

    Böyle bir şey gerçekleşmesi halinde, Katalan kulübü, bu yaz hücum hattını güçlendirmek için belirlediği en büyük hedefinin transferini kesinleştirmek amacıyla yeni bir teklif sunacak.

    Deco'nun mevcut transfer döneminde kanıtladığı bir şey varsa, o da gölgede muhteşem bir şekilde hareket ettiğidir; Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin transferlerini kesinleştirmeyi, ayrıca Ronald Araujo'nun Liverpool'a kiralanmasını rekor bir sürede başardı ve tüm bunları ışıklardan uzakta, büyük bir sessizlik içinde gerçekleştirdi.

    Doğal olarak, Barcelona yetkilileri, Atletico'nun transferin önüne koyduğu zorluklar karşısında Julian Alvarez için alternatifler üzerinde çalışıyor, ancak Örümcek ile ilgili neler olacağı bilinmeden bu alternatiflerden hiçbiri devreye sokulmayacak.

    Önümüzdeki günler, Julian'ın geleceğini belirlemek ve bu dizinin sonunu getirmek açısından son derece belirleyici olacak.

    Transfer piyasasının kapanmasına haftalar var, ancak Atletico tutumundan geri adım atmazsa, Barcelona'nın başka seçenekleri değerlendirmesi gerekecek.

    Teknik direktör Flick, önümüzdeki sezonu geçirmek için üst düzey bir 9 numara santrafora ihtiyaç duyduğunu, özellikle Ferran Torres'in ayrılığı tamamlanırsa ve tüm kupalarda mücadele etme şansına sahip olabilmek için, her zamankinden daha net bir şekilde vurguladı.

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