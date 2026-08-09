Arjantinli forvet Julian Alvarez, bugün pazartesi günü kulübü Atletico Madrid'in hazırlık dönemine katılıyor. Amacı ise Atleti'yi, Barcelona'ya transferi konusunda müzakere kapısını açmaya zorlamak.

Alvarez, Dünya Kupası sırasında Barcelona'nın kadrosuna katılma isteğini açıkça dile getirmişti.

Sport gazetesi, bir haberinde, Dünya Kupası'ndan bu yana yalnızca gürültü koptuğunu ve Atletico'nun Barcelona'nın teklifine verdiği tek resmi yanıtın, koruma dönemi içinde geçerli bir sözleşmeye bağlı bir oyuncuyla müzakere edildiği iddiasıyla FIFA ve İspanya Federasyonu'na yapılan bir şikâyet olduğunu aktardı.

Ayrıca Atletico'nun icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile kulüp başkanı Enrique Cerezo, bu yaz Julian'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıkça vurgulamak için açıklamalar yaptı.

Atleti'nin teknik direktörü Diego Simeone ise bu hafta "Durum net, kulüp bir karar aldı" diyerek konuyu noktaladı.

Alvarez'in hamlesine ilk teklifini sunarak ve oyuncuya olan ilgisini açıkça duyurarak karşılık veren Barcelona ise son haftalarda sessizliği tercih etti.

Katalan kulübü, transferin son derece zor olduğunun farkında; bu nedenle attığı tüm adımları büyük bir titizlikle ele aldı.

Deco, forvetin menajeriyle görüşmek üzere Madrid'e gitti ve Sport ile Jijantes gazetecileri bu görüşmeyi tespit etmeyi başardı. Ancak kulüp, bu ziyaret dışında herhangi bir tartışmaya ya da açıklama teatisine girmek istemedi.