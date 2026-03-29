Gerard Piqué, futbolun en çalışkan oyuncusu olarak Cristiano Ronaldo'yu Lionel Messi'nin önüne koyuyor
Soyunma odasından net bir manzara
The Late Run'a konuşan eski İspanya milli futbolcu Piqué, bu ikili hakkında benzersiz bir bakış açısı sundu. Önce Manchester United'da Ronaldo'nun yanında, daha sonra da Barcelona'nın birçok kupa yarışında hakimiyet kurduğu altın çağda Messi ile birlikte bu ikilinin parlak performanslarına bizzat tanık olan emekli savunma oyuncusu, bu iki efsaneyi birbirinden ayıran unsurları ayrıntılı bir şekilde ele aldı.
"Makine" mi, yoksa "saf yetenek" mi?
“Bana göre Messi dünyanın en iyisi. Bu seviyede yetenekli başka birini görmedim, ama Cristiano gerçekten de her gün deli gibi çalışan bir makine gibiydi,” diye açıkladı Piqué. “Çalışma ahlakı açısından, onun kadar hazırlanan başka birini görmedim; o en iyi olmak istiyordu. Ama yetenek açısından Messi daha iyi. Messi'yi dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyorum ve Cristiano çok az bir farkla ikinci sırada geliyor. Onlar tarihin en iyi oyuncuları.”
Messi'nin Barça'nın altyapısında erken dönemdeki hakimiyeti
Barça'nın altyapısında geçirdikleri ilk yılları anlatan Piqué, Messi'nin gençlik futbolunda yarattığı büyük etkiyi hatırladı. “Onunla 13 yaşındayken oynamaya başladım ve o çılgındı. Maçları 15-0, 20-0 kazanırdık ve o çok gol atardı," diye anımsadı. "Boyu çok kısa olduğu için boyuyla ilgili sorular vardı. Güçlü ve yetenekli olan Ronaldo'nun aksine. Ayrıca forvet olarak değil, kanat oyuncusu olarak oynardı. Kariyeri boyunca, daha etkili olabileceği ve çok gol atabileceği pozisyonu biliyordu."
Messi ve Ronaldo için bundan sonra ne olacak?
Parlak kariyerlerinin son bölümlerine girerken, bu iki efsane hala tarihi kilometre taşlarına ulaşmayı hedefliyor. 41 yaşındaki Ronaldo, futbolu bırakmadan önce kariyerinde 1.000 gole ulaşma yolunda yılmadan ilerlemeye devam ediyor. Bu arada, 38 yaşındaki Messi, Inter Miami'nin onun sihirli varlığından keyif aldığı Major League Soccer'da taraftarları büyülemeye devam ediyor. Ancak her iki ikon da yaklaşan Dünya Kupası'na yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Arjantinli usta, ülkesinin prestijli dünya şampiyonluğunu başarıyla savunmayı umarken, Portekizli rakibi ise kendisine kaçan tek büyük turnuvayı kazanmaya can atıyor ve Portekiz'e ilk Dünya Kupası zaferini kazandırmayı hedefliyor.