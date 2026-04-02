Gerard Piqué, eski Barcelona ve Manchester United yıldızının genişleme planlarını doğrulamasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Kings League'e katılabileceğine işaret etti
Piqué, Portekiz'e transferini doğruladı
Piqué'nin 2023 yılında kurduğu yedi kişilik futbol fenomeni Kings League, küresel büyümenin yeni bir aşamasına girmek üzere. Eski Barça ve Man Utd savunma oyuncusu, bir Instagram canlı yayını sırasında, turnuvanın yapısı ve düzenlendiği yerler açısından köklü değişikliklere uğrayacağını açıkladı ve markanın uluslararasılaşması için öncelikli pazarlardan biri olarak Portekiz'i gösterdi.
"Bunu önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Niyetimiz diğer ülkelerde de açılmak; bu konuda ilgi var," dedi. "Modelimiz ilk günden beri farklıydı. Dokuz ligde faaliyet gösteriyoruz. Bundan sonra katılacak ülkeler için fikrimiz, diğer şirketlerin Kings League adı altında ligleri yönetmesi. Bu senaryodan Amerika Birleşik Devletleri hariç tutuluyor."
Ronaldo'nun olası katılımı
Doğal olarak, Portekiz'den söz edilmesi, Ronaldo'nun adını hemen tartışmanın merkezine taşıdı. Old Trafford günlerinden beri Portekizli milli oyuncuyu yakından tanıyan Piqué, dijital spor dünyasını sarsacak bir ortaklığın kapısını tamamen kapatmadı.
Ronaldo'nun ligin Portekiz versiyonunda yer alıp alamayacağı sorulduğunda, Piqué gizemli bir gülümsemeyle yanıt verdi: "İrtibatım var..." Sözleşme detaylarını veya forvetin üstleneceği rolü doğrulamasa da, bu açıklama taraftarların heyecanını körüklemek için yeterli oldu.
Yapısal değişiklikler ve ligin yeni evi
Uluslararası genişlemenin ötesinde, İspanya’daki orijinal turnuva da bir dönüşüm geçirecek. Piqué, projenin başlangıcından bu yana ev sahipliği yapan Cupra Arena’da düzenlenecek son turnuvanın bu yılki turnuva olacağını duyurdu. Amaç, taraftarlar için ulaşımı daha kolay olan, daha merkezi bir konum bulmak.
Turnuva formatı da daha dinamik hale getirilmek üzere değiştirilebilir. İspanyol oyuncu, Queens League'de başarıyla test edilen örneği takip ederek, sadece bir hafta süren daha kısa ve daha yoğun turnuvaların düzenlenebileceğini kabul etti. Ancak Piqué, her iki ligin de kendine özgü kimliklerini koruyacağını vurguladı.
Kings League’in küresel geleceği
100 milyon avroyu aşan bir yatırımla Kings League, küresel ortaklıklar yoluyla bir spor eğlence devi olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ronaldo’nun Portekiz’deki genişleme planlarına dahil olması, Piqué’nin en büyük hamlesi olacak; bu hamle, Ronaldo’nun sosyal medyadaki muazzam etkisinden yararlanarak yeni dijital kitleleri kendine çekmeyi ve projenin küresel görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.