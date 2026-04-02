Gerard Piqué, eski Barcelona ve Manchester United yıldızının genişleme planlarını doğrulamasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Kings League'e katılabileceğine işaret etti

Piqué'nin 2023 yılında kurduğu yedi kişilik futbol fenomeni Kings League, küresel büyümenin yeni bir aşamasına girmek üzere. Eski Barça ve Man Utd savunma oyuncusu, bir Instagram canlı yayını sırasında, turnuvanın yapısı ve düzenlendiği yerler açısından köklü değişikliklere uğrayacağını açıkladı ve markanın uluslararasılaşması için öncelikli pazarlardan biri olarak Portekiz'i gösterdi.

"Bunu önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Niyetimiz diğer ülkelerde de açılmak; bu konuda ilgi var," dedi. "Modelimiz ilk günden beri farklıydı. Dokuz ligde faaliyet gösteriyoruz. Bundan sonra katılacak ülkeler için fikrimiz, diğer şirketlerin Kings League adı altında ligleri yönetmesi. Bu senaryodan Amerika Birleşik Devletleri hariç tutuluyor."