Takım arkadaşları adına da ses yükselten Martin, kendi kariyerinde de önemli bir dönemin tadını çıkarıyor; Barcelona formasıyla 100 maça yaklaşmış durumda. Sol stoper bölgesindeki çok yönlülüğü, ilk takım rotasyonu içinde artan taktiksel olgunluğunu yansıtıyor. Blaugrana'nın soyunma odasının da geçmiş sezonlara kıyasla çok daha sakin ve soğukkanlı bir yapıya dönüştüğünde ısrar etti.

Kritik anlarda takımın gelişen mental dayanıklılığına değinen çok yönlü savunmacı şu ifadeleri kullandı: "Artık bir maç, iki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı olduğu gibi elimizden kayıp gitmez. Çünkü o günden bugüne takım daha tecrübeli ve çok daha olgun. Oyunun bölümlerini ve belirleyici anları yönetmeyi öğrendik; belki o zamanlar fazla fevrîydik, çünkü her şeye yüzde yüzle ve tamamen yükleniyorduk."