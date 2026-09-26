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Gerard Martin, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Lamine Yamal'ı Ballon d'Or için destekledi ve Pau Cubarsi için takdir talep etti
Katalan savunmacı, gala adaylarını değerlendiriyor
Altın Top'u kaldırmayı kimin hak ettiği yönündeki tartışma, küresel oylama için yaklaşan son tarih öncesinde daha da yoğunlaştı. Martin, Hansi Flick yönetimindeki muazzam hücum etkisinin ardından Yamal'ı açıkça en güçlü aday olarak gösterdi. Savunmacı, takım arkadaşına destek vermenin ötesinde, 2026 Ballon d'Or ve Kopa Trophy adaylıklarının ardından Cubarsi için de benzer bir takdir çağrısında bulundu.
Blaugrana savunmacısı, savunmadaki mükemmelliği öne çıkardı
Katalonya'nın bölgesel televizyon kanalı TV3'e verdiği röportajda Martin, 19 yaşındaki stoper Cubarsi'nin İspanya ile La Liga'yı, Supercopa de Espana'yı ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından ödül yarışında mutlaka üst sıralarda yer almayı hak ettiğini savundu.
Defans oyuncularının daha geniş çapta takdir görmesini isteyen Martin, şöyle dedi: "Birçok şey dikkate alınıyor ama Ballon d'Or en iyi oyuncuya gitmeli ve en iyisi Lamine Yamal. Ancak Cubarsi de, podyumda olmasa bile, hemen oralarda olmalı çünkü harika bir sezon geçirdi. Belki stoperler diğer mevkiler kadar medyanın ilgisini çekmiyor ama onun bu yaşta geçirdiği yıl çok iyi ve fazlasıyla yeterli olanı yaptı."
Camp Nou’daki dönüşüm istikrar getiriyor
Takım arkadaşları adına da ses yükselten Martin, kendi kariyerinde de önemli bir dönemin tadını çıkarıyor; Barcelona formasıyla 100 maça yaklaşmış durumda. Sol stoper bölgesindeki çok yönlülüğü, ilk takım rotasyonu içinde artan taktiksel olgunluğunu yansıtıyor. Blaugrana'nın soyunma odasının da geçmiş sezonlara kıyasla çok daha sakin ve soğukkanlı bir yapıya dönüştüğünde ısrar etti.
Kritik anlarda takımın gelişen mental dayanıklılığına değinen çok yönlü savunmacı şu ifadeleri kullandı: "Artık bir maç, iki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı olduğu gibi elimizden kayıp gitmez. Çünkü o günden bugüne takım daha tecrübeli ve çok daha olgun. Oyunun bölümlerini ve belirleyici anları yönetmeyi öğrendik; belki o zamanlar fazla fevrîydik, çünkü her şeye yüzde yüzle ve tamamen yükleniyorduk."
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İspanya şampiyonları tarihi galayla ilgileniyor
Cubarsi, bu sezon La Liga'da beş maça ilk 11'de başladıktan sonra savunmanın temel taşlarından biri olmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu savunma sağlamlığı, Barcelona yoğun yerel takvim ve Şampiyonlar Ligi programında yol alırken hayati önem taşıyacak.
Bu arada, 70. edisyonun resmî kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir galada taçlandırılacak; bu da törenin ilk kez Paris dışında gerçekleştirileceği anlamına geliyor.
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