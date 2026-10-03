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Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya yönelik muamelesi nedeniyle Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'u eleştirmek için Sir Alex Ferguson'dan alıntı yaptı
Rodriguez, Ferguson'ın sözünü Instagram'da paylaştı
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kadrosundan ani ayrılığı etrafındaki kriz, Georgina Rodriguez'in sosyal medyadaki sert müdahalesinin ardından derinleşti. Rodriguez, Instagram'ı kullanarak Ronaldo'ya net bir destek verirken doğrudan Jorge Jesus'u hedef aldı. Eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'ın yer aldığı bir görsel paylaşan Rodriguez, Jesus'a yönelik acımasız bir değerlendirmeyi benimsedi. Şöyle yazdı: “Jorge Jesus, onu kullanma niyeti olmadığını kalbinin derinliklerinde biliyorsa, o zaman neden en başta onu kadroya çağırdı? Bir mesaj vermek için mi? Bu otorite değil, güvensizlik.”
Kişisel saldırı ve ani silinme
Rodriguez, sert ifadelerin yer aldığı alıntının yanı sıra, kendisine ait son derece kişisel bir yorum da ekledi. Menajerin soyadına atıfta bulunarak Instagram Hikayesi'nde, "Bu adamın Mesih'in (İsa) adını nasıl taşıyabildiğini bilmiyorum" yazdı. Söz konusu Hikaye dakikalar sonra silindi. Onun bu müdahalesi, tartışmayı futbol kararlarının ötesine taşıyarak çok daha kişisel bir kamuoyu çatışmasına dönüştürdü. Ayrıca, grafiğe eklenen Ferguson atfı bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bu da gönderiyi paylaşma, eleştirisini ekleme ve daha sonra silme kararını gelişmenin merkezine yerleştirdi.
Ailesi kaptanın arkasında birleşti
Birleşik aile cephesi Rodriguez'le sınırlı değil. Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro da ulusal medyanın forvete yönelik sert tutumunu eleştiren bir mesaj paylaştı. Aveiro, paylaşımına "Tudo dito" notunu düştü; bu da her şeyin söylendiği anlamına geliyor. Bu sırada Portekiz, Jesus'un herhangi bir anlaşmazlık olmadığını savunmayı sürdürmesiyle birlikte kalan 24 kişilik kadroyla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör, takım seçiminden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve kamuoyundaki tepkiye rağmen aynı kuralların tüm oyuncular için geçerli olduğunu vurguladı.
- Getty Images
Belirsiz milli takım geleceği sürüyor
Ronaldo, milli futboldan emekliliğini henüz resmen açıklamadı ve bu da Portekiz'deki geleceğini belirsiz bırakıyor. Taraftarlar şimdi, Ronaldo'nun Jesus yönetiminde ülkesini bir daha temsil edip etmeyeceğini kesin olarak belirleyebilecek söz verdiği açıklamayı heyecanla bekliyor.
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