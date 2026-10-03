Rodriguez, sert ifadelerin yer aldığı alıntının yanı sıra, kendisine ait son derece kişisel bir yorum da ekledi. Menajerin soyadına atıfta bulunarak Instagram Hikayesi'nde, "Bu adamın Mesih'in (İsa) adını nasıl taşıyabildiğini bilmiyorum" yazdı. Söz konusu Hikaye dakikalar sonra silindi. Onun bu müdahalesi, tartışmayı futbol kararlarının ötesine taşıyarak çok daha kişisel bir kamuoyu çatışmasına dönüştürdü. Ayrıca, grafiğe eklenen Ferguson atfı bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bu da gönderiyi paylaşma, eleştirisini ekleme ve daha sonra silme kararını gelişmenin merkezine yerleştirdi.







