Ameé Ruszkai

Çeviri:

Georgia Stanway sınıfını kanıtlarken, Leah Williamson tam formuna yaklaşıyor - ancak Grace Clinton ve Maya Le Tissier'in Lionesses'teki rolleri belirsizliğini koruyor: İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası elemeleri açılış maçlarında kazananlar ve kaybedenler

Bazı İngiltere kampları, öğrenilecek pek yeni bir şey olmadan geçer; Lionesses'in 2026'daki ilk kampı bunlardan biri değildi. Sarina Wiegman'ın takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferinden bu yana ilk kez rekabetçi bir maça geri döndü ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine Ukrayna ve İzlanda'yı etkileyici galibiyetlerle mükemmel bir başlangıç yaptı. Bu, pek çok konuşma konusu yarattı.

Her zaman ilginç bir hafta olacaktı. Wiegman, Euro 2025'in ardından oynanan dört hazırlık maçında birçok fırsat verdi. Bunun nedeni, bir yandan İngiltere'nin o dönemde çok sayıda sakatlık yaşaması, diğer yandan da rekabetçi maçlar başlamadan önce deneme yapma şansı olmasıydı. Örneğin Lucia Kendall ve Maya Le Tissier gibi oyuncular, en az beş oyuncunun ilk kez forma giydiği bu maçlarda hiyerarşide yukarıya tırmanmış görünüyordu.

Bu ay sakatlanan yıldızların çoğu İngiltere kadrosuna geri döndüğünde, Wiegman'ın bu hazırlık maçlarında şans verilen oyunculardan ne kadar etkilendiğini görecektik. Lionesses'in bu maçlarda büyük favori olması nedeniyle, birkaç deneme daha görecektik. Evet, İngiltere teknik direktörü her iki maçta da neredeyse tam kadro bir takım sahaya sürecekti, ama istisnalar kimler olacaktı? Wildcard başlangıçları kimler olacaktı? İlk yedek kimler olacaktı?

Avrupa şampiyonları Ukrayna'yı 6-1 yenerek gücünü gösterip ardından İzlanda'yı 2-0 yenerek etkileyici bir performans sergilediğinde, yeni turnuva döngüsü başlarken Lionesses kadrosuna girmeye çalışan gelecek vaat eden oyuncular da önemliydi. İngiltere'nin bir sonraki maçı Wembley Stadyumu'nda İspanya ile olacak ve bu önemli maçta ilk 11'de yer almak için kendilerini kanıtlamak isteyen köklü oyuncular da vardı.

Wiegman, dünya futbolunun en iyi ve en derin kadrolarından birine sahip ve Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı olan tek bir takımın olduğu eleme grubunda dünya şampiyonlarını yenmek için bu kadroyu kullanması gerekecek. Peki, bu maçta kime güvenecek? Bu hafta bize bu konuda biraz daha fikir verdi.

Peki, iki muhteşem galibiyetin ardından, İngiltere kadrosunda kimlerin değeri yükseldi? Kimlerin değeri ise hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor? GOAL, Lionesses'in 2026'daki ilk kampından kazananları ve kaybedenleri seçti...

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    KAZANAN: Georgia Stanway

    Georgia Stanway için ne harika bir hafta oldu. Arsenal'e transferi yaklaşırken, orta saha oyuncusu iki maçta attığı üç golle Lionesses'in Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç yapmasına yardımcı olarak, neden Gunners için elit bir transfer olacağını gösterdi.

    Stanway'in attığı gollerin çeşitliliği özellikle etkileyiciydi. İngiltere formasıyla 14 penaltının 14'ünü de gole çeviren oyuncu, sakin bir penaltı vuruşuyla takımının Ukrayna karşısında rahat bir üstünlük kurmasına yardımcı oldu. Ardından 27 yaşındaki oyuncu, üst köşeye gönderdiği muhteşem bir şutla ikinci golünü attı.

    Ancak Stanway'in Cumartesi günü İzlanda'ya attığı gol, belki de en iyisiydi. Lucy Bronze'un ortasını yere düşmeden hemen önce karşılayan Stanway, kusursuz bir vole vuruşuyla City Ground'da üç puanı garantiledi.

    Stanway'in bu hafta kanıtlaması gereken pek bir şey yoktu. Yıllardır İngiltere'nin orta sahasının temel direği olan Stanway, takım kadrosunda ilk isimlerden biri. Ancak Lionesses'in rekor golcüleri listesinde de yükselirken, bunun nedenini herkese hatırlattı. Şu anda 32 golle listede sekizinci sırada, Karen Carney ve Eni Aluko'nun sadece bir gol gerisinde. Önünde uzun yıllar olan Stanway, zirveye doğru hızla yükselebilir.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    KAZANAN: Jess Park

    Jess Park, 2026'nın ilk kampına katılan İngiltere takımının en ilginç isimlerinden biriydi. Manchester City'den Manchester United'a şok bir transferle yaz aylarında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, serbestçe hareket edebildiği geniş bir rolde başarılı bir performans sergiliyor ve bu da ona sahada boş alanları bulma imkanı veriyor. Bu durum, onun yaratıcılığına çok uygun ve kariyerinde gol ve asist açısından şimdiden en verimli sezonunu geçirmesine neden oldu.

    Peki bu, İngiltere seviyesinde nasıl bir etki yaratacaktı? Park, benzer bir özgürlükle oynayabileceği bir pozisyonda mı oynayacaktı? Yoksa uluslararası futbolda biraz daha kısıtlanmak zorunda mı kalacaktı? Lionesses her iki maçta da açık ara favoriydi, ancak bu canlı forvet, İngiltere'nin ilk on birinde yer almak için çok çaba sarf ettiği iki maçta kendini gösterme fırsatı buldu.

    Park, Ukrayna maçına kanatta başladı, ancak sahada serbestçe hareket etmesine izin verildi ve iki farklı golle kalitesini gösterdi: biri iyi bir top dışı hareketin ardından basit bir vuruş, diğeri ise kalecinin üzerinden uçan muhteşem bir şut. İzlanda maçında daha sessizdi, ancak bunun nedeni İngiltere'nin kanatlarda çok başarılı olması ve sonuç olarak ortadan çok fazla oynamamasıydı.

    Ella Toone ve Beth Mead, bu kez sakatlık geçirdikleri için kadroda yer almadılar, ancak uluslararası maçlarda sık sık Park'ın yerine ilk 11'de yer aldılar. Ancak, United'ın yıldızı bu hafta kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve bir dahaki sefere İspanya maçında ilk 11'de yer almak için yeterince iyi bir performans sergilediğini umuyor.

  • England Women Training SessionGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Grace Clinton

    Bu sezon Grace Clinton için planlandığı gibi gitmedi. Tottenham'a kiralanarak ilk kez İngiltere milli takımına seçilmeyi başaran ve ardından ana kulübü Manchester United'a geri dönerek muhteşem bir sezon geçiren genç orta saha oyuncusu, yaz aylarında Manchester City'ye transfer oldu ve Park ise tersi yönde bir transfer gerçekleştirdi. Park transferinden bu yana başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri olarak öne çıkarken, Clinton büyük bir bölümünde sahaya çıkmakta bile zorlandı.

    Bunun bir kısmı sakatlıklarından kaynaklanıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Manchester'ın mavi tarafına geldiğinde ufak bir sakatlık geçirdi ve bu da kulüpteki başlangıcını yavaşlattı, ardından Ekim ayında geçirdiği sakatlık, Euro 2025 sonrası İngiltere'nin ilk maçlarında forma giymesini engelledi. Ancak o zamandan beri formda olmasına rağmen, City'nin lig lideri takımına girmekte zorlandı ve bu sezon Kadınlar Süper Ligi'nde sadece iki kez ilk 11'de yer aldı.

    Bu durum şimdi Lionesses'e de yansımaya başladı. Bu ay 25 kişilik kadroya çağrılan Clinton, Salı günü Ukrayna ile oynanan maçta 23 kişilik maç kadrosuna alınmadı ve Cumartesi günü İzlanda ile oynanan maçta da forma giyemedi. Wiegman, ikinci maç öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Clinton'ın maçlarda yeterince süre alamadığını belirtti.

    Wiegman, "Bunu gerçekten kontrol edemez. Kontrol edebileceği şey, kendi gelişimi ve gelişimi için sorumluluk almaktır ve o da bunu yapıyor" dedi. "Gerçekten çok çalışıyor ve bu konuşmaları yapıyoruz çünkü benim için o, gerçekten süreye ihtiyacı olan bir aşamada.

    "O da buna çok iyi yanıt verdi. Geçen kampta da bu konuşmayı yapmıştık, çünkü o zaman sakatlığından dönmüştü ve fazla süre almamıştı. Sürekli konuşuyoruz ve şu ana kadar çok iyi yanıt verdi, çünkü gelişmek ve elbette neler yapabileceğini göstermek istiyor."

    Clinton için kolay bir durum değil, özellikle de City'nin Avrupa futbolunda yer almaması nedeniyle bu yıl maç sayısı sınırlı ve İngiltere milli takımında onun pozisyonu için rekabetin özellikle yüksek olması nedeniyle.

    İyi haber ise, bu yıl büyük bir turnuva olmadığı için, şu anda maç süresinin az olmasının çok büyük bir etkisi olmayacağı. City'nin takviminin daha dolu olacağı ve Clinton'ın kendini kanıtlama şansı daha fazla olacağı gelecek sezon, durumun tamamen farklı olması çok olası.

    Ancak bu durum sinir bozucu ve bu yetenekli genç oyuncu, kariyerinin önemli bir noktasında maç süresi kaçırıyor. Umarız zamanla bunu telafi edebilir.

  • Laura Blindkilde Brown England Women 2026Getty Images

    KAZANAN: Laura Blindkilde Brown

    Laura Blindkilde Brown'ın İngiltere'nin Euro 2025 zaferinin ardından oynanan dört hazırlık maçında çok az süre alması birçok kişiye garip geldi. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Man City'de büyük bir çıkış yakaladı ve lig liderinin 16 WSL maçının 14'ünde ilk 11'de yer alarak bu yıl ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak öne çıktı. Ancak Kendall ve Missy Bo Kearns, Lionesses'in 2025'teki son maçlarında Blindkilde Brown'dan önce ilk 11'de yer aldı ve Blindkilde Brown bu dört maçta sadece bir kez yedek olarak sahaya çıktı.

    Salı günü Ukrayna'ya karşı kazanılan maçta ilk 11'de yer alması, çok gecikmiş bir karar gibi görünüyordu. Bunun nedeni sadece genç oyuncunun son dönemdeki formu değil, aynı zamanda son 18 ayda Lionesses'ta ne kadar düzenli olarak forma giydiği ve buna rağmen ne kadar az fırsat bulduğu da etkili oldu. Bu, İngiltere formasıyla ikinci kez ilk 11'de yer alışı ve üçüncü kez milli formayı giyişiydi.

    Blindkilde Brown, Ukrayna karşısında en iyi performansını sergilemedi. Bu sezon City'de Yui Hasegawa ile birlikte neredeyse iki kişilik bir orta sahada oynadı. Vivianne Miedema, daha geride kalan ikilinin önünde serbestçe dolaşırken, ikili en geride kalmakla ileri çıkmak arasında gidip geldi. Salı günü, 10 numaralı pozisyonda oynadı ve inatçı bir düşük blokla karşı karşıya kaldı. Bazen, etrafındakilerle ne kadar az oynadığı da belliydi, çünkü onlar top dışı hareketlerde onunla aynı frekansta değillerdi.

    Ancak Blindkilde Brown yine de sağlam bir performans sergiledi, kalitesini gösterdi ve çok çalıştı. İngiltere formasıyla çok az fırsat bulduğu düşünülürse, 90 dakika oynaması büyük bir artıydı, aynı şekilde İzlanda maçında yedek olarak bir kez daha milli forma giymesi de öyle. Böylece sadece bir hafta içinde Lionesses formasıyla oynadığı maç sayısı ikiye katlandı.

    Milli takımdaki konumunu güçlendirmek isteyen Brown, bundan sonra nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda da birçok geri bildirim alacaktır. 

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    KAZANAN: Leah Williamson

    İngiltere taraftarları Leah Williamson'ı Lionesses formasıyla en son yaz aylarında, üç yıl içinde ikinci kez Euro kupasını kaldırırken görmüştü. Kaptan, turnuvada yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan sonra ülkesinin iki kampına katılamamıştı, ancak bu hafta sekiz ay sonra ilk kez İngiltere formasıyla sahalara döndü ve harika görünüyordu.

    Williamson, 13 Aralık'ta Arsenal formasıyla sahalara geri döndü ve o günden bu yana yavaş yavaş maç kondisyonunu yeniden kazanmaya başladı. 10 Ocak'ta Manchester United karşısında 90 dakika oynadıktan sonra, bu kamp öncesinde FA Cup'ta Bristol City'yi yendikleri maçta bir kez daha tam süre sahada kaldı.

    Anlaşılır bir şekilde, İngiltere onu bu hafta çok hızlı bir şekilde sahalara döndürmedi. Williamson Salı günü Ukrayna karşısında 45 dakika oynadı ve Lionesses onun sahada olduğu süre boyunca gol atamasa da, skoru açmak için arka alandan yaptığı bazı paslar mükemmeldi. İzlanda karşısında da bu performansını sürdürdü ve bu kez 90 dakika boyunca oynadı. Kaptan daha da iyi bir performans sergiledi ve etkili oyunuyla bu takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

    Williamson'ın bu kadar süre sahada kalması ve bu süre içinde gösterdiği performans, özellikle İngiltere ve Arsenal için sezon sonuna kadar oynanacak bazı önemli maçlar öncesinde çok değerliydi. Arsenal, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma şansını hala koruyor.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    KAYBEDEN: Niamh Charles

    Geçen yıl bu zamanlar, Niamh Charles İngiltere'nin sol bek pozisyonunu garantilemişti. Chelsea'nin yıldızı kariyerine forvet olarak başlamış, çocukluk kulübü Liverpool'da kanat oyuncusu veya 10 numara olarak parlamıştı, ancak Londra'ya transfer olduktan sonra sol bek pozisyonuna adapte oldu ve Wiegman'ın dört buçuk yıllık görev süresi boyunca bu pozisyonda belirgin seçeneklerden yoksun olan Blues ve ardından İngiltere'nin ihtiyaçlarını karşıladı.

    Charles, 2025'te Lionesses'in ilk dört maçının hepsinde ilk on birde yer aldı ve Wembley'de İspanya'yı 1-0 yendikleri maçtaki performansı, Wiegman'ın eski Chelsea teknik direktörü Emma Hayes'in izinden giderek onu savunma pozisyonunda kullanmayı tercih etmesinin nedenlerini ortaya koydu.

    Ancak Wiegman, Euro 2025 öncesinde başka fikirler de deniyordu. Charles'ın oyun süresinde düşüş yaşamasının sorunlara yol açabileceğini düşünerek, bu pozisyonda sol ayakla oynayan bir oyuncu bulmanın yollarını ararken, genel olarak diğer seçenekleri de değerlendiriyordu. Eski sol bek Alex Greenwood ve savunmada her pozisyonda oynayabilen Jess Carter'ı savunmanın sol tarafında oynatarak, gerektiğinde sol stoper ve sol bek rollerini değiştirerek birbirlerinin yerini alabilmelerini sağlamayı düşündü. 

    Euro 2025, Greenwood'un daha çok yardımcı bek rolünü oynamasıyla sona erdi ve bu, İngiltere'nin zafer kazanmasına yardımcı olsa da, geçici bir çözüm gibi görünüyordu. Sonuçta Greenwood, stoper olarak en iyi performansını sergiliyor. 

    Sonuç olarak, Wiegman Euro'dan bu yana bir dizi yeni sol bek seçeneği çağırdı. Yaz aylarında Liverpool'dan Arsenal'e transfer olan Taylor Hinds, Jamaika'dan İngiltere'ye geri döndü; her iki tarafta da bek veya kanat bek oynayabilen Anouk Denton fırsatlar yakaladı; ve Poppy Pattinson, Ukrayna'yı yendikleri maçta ilk kez forma giyerek en son şansını yakalayan isim oldu.

    Birdenbire Wiegman'ın seçenekleri oldu ve bunlar sol ayakla oynayan doğal seçeneklerdi. Peki bu durumda Charles ne olacak? Bu pozisyon onun için kaybedilemezdi ama şimdi çok sayıda rakibi var. Henüz kimse bu pozisyonu kesin olarak garantilemedi ama Aralık ayından beri sakatlığı nedeniyle oynamayan Charles, formuna kavuştuğunda kendini kanıtlaması gereken bir noktada.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    KAZANAN: Ellie Roebuck

    Ellie Roebuck, iki buçuk hafta önce kadro açıklandığında bu kampın kazananlarından biriydi. 26 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar Lionesses kadrosunun vazgeçilmez bir parçasıydı ve Euro 2022'yi kazanan ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşan grubun bir parçasıydı. Ancak, ikinci turnuvadan sadece birkaç ay sonra bir tür felç geçirdi ve bu felç, bir daha futbol oynayabilecek mi diye endişelenmesine neden oldu.

    Roebuck, 2024-25 sezonunda Barcelona ile sahalara geri döndü, ancak çok az oynadı, bu da İngiltere milli takımına geri çağrılmayacağı anlamına geliyordu. Ardından yaz aylarında Aston Villa'ya katıldı ve son haftalarda, Kanada milli takım oyuncusu Sabrina D'Angelo'nun önünde başlayarak kulübün 1 numarası olma mücadelesini kazanıyor ve 2022-23 sezonundan bu yana ilk kez düzenli olarak forma giyiyor.

    Bu, İngiltere'ye geri dönmesinin önünü açtı. Roebuck, Kasım ayında iki yıl sonra ilk kez Lionesses'e sakatlık nedeniyle yedek olarak katıldı ve Man City'de fazla süre alamayan Khiara Keating'in U23 takımına düşmesiyle bu kamp için tam kadroya çağrıldı.

    Yaşadığı onca şeyden sonra, Hannah Hampton'ın ardından İngiltere'nin en çok milli olan ikinci kalecisi olan Roebuck'ın geri dönmesini görmek harika. Keating ile yaşadığı zıt durumlar sayesinde, kadroda kalmak için harika bir fırsatı da yakaladı.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    KAYBEDEN: Maya Le Tissier

    2025 yılının sonlarında İngiltere'nin kampı Le Tissier için çok önemliydi. Wiegman'ın gözünde uzun süredir sağ bek olarak görülen Manchester United kaptanı, WSL'nin en iyi stoperlerinden biri olmasına rağmen, Euro sonrası hazırlık maçlarında tercih ettiği pozisyonda birçok fırsat yakaladı ve dördüncü maçın ortasında o pozisyona geçerken üç maçta stoper olarak ilk on birde yer aldı. Bu maçlardan önce sadece sekiz kez milli forma giymiş bir oyuncu için dört maçın hepsinde ilk on birde yer almak da çok olumluydu ve Wiegman'ın stoper seçenekleri arasında en öncelikli aday olduğu açıkça ortaya çıktı.

    Bu ay ise bu açıdan biraz gerileme yaşandı. Le Tissier, Ukrayna maçına ilk 11'de başladı ve iyi oynadı, ancak sağ bek pozisyonunda oynadı. Ardından, İzlanda maçında yedek kulübesinde kaldı ve önümüzdeki hafta başlayacak olan ABD ligi nedeniyle sezon dışı olan Esme Morgan, onun yerine stoper olarak tercih edildi.

    Euro 2020'den sonra İngiltere'nin başa çıkması gereken çok sayıda sakatlık vardı. Merkez savunma oyuncuları açısından Williamson, Greenwood ve Lotte Wubben-Moy'un hepsi sorunlarla uğraştı, genç Katie Reid ilk kez A milli takıma çağrıldıktan birkaç gün sonra ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve Carter, kulüp ve milli takım için zorlu bir yılın ardından bir süre dinlenmeye çekildi. Bu durumlar, Le Tissier'in merkezde iz bırakmasının önünü açtı. Ancak bu hafta, herkesin formda olduğu zaman, United kaptanının bir kez daha merkez savunma hiyerarşisinde en alt sıraya düştüğünü hatırlattı.

