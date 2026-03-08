Her zaman ilginç bir hafta olacaktı. Wiegman, Euro 2025'in ardından oynanan dört hazırlık maçında birçok fırsat verdi. Bunun nedeni, bir yandan İngiltere'nin o dönemde çok sayıda sakatlık yaşaması, diğer yandan da rekabetçi maçlar başlamadan önce deneme yapma şansı olmasıydı. Örneğin Lucia Kendall ve Maya Le Tissier gibi oyuncular, en az beş oyuncunun ilk kez forma giydiği bu maçlarda hiyerarşide yukarıya tırmanmış görünüyordu.

Bu ay sakatlanan yıldızların çoğu İngiltere kadrosuna geri döndüğünde, Wiegman'ın bu hazırlık maçlarında şans verilen oyunculardan ne kadar etkilendiğini görecektik. Lionesses'in bu maçlarda büyük favori olması nedeniyle, birkaç deneme daha görecektik. Evet, İngiltere teknik direktörü her iki maçta da neredeyse tam kadro bir takım sahaya sürecekti, ama istisnalar kimler olacaktı? Wildcard başlangıçları kimler olacaktı? İlk yedek kimler olacaktı?

Avrupa şampiyonları Ukrayna'yı 6-1 yenerek gücünü gösterip ardından İzlanda'yı 2-0 yenerek etkileyici bir performans sergilediğinde, yeni turnuva döngüsü başlarken Lionesses kadrosuna girmeye çalışan gelecek vaat eden oyuncular da önemliydi. İngiltere'nin bir sonraki maçı Wembley Stadyumu'nda İspanya ile olacak ve bu önemli maçta ilk 11'de yer almak için kendilerini kanıtlamak isteyen köklü oyuncular da vardı.

Wiegman, dünya futbolunun en iyi ve en derin kadrolarından birine sahip ve Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı olan tek bir takımın olduğu eleme grubunda dünya şampiyonlarını yenmek için bu kadroyu kullanması gerekecek. Peki, bu maçta kime güvenecek? Bu hafta bize bu konuda biraz daha fikir verdi.

Peki, iki muhteşem galibiyetin ardından, İngiltere kadrosunda kimlerin değeri yükseldi? Kimlerin değeri ise hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor? GOAL, Lionesses'in 2026'daki ilk kampından kazananları ve kaybedenleri seçti...