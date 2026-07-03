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Georgia Stanway artık bir Arsenal oyuncusu! Lionesses’in yıldızı, Bayern Münih’teki dört yıllık macerasını sonlandırdıktan sonra Gunners’a transferini tamamladı
Resmi: Georgia Stanway, Arsenal’e transferini tamamladı
Stanway’in transferi Cuma günü duyuruldu; 27 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra’da 4 numaralı formayı giyecek. “İnanılmaz bir duygu ve Arsenal’e katıldığım için çok gurur duyuyorum,” dedi. “Burası, kadın futbolunu yeni seviyelere taşıyan dev bir kulüp ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Kupalar kazanmak ve bir oyuncu olarak gelişmek istiyorum; inanılmaz bir taraftar kitlesinin desteğiyle bunu başarabileceğim yer burası.”
Arsenal teknik direktörü Renee Slegers ise şunları ekledi: “Georgia muhteşem bir orta saha oyuncusu ve onun bir Arsenal oyuncusu olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Orta sahamıza yeni bir boyut kazandıracak, tecrübesini katacak ve kazanma zihniyetimizi güçlendirecek. Önümüzde bizi bekleyen büyük sezon öncesinde hazırlık dönemine başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kulüp, Stanway ile imzalanan sözleşmenin süresini doğrulamasa da, Arseblog’un haberine göre sözleşme üç yıllık ve bir yıl uzatma opsiyonlu.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Stanway, Bayern Münih’te kariyerini nasıl yeniden canlandırdı?
Bu transfer, Stanway için dört yıllık bir aradan sonra İngiltere’ye dönüşü simgeliyor; bu süre zarfında hem takım hem de bireysel olarak pek çok başarıya imza attı.
Bayern'de dört ardışık Bundesliga şampiyonluğu ve iki ulusal üçlü kupa dahil olmak üzere sekiz kupa kazanan Stanway, aynı zamanda bu yıl Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaşan kadronun bir parçasıydı; bu, kulübün son beş yılda bu turnuvada elde ettiği en iyi sonuçtu.
Ancak Stanway’in Almanya’daki döneminde en dikkat çekici olan, bireysel gelişimiydi. Kendi ifadesiyle Manchester City’de “durma noktasına” geldiğini ve “gelişiminde bir duraklama” yaşadığını fark eden orta saha oyuncusu, kulüple yedi yıllık ilişkisini sonlandırarak 2022’de Bayern’e katıldı ve burada kariyerine yeni bir soluk kazandırdı.
Bavyera’da, İngiltere’nin yıldızı, hem Bayern’deki hem de aynı dönemde Lionesses’ta sergilediği performanslar sayesinde yeniden ayağa kalkarak dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı; İngiltere’nin arka arkaya kazandığı Avrupa Şampiyonası zaferlerinde ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline yükselişinde kilit bir rol oynadı. Nitekim Stanway, bu son turnuvadan kısa bir süre sonra ilk kez Ballon d’Or adaylığı kazandı; bu da onun giderek artan önemini ortaya koydu.
Stanway'in gelişi, Arsenal kadrosundaki önemli bir sorunu çözüyor
Bu bakımdan Stanway, futbol dünyasının en iyi orta saha oyuncularından biri olarak Arsenal’e katılıyor ve özellikle geçen sezon daha geride bir pozisyonda oynamış olması nedeniyle, bu yaz transfer döneminde güçlendirilmesi gereken bir alanda Gunners kadrosuna katkı sağlayabilecek çok yönlülüğe sahip bir isim olarak görülüyor.
Slegers’in takımı son zamanlarda Kim Little ve Mariona Caldentey’e fazla bağımlı hale gelmişti; bu durum, geçen sezon Kyra Cooney-Cross’un belirli dönemlerde forma giyememesi nedeniyle daha da belirginleşmişti. Stanway’in transferi bu sorunu çözüyor. Eintracht Frankfurt’tan Geraldine Reuteler’in de yakında takıma katılmasıyla orta saha kadrosu daha da güçlenecek ve seçenekler artacak. Böylece Arsenal, 2026-27 sezonunda sekiz yıl sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerleyecek.
- Getty Images
Bir ilki mi? Arsenal beş yeni transferi kadrosuna kattı
Stanway, Arsenal’in yeniden ulusal sahada zirveye tırmanma çabası kapsamında gerçekleştireceği bir dizi transferin ilki olmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
Reuteler'in yanı sıra, Arsenal'in, pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olarak öne çıkan eski Barcelona bekçisi Ona Batlle ile de ısrarla transfer görüşmeleri yaptığı iddia ediliyor. Öte yandan Arseblog, geçen hafta, son iki yılda Frauen-Bundesliga'da en fazla gol atan Alman milli forvet Selina Cerci ile RB Leipzig'in yüksek bir transfer ücreti talep edeceği 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Laia Codina ve Manuela Zinsberger’in geçen ay sözleşmelerinin sona ermesiyle kulüpten ayrılması nedeniyle, Arsenal için bu yaz önemli değişikliklerin yaşanacağı bir dönem olacak. “Gunners”, tüm bu kadro değişikliklerinin kendilerini 2019’dan bu yana ilk kez WSL’nin zirvesine taşıyacağını umuyor.
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