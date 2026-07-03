Georgia Stanway artık bir Arsenal oyuncusu! Lionesses’in yıldızı, Bayern Münih’teki dört yıllık macerasını sonlandırdıktan sonra Gunners’a transferini tamamladı

Stanway’in transferi Cuma günü duyuruldu; 27 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra’da 4 numaralı formayı giyecek. “İnanılmaz bir duygu ve Arsenal’e katıldığım için çok gurur duyuyorum,” dedi. “Burası, kadın futbolunu yeni seviyelere taşıyan dev bir kulüp ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Kupalar kazanmak ve bir oyuncu olarak gelişmek istiyorum; inanılmaz bir taraftar kitlesinin desteğiyle bunu başarabileceğim yer burası.”

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers ise şunları ekledi: “Georgia muhteşem bir orta saha oyuncusu ve onun bir Arsenal oyuncusu olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Orta sahamıza yeni bir boyut kazandıracak, tecrübesini katacak ve kazanma zihniyetimizi güçlendirecek. Önümüzde bizi bekleyen büyük sezon öncesinde hazırlık dönemine başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Kulüp, Stanway ile imzalanan sözleşmenin süresini doğrulamasa da, Arseblog’un haberine göre sözleşme üç yıllık ve bir yıl uzatma opsiyonlu.