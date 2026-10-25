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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Genoa-Venezia 1-0 CANLI: Ellertson'dan direklerin birleştiği köşeye füze gibi şut

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa - Venezia

2026/2027 Serie A sezonunun 8. haftasındaki Genoa-Venezia maçını takip edin.

Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasında kümede kalma mücadelesi açısından son derece önemli bir maç oynanacak. Saat 15.00'te Cenova'nın Marassi semtindeki Galileo Ferraris'te başlayacak karşılaşmada Genoa, Venezia'yı ağırlayacak.

Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Üstelik bu puanların tamamını kendi sahasında topladı. Venezia'da sezon içinde yapılan teknik direktör değişikliğinin ardından göreve gelen Davide Nicola, takımın reaksiyon göstermesini ve Napoli'yi yenmesini sağladı. Ancak son sıradan kurtulmak için bugün de galibiyet almaları gerekiyor.


GENOA-VENEZIA 1-0

Gol: 26' Ellertson (G)


  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    26' GOL - El Shaarawy topu kanattaki Ellertson'a açıyor. Topu kontrol eden Ellertson'ın sol ayağıyla çektiği çok sert şut, Stankovic'in müdahale edemeyeceği şekilde üst köşeden ağlara gidiyor.


    25' POZİSYON - Yeboah'nın harika kontra atağında Adams topu alıyor. Ceza sahasının ortasına dönen topa sol ayağıyla tek vuruş yapıyor ancak Bijlow mucizevi bir kurtarışa imza atıyor.


    6' POZİSYON - Ostigard yükselip kafayla topu Stankovic'in kalesine yönlendiriyor. Stankovic rahatlıkla kurtarıyor.


    0' Marassi'deki Galileo Ferraris Stadı'nda ilk düdük saat 15.00'te çalıyor.


    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • Genoa-Venezia: Maç künyesi

    Genoa-Venezia 1-0


    Gol: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

    Yedekler: Amorim, Baldanzi, Colombo, Drameh, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Meichtry, Puczka, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Teknik direktör: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Perez, Haps; Yeboah, Adams.

    Yedekler: Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lauberbach, Lisman, Mazzocchi, Montipò, Rrahmani, Sagrado, Schingtienne.

    Teknik direktör: Davide Nicola


    Hakem: Sozza

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