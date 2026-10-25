Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasında kümede kalma mücadelesi açısından son derece önemli bir maç oynanacak. Saat 15.00'te Cenova'nın Marassi semtindeki Galileo Ferraris'te başlayacak karşılaşmada Genoa, Venezia'yı ağırlayacak.

Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Üstelik bu puanların tamamını kendi sahasında topladı. Venezia'da sezon içinde yapılan teknik direktör değişikliğinin ardından göreve gelen Davide Nicola, takımın reaksiyon göstermesini ve Napoli'yi yenmesini sağladı. Ancak son sıradan kurtulmak için bugün de galibiyet almaları gerekiyor.





GENOA-VENEZIA 1-0

Gol: 26' Ellertson (G)



