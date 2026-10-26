24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Genoa'nın eski sportif direktörü Diego Lopez, Championship'teki Burnley'nin futboldan sorumlu üst düzey yöneticisi oluyor

Burnley
Genoa
Transfers

Yöneticiye yeni görev

Diego Lopez, ekim ayı ortasında Genoa'dan ayrıldıktan sonra (teknik departmanda yerini Modesto ve Melissano almıştı) Burnley'nin yeni Chief Football Officer'ı oldu.


Championship'te mücadele eden İngiliz kulübünün açıklaması şöyle: "Burnley Football Club, kulüp için yeni bir dönemin ilk sayfasını açan Diego López'in Chief Football Officer olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. López, teknik departmanın faaliyetlerini, transfer çalışmalarını ve kulübün sportif yapılanmasını denetleyecek. 37 yaşındaki İspanyol, Chief of Football görevini yürüttüğü Serie A ekibi Genoa'dan geliyor. Güçlü liderlik vasıflarının yanı sıra yüksek performans ortamlarında yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip."

  • Diego López kendini şöyle tanıttı: "Bu kulübün büyük potansiyelini keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Misyonumuz benim için çok net. Hepimiz aynı doğrultuda ve azami kararlılıkla çalışırsak Burnley'nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir kulübe dönüşebileceğine inanıyorum. Alan'la ilk görüşmelerimizden itibaren, gerçek bir hedef ve buna ulaşmak için somut bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu kulüp, şehir ve burada yaşayanlar için her şey demek. Taraftarlarımızın oyun tarzımızda, transfer ettiğimiz oyuncularda ve kulübü temsil etme biçimimizde kendilerini görmelerini istiyorum. Çalışmalar şimdi başlıyor".

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
GEN

GEN

Serie A

28 Eki 2026

JUV

JUV

BUR

BUR

Championship

31 Eki 2026

POR

POR