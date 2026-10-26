Diego López kendini şöyle tanıttı: "Bu kulübün büyük potansiyelini keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Misyonumuz benim için çok net. Hepimiz aynı doğrultuda ve azami kararlılıkla çalışırsak Burnley'nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir kulübe dönüşebileceğine inanıyorum. Alan'la ilk görüşmelerimizden itibaren, gerçek bir hedef ve buna ulaşmak için somut bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu kulüp, şehir ve burada yaşayanlar için her şey demek. Taraftarlarımızın oyun tarzımızda, transfer ettiğimiz oyuncularda ve kulübü temsil etme biçimimizde kendilerini görmelerini istiyorum. Çalışmalar şimdi başlıyor".