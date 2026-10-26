Diego Lopez, ekim ayı ortasında Genoa'dan ayrıldıktan sonra (teknik departmanda yerini Modesto ve Melissano almıştı) Burnley'nin yeni Chief Football Officer'ı oldu.
Championship'te mücadele eden İngiliz kulübünün açıklaması şöyle: "Burnley Football Club, kulüp için yeni bir dönemin ilk sayfasını açan Diego López'in Chief Football Officer olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. López, teknik departmanın faaliyetlerini, transfer çalışmalarını ve kulübün sportif yapılanmasını denetleyecek. 37 yaşındaki İspanyol, Chief of Football görevini yürüttüğü Serie A ekibi Genoa'dan geliyor. Güçlü liderlik vasıflarının yanı sıra yüksek performans ortamlarında yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip."