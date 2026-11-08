Bijlow 6: Yediği gollerde yapabileceği hiçbir şey yok.

Marcandalli 5: Ceza sahasında Ramos ile girdiği mücadelelerin hepsinden yenik çıkmıyor, hatta çoğunda ayakta kalıyor. Ancak pozisyonları okumakta ve topu kullanmakta kötü: Basit bir top kaybıyla Milan'a 0-2'lik golü hediye ediyor. Genç İtalyan savunmacının performansına tamamen gölge düşüren affedilmez bir hata. (61' Baldanzi 6: Özellikle duran toplarda maçın son bölümüne hareketlilik katıyor)

Østigård 6,5: Savunma hattının açık ara en iyisi. Ramos'un peşini bırakmıyor ve rakip ceza sahasında tehlike yaratıyor. Savaşçı.

Vásquez 5: Bir anlık dalgınlıkla topu Rabiot'ya hediye ediyor; Rabiot da 0-1'lik gol için Cisse'ye pas veriyor. Genel olarak Milan sağ kanattan hücum ettiğinde büyük karışıklık yaşıyor.

Ehizibue, 6: Taktiksel açıdan disiplinli, ortalarıyla da beğeni topluyor. Görev adamı.

Traorè 5,5: Milan'ın ikinci golünde Marcandalli ile birlikte sorumluluk taşıyor; dikkatsiz bir hata yapıyor. (84' Sow: Not verilmedi)

Wiafe 6: Temposu ve fizik gücü iyi; sahada en fazla kilometre kat eden oyunculardan biri. Ancak bu, zaman zaman taktiksel açıdan doğru kararlar vermesini engelliyor. (84' Meichtry: Not verilmedi)

Ellertsson 6,5: Şut atmaya hevesli; Maignan'ı şaşırtmayı kaç kez denediğinden belli. Maçın son bölümünde hem isabetli hem de güçlü bir sağ ayak vuruşuyla bunu başarıyor. Asla pes etmiyor.

Messias 5,5: Savunmacının arkasına atılan toplarla Milan'ı hazırlıksız yakalamak için sık sık içe kat ediyor. Sorun şu ki yalnızca kısa süreliğine etkili olabiliyor. İstikrarsız (61' El Shaarawy 5,5: Fark yaratabileceği birkaç fırsat buluyor ama son tercihlerinde hep hata yapıyor)

Vitinha 6: Adeta çılgına dönmüş gibi; durmaksızın herkese baskı yapıyor. Ayağının içiyle isabetli bir falso vuruş çıkarıyor ama Maignan gol sevincini kursağında bırakıyor. (73' Colombo 5,5: Pek görünmüyor)

Osmajić 6: Neredeyse tek başına Milan savunmasının tamamını meşgul etmeyi başarıyor. Huysuz.

Teknik direktör De Rossi 6: Genoa'sı oynamaktan ve agresif olmaktan hiç vazgeçmiyor. Bunda teknik direktörün payı var, ancak savunmada düzeltmesi gereken birçok şey bulunuyor.