Milan, son bölümde zorlansa da çok önemli bir galibiyetle evine dönüyor: Pulisic, Cisse ve Ramos, maçın başında Genoa’yı şaşırttı. De Winter çok iyiydi: notu 7. Ancak sahneye çıkan isim, 41 yaşındaki Hırvat efsane Modric oldu. Takımına kelimenin tam anlamıyla liderlik ederek moral ve puan durumu açısından çok önemli bir galibiyet kazandırdı.
Genoa-Milan, CM'nin oyuncu notları: Cisse'de bitirici içgüdüsü, Modric'ten futbol dersi. Pulisic artık durmuyor, Ellertsson yüreğini ortaya koyuyor
Genoa oyuncu puanları
Bijlow 6: Yediği gollerde yapabileceği hiçbir şey yok.
Marcandalli 5: Ceza sahasında Ramos ile girdiği mücadelelerin hepsinden yenik çıkmıyor, hatta çoğunda ayakta kalıyor. Ancak pozisyonları okumakta ve topu kullanmakta kötü: Basit bir top kaybıyla Milan'a 0-2'lik golü hediye ediyor. Genç İtalyan savunmacının performansına tamamen gölge düşüren affedilmez bir hata. (61' Baldanzi 6: Özellikle duran toplarda maçın son bölümüne hareketlilik katıyor)
Østigård 6,5: Savunma hattının açık ara en iyisi. Ramos'un peşini bırakmıyor ve rakip ceza sahasında tehlike yaratıyor. Savaşçı.
Vásquez 5: Bir anlık dalgınlıkla topu Rabiot'ya hediye ediyor; Rabiot da 0-1'lik gol için Cisse'ye pas veriyor. Genel olarak Milan sağ kanattan hücum ettiğinde büyük karışıklık yaşıyor.
Ehizibue, 6: Taktiksel açıdan disiplinli, ortalarıyla da beğeni topluyor. Görev adamı.
Traorè 5,5: Milan'ın ikinci golünde Marcandalli ile birlikte sorumluluk taşıyor; dikkatsiz bir hata yapıyor. (84' Sow: Not verilmedi)
Wiafe 6: Temposu ve fizik gücü iyi; sahada en fazla kilometre kat eden oyunculardan biri. Ancak bu, zaman zaman taktiksel açıdan doğru kararlar vermesini engelliyor. (84' Meichtry: Not verilmedi)
Ellertsson 6,5: Şut atmaya hevesli; Maignan'ı şaşırtmayı kaç kez denediğinden belli. Maçın son bölümünde hem isabetli hem de güçlü bir sağ ayak vuruşuyla bunu başarıyor. Asla pes etmiyor.
Messias 5,5: Savunmacının arkasına atılan toplarla Milan'ı hazırlıksız yakalamak için sık sık içe kat ediyor. Sorun şu ki yalnızca kısa süreliğine etkili olabiliyor. İstikrarsız (61' El Shaarawy 5,5: Fark yaratabileceği birkaç fırsat buluyor ama son tercihlerinde hep hata yapıyor)
Vitinha 6: Adeta çılgına dönmüş gibi; durmaksızın herkese baskı yapıyor. Ayağının içiyle isabetli bir falso vuruş çıkarıyor ama Maignan gol sevincini kursağında bırakıyor. (73' Colombo 5,5: Pek görünmüyor)
Osmajić 6: Neredeyse tek başına Milan savunmasının tamamını meşgul etmeyi başarıyor. Huysuz.
Teknik direktör De Rossi 6: Genoa'sı oynamaktan ve agresif olmaktan hiç vazgeçmiyor. Bunda teknik direktörün payı var, ancak savunmada düzeltmesi gereken birçok şey bulunuyor.
Milan oyuncu puanları
Maignan 6,5: Ostigaard ve Vitinha'nın şutlarında iki çok önemli kurtarış yaptı, kaleden çıkışlarında da son derece güven verdi. Ancak Ellertsson'un golle sonuçlanan şutunda, topun çıktığı anı göremediği için yerinden kıpırdayamadı.
Gila 6,5: Her topa, sahanın her santimetresine ve her müdahaleye koyduğu kararlılık, takıma sürekli enerji veriyor. Takımın duygusal lideri.
De Winter 7: Osmajic'le fiziksel mücadeleden kaçınmadı; ince işi bir kenara bırakıp sert ama kurallara uygun müdahalelerle ellerini kirletti. İki dikine pası müthiş okuyarak olası gol fırsatlarını önledi. Son ana kadar konsantrasyonunu korudu.
Diawara 6: Osmajic'e alan bırakmamak için De Winter'a yardım etti. Fazlasına kalkışmadan görevini yaptı; ilk yarıda gördüğü sarı kartın baskısıyla oynadı. (61. dakikada yerine giren Terracciano 6: Son bölümde birkaç isabetli müdahaleyle faydalı oldu)
Musah 5,5: Asıl mevkisi olmayan sol bekte fedakârlık yaptı ama son bölümde iki kez topu kaybedişi kesinlikle kırmızı kalemle işaretlenecek türdendi. Dikkatsiz. (87. dakikada yerine giren Estupinan: Not verilmedi)
Moreira 6: Özellikle maçın ilk bölümünde birkaç gösterişli hareket yaptı ama bu parıltıyı gerçek bir şölene dönüştüremedi.
Modrić 7: Hırvat ustadan ders niteliğinde bir performans. Oyunun temposunu etkileyici bir kaliteyle belirledi, hemen her fırsatta dikine oynadı. Savunmada da birkaç değerli müdahale yaptı. Işık saçtı.
Rabiot 6,5: Cisse'nin golündeki asistiyle taçlandırdığı, mücadele gücü yüksek bir performans sergiledi. Milan son bölümde sarsılırken Dük, tecrübesiyle takımı güvenli limana taşıdı.
Cisse 6,5: Her zaman doğru zamanda doğru yerdeydi; kale önünde neredeyse hiç hata yapmadı. Ligdeki beşinci, Milan formasıyla sekizinci golünü attı. Ancak genel performansını geliştirmesi gerekiyor. Keskin nişancı. (61. dakikada yerine giren Hutchinson 5,5: Çok fazla top kaybetti)
Pulisic 7: Doğru koşularla orta saha ile hücum arasında bağlantı kurdu. Oyunun hep içindeydi, Genoa savunması için sürekli tehlike yarattı. Golü altın değerindeydi ve Kaptan Amerika'nın ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi. (79. dakikada yerine giren Jashari: Not verilmedi)
Ramos 6,5: Hem ilk hem de ikinci golde payı vardı; Pulisic'e bakmadan bir asist yaptı.
Teknik direktör Amorim 6,5: Maçı Genoa'nın zayıf noktalarına göre iyi hazırladı. Riskli birkaç değişikliğin de etkisiyle son bölümü yönetme biçimi nedeniyle notundan yarım puan kırıldı.
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