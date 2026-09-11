Danielle De Rossi yönetimindeki Genoa, ligdeki ilk galibiyetini almanın peşinde; zira puan cetvelinde hâlâ 0 puanda takılı kalmış durumda. Genoa'nın yolunda sürpriz ekip Frosinone öne çıkıyor; üç maçta 6 puan toplayan takımda Raimondo son iki haftada birer ikili yaparak olağanüstü bir formda.









Mağlubiyetlere rağmen De Rossi ya kayda değer hiçbir şeyi değiştirmiyor ya da hiçbir şeyi değiştirmiyor; ilk maçındaki golün ardından hücumda yeniden Colombo'nun yanında Osimhen'e güvenebilir. Sağ kanatta ise eski Udinese oyuncusu Ehizibue ilk kez ilk on birde yer alabilir.





Frosinone'de ise transfer piyasası söylentilerinin ardından Alvini, değerli oyuncu Ghedjemis'i alışılmış ve denenmiş 4-2-3-1 sistemi içinde sağ kanatta yeniden ilk on birde sahaya sürebilir. Bekleyen ise Bracaglia ve Oyono'nun savunmanın bekleri olması.







