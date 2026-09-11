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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

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Genoa - Frosinone maçı hangi kanalda ve nereden canlı izlenir: Kanal, saat, ilk 11'ler

Genoa - Frosinone
Serie A
Genoa
Frosinone

Daniele De Rossi yönetimindeki Genoa, sürprizler takımı Frosinone karşısında sezonun ilk galibiyetini arıyor: İşte maça dair tüm bilgiler

Danielle De Rossi yönetimindeki Genoa, ligdeki ilk galibiyetini almanın peşinde; zira puan cetvelinde hâlâ 0 puanda takılı kalmış durumda. Genoa'nın yolunda sürpriz ekip Frosinone öne çıkıyor; üç maçta 6 puan toplayan takımda Raimondo son iki haftada birer ikili yaparak olağanüstü bir formda.



Mağlubiyetlere rağmen De Rossi ya kayda değer hiçbir şeyi değiştirmiyor ya da hiçbir şeyi değiştirmiyor; ilk maçındaki golün ardından hücumda yeniden Colombo'nun yanında Osimhen'e güvenebilir. Sağ kanatta ise eski Udinese oyuncusu Ehizibue ilk kez ilk on birde yer alabilir.


Frosinone'de ise transfer piyasası söylentilerinin ardından Alvini, değerli oyuncu Ghedjemis'i alışılmış ve denenmiş 4-2-3-1 sistemi içinde sağ kanatta yeniden ilk on birde sahaya sürebilir. Bekleyen ise Bracaglia ve Oyono'nun savunmanın bekleri olması.



  • Genoa - Frosinone: Maçı yayınlayan kanal ve canlı yayın

    Maç: Genoa-Frosinone

    Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

    Saat: 15.00

    Yayıncı kanal: stc

    Canlı yayın:stc

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  • Genoa - Frosinone: Muhtemel 11'ler

    Genoa (3-5-2): Belloff; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sao, Ellertsson; Osmajić, Colombo.

    Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

  • Genoa - Frosinone maçını televizyonda nereden izleyebilirsiniz

    İtalya Serie A'da Genoa ile Frosinone arasındaki karşılaşma televizyonda stc üzerinden; uyumlu akıllı televizyon cihazlarına özel uygulama aracılığıyla, video oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ya da Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak canlı yayınlanacak.

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  • Genoa - Frosinone maçı canlı yayını nereden izlenir

    Genoa-Frosinone karşılaşması stc sayesinde akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi cihazlar üzerinden canlı yayın olarak da izlenebilecek; bunun için uygulamayı indirmek ya da platformun resmi sitesine girmek yeterli.

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