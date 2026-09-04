Genoa evinde Como'ya mağlup oldu ve sahadan ağır bir 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Daniele De Rossi'nin ekibi için üç maçta üçüncü yenilgi gelirken, deneyimli teknik adam maçın ardından Dazn mikrofonlarına konuştu ve Cesc Fabregas'ın takımının gücünden etkilendiğini doğruladı.
Çeviri:
Genoa, De Rossi: “Como, gördüğüm en güçlü takım. Onların karşısında kendimi biraz çaresiz hissediyorum”
DE ROSSI ETKİLENDİ
“Böyle bir takıma karşı 90 dakika boyunca kusursuz olmalısınız. Gördüğüm en güçlü takım, beni etkiledi. Biz yapılması gerekenleri iyi yaptık, maçın içindeydik ama maçı yeniden dengeleyebileceğimiz hissine sahip değildik. Üçüncü gol mü? Her şeyi yeniden görmek isterim. Bir daha gol yememeyi umduğum hiç olmamıştı”.
Grubun gücü
“Bazen hakeme kızarsın, bazen kendine; bazen de başkaları senden daha iyidir. Bu oyuncular başka bir seviyede. Ben grubuma tutunuyorum: ihtiyaç duyulan puanları alabilecek kapasiteye sahipler. Bazen fikstürler cezalandırıyor, ama ben yine oyunculardan başlıyorum. Taraftarlar bizi anlıyor, bu statta yer alıyorlar ve burası, almamız gerektiğine inandığım puanları toplamak için belirleyici olacak. Bunlar birbirinden çok farklı maçlardı; Napoli maçında gururluydum, Lazio maçında ilk yarı nedeniyle öfkeliydim, bugünkü maç ise analiz edilmeli, Como karşısında kendimi biraz çaresiz hissediyorum.”
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