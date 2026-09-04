“Bazen hakeme kızarsın, bazen kendine; bazen de başkaları senden daha iyidir. Bu oyuncular başka bir seviyede. Ben grubuma tutunuyorum: ihtiyaç duyulan puanları alabilecek kapasiteye sahipler. Bazen fikstürler cezalandırıyor, ama ben yine oyunculardan başlıyorum. Taraftarlar bizi anlıyor, bu statta yer alıyorlar ve burası, almamız gerektiğine inandığım puanları toplamak için belirleyici olacak. Bunlar birbirinden çok farklı maçlardı; Napoli maçında gururluydum, Lazio maçında ilk yarı nedeniyle öfkeliydim, bugünkü maç ise analiz edilmeli, Como karşısında kendimi biraz çaresiz hissediyorum.”