Genoa da bu arada çevresine bakmaya başladı ve yöneticilik için çeşitli profilleri değerlendiriyor. Lecce ile ilişkisinin sona ermesinin ardından boşa çıkan ve genç oyuncu scoutinginde son derece başarılı olan çok tecrübeli Pantaleo Corvino’dan, De Rossi’nin Roma’ya da getirmeye çalıştığı Nicolas Burdisso’ya kadar farklı isimler gündemde. Ancak Sky Sport’a göre, Juventus’un mevcut CEO’su Giovanni Carnevali’nin eski sağ kolu olan ve şu anda Marsilya’da görev yapan Giovanni Rossi’nin profili de beğeniliyor; son olarak eski Fiorentinalı Daniele Pradé de seçenekler arasında yer alıyor.