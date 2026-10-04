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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Genoa’da Diego Lopez’in ayrılması halinde sportif direktör arayışı: Corvino’dan Burdisso’ya, isimler

Genoa
Burnley
Lecce
Marseille
Fiorentina
Roma

Genoa, önümüzdeki 7 gün içinde kulüp yapısında tamamen değişikliğe gidebilir. Sportif direktör Diego Lopez bir süredir, kendisini sözleşme altına almak ve kulübün sportif yönetimini ona emanet etmek isteyen Burnley'nin ilgisini ve tekliflerini dinliyor.

Oldukça cazip bir teklif; özellikle de kullanabileceği bütçe ve bugün Championship'te yer alan kulübü yeniden ayağa kaldırarak Premier League'e döndürme hedefi düşünüldüğünde. Ancak Genoa hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve şimdiden az ya da çok uygulanabilir çeşitli alternatifleri değerlendiriyor.


  • Diego Lopez için bekleyiş sürüyor

    Sky Sport'un aktardığına göre yarın, 5 Ekim Pazartesi günü, Genoa sportif direktörü Diego Lopez ile Brunley arasında yeni bir doğrudan temas gerçekleşecek. Bu görüşmenin, Chief Football Officer'ın İngilizlerin teklifini kabul edip veda etmeye karar verip vermeyeceğini anlamak açısından belirleyici olması bekleniyor.

  • Yedek oyuncular

    Genoa da bu arada çevresine bakmaya başladı ve yöneticilik için çeşitli profilleri değerlendiriyor. Lecce ile ilişkisinin sona ermesinin ardından boşa çıkan ve genç oyuncu scoutinginde son derece başarılı olan çok tecrübeli Pantaleo Corvino’dan, De Rossi’nin Roma’ya da getirmeye çalıştığı Nicolas Burdisso’ya kadar farklı isimler gündemde. Ancak Sky Sport’a göre, Juventus’un mevcut CEO’su Giovanni Carnevali’nin eski sağ kolu olan ve şu anda Marsilya’da görev yapan Giovanni Rossi’nin profili de beğeniliyor; son olarak eski Fiorentinalı Daniele Pradé de seçenekler arasında yer alıyor.

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