Genoa, önümüzdeki 7 gün içinde kulüp yapısında tamamen değişikliğe gidebilir. Sportif direktör Diego Lopez bir süredir, kendisini sözleşme altına almak ve kulübün sportif yönetimini ona emanet etmek isteyen Burnley'nin ilgisini ve tekliflerini dinliyor.
Oldukça cazip bir teklif; özellikle de kullanabileceği bütçe ve bugün Championship'te yer alan kulübü yeniden ayağa kaldırarak Premier League'e döndürme hedefi düşünüldüğünde. Ancak Genoa hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve şimdiden az ya da çok uygulanabilir çeşitli alternatifleri değerlendiriyor.