Daniele De Rossi, çalıştırdığı Genoa'nın pazar günü Venezia ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuştu: "Bu maç çok önemli. Şu anda hemen hemen her maç önemli ve ilerledikçe maçların önemi daha da artacak. Ama bu maç özellikle önemli çünkü Venezia doğrudan rakibimiz ve önemli niteliklere sahip."





Rakipleri hakkında ise şunları söyledi: "Bence ligin ilk beş-altı maçında çok iyi oynadılar ve çok şanssızdılar. Son maçta biraz farklı bir anlayışla kendilerini buldular; takım olarak da çok dikkat çekici göründüler. Elbette teknik direktör Nicola onlara farklı bir sağlamlık kazandırıyor ve hemen puan almayı başardılar. Bu yüzden galibiyetleri belki de işimize yarıyor; sağlam, formda ve önemli niteliklere sahip bir takım olduklarını anlamamızı sağlıyor. Çok zor bir maç olacak."