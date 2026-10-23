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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Genoa’da De Rossi temkinli: "Nicola, Venezia’ya farklı bir sağlamlık kazandırıyor"

Genoa
D. Rossi
Serie A

Genoa teknik direktörü basın toplantısında konuşuyor

Daniele De Rossi, çalıştırdığı Genoa'nın pazar günü Venezia ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuştu: "Bu maç çok önemli. Şu anda hemen hemen her maç önemli ve ilerledikçe maçların önemi daha da artacak. Ama bu maç özellikle önemli çünkü Venezia doğrudan rakibimiz ve önemli niteliklere sahip."


Rakipleri hakkında ise şunları söyledi: "Bence ligin ilk beş-altı maçında çok iyi oynadılar ve çok şanssızdılar. Son maçta biraz farklı bir anlayışla kendilerini buldular; takım olarak da çok dikkat çekici göründüler. Elbette teknik direktör Nicola onlara farklı bir sağlamlık kazandırıyor ve hemen puan almayı başardılar. Bu yüzden galibiyetleri belki de işimize yarıyor; sağlam, formda ve önemli niteliklere sahip bir takım olduklarını anlamamızı sağlıyor. Çok zor bir maç olacak."

  • De Rossi , Sportmediaset'in aktardığına göre şunları ekledi: "Son iki maçta farklı şekillerde de olsa gösterdiğimiz hâkimiyeti 90 dakika boyunca sürdürmek istediğimi söylemek biraz basit kaçabilir. Fiorentina karşısında oyunu iyi yönettik, çok hücum ettik ve birçok fırsat yarattık. Roma karşısında ise benim isteğim ve maç stratejimiz doğrultusunda, çok iyi olarak nitelendirdiğimiz bir ilk yarı oynadık. Ancak bu, oyunu kontrol ettiğimiz ve agresif oynadığımız bir ilk yarıydı; o maç planında kusursuzduk. Yine oyuna hükmettiğimiz bir maç oynamak, sahaya çıkıp oyunu yönlendiren takım olmak istiyorum."

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