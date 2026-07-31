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Gennaro Gattuso, yeni teknik direktör ile orta saha oyuncusu arasında yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Lazio yıldızını antrenmandan kovdu
Gattuso, Taylor'ı erkenden oyundan aldı
Lazio'nun Formello'daki antrenmanı, yeni teknik direktör Gattuso'nun Taylor'a sahayı erken terk etmesini söylemesinin ardından gerginliğe sahne oldu. Olay, Taylor'ın aldığı bir darbeyle ilgili şikâyette bulunması ve ardından teknik direktöründen gelen azara tepki göstermesiyle başladı. Oyuncunun bu tepkisini kabul etmeyen Gattuso, antrenmanı durdurdu ve çıkışı işaret ederek sert bir şekilde bağırdı: "Vai fuori!" ya da "Defol!"
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Azarlama nedeniyle tansiyon yükseldi
Taylor, oyunculuk günlerinden bu yana sert yoğunluk ve sıkı disiplin talep etmesiyle tanınan teknik direktör Gattuso'ya karşılık verince soyunma odasına gönderildi. calciomercato.com'un haberine göre sözlü gerginlik, sabah antrenmanının başlamasından bir saatten biraz fazla süre sonra patlak verdi. Hollandalı orta saha oyuncusu daha fazla direnç göstermedi, antrenman yeleğini çıkardı ve idman yeniden başlamadan önce sahayı terk etti.
Kulüp, iç tartışmayı küçümsedi
Taylor, ocak transfer döneminde Maurizio Sarri yönetiminde Lazio'nun Ajax'tan 17 milyon avro karşılığında transfer etmesinin ardından İtalya'nın başkentine gelmişti. Radio Laziale ve Il Messaggero'da yer alan haberlere göre kulüp, bu gerilimi rutin bir iç mesele olarak görüyor ve ağır disiplin yaptırımları uygulaması beklenmiyor. İki tarafın da öğleden sonraki antrenman öncesinde durumu çözmek için sportif departmanla görüşmeler yaptığı bildirildi.
- Getty Images Sport
Gattuso sıkı standartlar belirledi
Lazio, takımın yeni Serie A sezonuna tam hazır girmesini sağlamak için soyunma odasındaki uyumu yeniden tesis etmek zorunda. Gattuso, Sarri yönetiminde yaşanan çalkantılı sezonun ardından istikrar sağlamak için göreve getirildi; Biancocelesti geçen sezon ligi dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Taylor ise şimdi tam bağlılık göstermeli ve yeni teknik direktörünün belirlediği yüksek standartlara hızla uyum sağlamalı.
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