Gennaro Gattuso, yeni teknik direktör ile orta saha oyuncusu arasında yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Lazio yıldızını antrenmandan kovdu

Taylor, ocak transfer döneminde Maurizio Sarri yönetiminde Lazio'nun Ajax'tan 17 milyon avro karşılığında transfer etmesinin ardından İtalya'nın başkentine gelmişti. Radio Laziale ve Il Messaggero'da yer alan haberlere göre kulüp, bu gerilimi rutin bir iç mesele olarak görüyor ve ağır disiplin yaptırımları uygulaması beklenmiyor. İki tarafın da öğleden sonraki antrenman öncesinde durumu çözmek için sportif departmanla görüşmeler yaptığı bildirildi.