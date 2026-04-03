Getty Images Sport
Çeviri:
Gennaro Gattuso'nun istifası kesinleşti; İtalya milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Gigi Buffon ve İtalya Futbol Federasyonu başkanının ardından görevinden ayrıldı
Play-off fiyaskosunun ardından hiyerarşi çöküyor
Milli takımın 2026 Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmasının ardından İtalya’nın futbol altyapısı fiilen çöktü. Play-off finalindeki feci yenilgi, FIGC başkanı Gabriele Gravina'nın istifasıyla başlayan ve kısa süre sonra efsanevi isim Buffon'un da istifasıyla devam eden üçlü istifanın katalizörü oldu. Gattuso'nun göreve geldikten sadece dokuz ay sonra sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı, dört kez dünya şampiyonu olan takımın, benzeri görülmemiş bir idari ve teknik belirsizlik dönemiyle karşı karşıya kalması nedeniyle tam bir kargaşaya işaret ediyor.
- AFP
Gattuso hüzünle veda ediyor
Görev süresinin kısa olmasına rağmen Gattuso, milli takımı temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtirken, yeni bir başlangıç için görevinden ayrılmanın gerekliliğini de kabul etti. Eski orta saha oyuncusu, İtalyan futbolunun çalkantılı bir döneminden geçerken kendilerine sarsılmaz güven gösteren taraftarlara ve artık görevinden ayrılmış olan federasyon yönetimine teşekkür etti. Gattuso şöyle konuştu: "Kendimize koyduğumuz hedefe ulaşamadığımız için üzüntüyle, milli takım teknik direktörlüğü görevimin sona erdiğini düşünüyorum. Azzurri forması futboldaki en değerli varlıktır, bu yüzden gelecekteki teknik değerlendirmelerin en başından itibaren kolaylaştırılması doğru olacaktır.
"Başkan Gabriele Gravina ve Gianluigi Buffon'a, ayrıca Federasyonun tüm çalışanlarına bana her zaman gösterdikleri güven ve destek için teşekkür etmek istiyorum. Milli takımı yönetmek ve formaya bağlılık ve özveri gösteren bir grup oyuncuyla bunu yapmak benim için bir onurdu."
Buffon, acı dolu sonunu değerlendiriyor
Buffon, heyet başkanlığı görevinden ayrılırken duygusal bir veda mesajı paylaştı ve Bosna-Hersek maçının ardından bir süre düşünme fırsatı bulabilmesi için istifasını ertelemesinin istendiğini açıkladı.
O şöyle açıkladı: "Bosna maçının bitiminden hemen sonra istifa etmek, içimden gelen acil bir hareketti. Kalbimi sızlatan gözyaşları kadar spontane bir hareketti ve biliyorum ki bu duyguyu hepiniz paylaşıyorsunuz. Herkesin düşünmek için zamanı olana kadar beklemem istendi. Şimdi Başkan Gravina geri adım atmaya karar verdiğine göre, sorumlu olduğunu düşündüğüm şeyi yapmakta özgür hissediyorum.
"Rino Gattuso ve tüm çalışma arkadaşlarımla milli takımda geçirdiğim çok kısa sürede takım ruhu açısından çok şey inşa ettiğime içtenlikle inanmama rağmen, asıl hedef İtalya'yı Dünya Kupası'na geri getirmekti. Ve başaramadık. Her şeyi kalbimde saklıyorum, bu ayrıcalık ve öğrendiğim dersler için minnettarım, her ne kadar acı bir son olsa da. Forza Azzurri sempre."
- AFP
Azzurri yeni bir kimlik arayışında
İtalya Futbol Federasyonu, büyük ölçüde tahrip olmuş teknik ve idari yapısını yeniden inşa etmek gibi hiç de kolay olmayan bir göreve girişirken, İtalya artık dikkatini UEFA Uluslar Ligi’ne yöneltmek zorunda. Henüz bir halef belirlenmemiş olsa da, efsanevi forvet Alessandro Del Piero, düzeni yeniden tesis etmek ve yeni nesil yetenekleri yetiştirmek amacıyla Antonio Conte’nin teknik direktörlüğe sansasyonel bir dönüş yapmasını kamuoyu önünde destekledi.