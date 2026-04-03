Gennaro Gattuso'nun istifası kesinleşti; İtalya milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Gigi Buffon ve İtalya Futbol Federasyonu başkanının ardından görevinden ayrıldı

Görev süresinin kısa olmasına rağmen Gattuso, milli takımı temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtirken, yeni bir başlangıç için görevinden ayrılmanın gerekliliğini de kabul etti. Eski orta saha oyuncusu, İtalyan futbolunun çalkantılı bir döneminden geçerken kendilerine sarsılmaz güven gösteren taraftarlara ve artık görevinden ayrılmış olan federasyon yönetimine teşekkür etti. Gattuso şöyle konuştu: "Kendimize koyduğumuz hedefe ulaşamadığımız için üzüntüyle, milli takım teknik direktörlüğü görevimin sona erdiğini düşünüyorum. Azzurri forması futboldaki en değerli varlıktır, bu yüzden gelecekteki teknik değerlendirmelerin en başından itibaren kolaylaştırılması doğru olacaktır.

"Başkan Gabriele Gravina ve Gianluigi Buffon'a, ayrıca Federasyonun tüm çalışanlarına bana her zaman gösterdikleri güven ve destek için teşekkür etmek istiyorum. Milli takımı yönetmek ve formaya bağlılık ve özveri gösteren bir grup oyuncuyla bunu yapmak benim için bir onurdu."