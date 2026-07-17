Ruben Amorim pazartesi günü ilk kez yeni takımıyla bir araya geldiğinde, AC Milan oyuncularına şunu söyledi: "Aslında bana teknik ekibi sizin tanıtmanız gerekir, çünkü buradaki insanları benden daha iyi tanıyorsunuz." Serie A'daki meslektaşlarının çoğunun başına böyle bir şey gelmezdi: Çünkü onlar teknik direktör kulübelerinde valsi çok daha uzun süredir yapıyor.
Gennaro Gattuso bile zaman zaman yumuşak düşüyor: İtalya’da teknik direktörler neden vals yapıyor ve kulüpler neden hep aynı antrenörlere durmadan yeni şanslar veriyor?
İtalya’da “Valzer delle panchine”, yani teknik direktör kulübelerindeki vals, öteden beri bitmek bilmeyen teknik adam rotasyonu olgusunu tanımlamak için kullanılır. Geleneksel olarak bu vals nisan sonunda başlar; sezon sona yaklaşırken gelecek sezon için ilk teknik direktör koltukları da boşalmaya başlar.
Parkede ise nisan ayında zaten kulüpsüz olan teknik direktörler vardır; ilkbahar boyunca onlara meslektaşları da katılır. Hedef: Yaz sonunda bir yerde iş bulmuş olmak. Ve İtalyan kulüplerinin çok büyük bölümü yaz aylarında teknik direktör değiştirdiği, boşalan koltuklara da hep aynı adaylar talip olduğu için, teknik adamlar açısından anlamı şudur: Rotasyona bir kez girdin mi, oradan kolay kolay çıkamazsın.
Bu, en çok kendi kendini beslemeyi seven bir ekosistemdir; kulüpler de taraftarlarına güzel bir düzenlilikle “Minestra riscaldata”, yani ısıtılıp önlerine konan çorbayı servis eder. Örneğin Max Allegri: AC Milan’daki iki denemenin ardından, sonuncusu geride kalan sezonun son maç gününde başarısızlıkla sonuçlandı, Juventus’taki aynı sayıdaki görevinin sonrasında şimdi SSC Napoli’de tanıtıldı; orada da başkan bıkana kadar hücumdan yoksun enkaz futbolunu oynatması için.
Ya da Maurizio Sarri. Napoli, Chelsea, Juventus, Lazio Roma’daki (bir yılı biraz aşan bir arayla iki dönem) az ya da çok başarılı görevlerin ardından şimdi Sarri-ball’ıyla birlikte Atalanta Bergamo’ya imza attı ve İtalyan teknik direktörlerin de hücum düşünmeye ve kısa pas oyununu sevmeye muktedir olduğunu x’inci kez kanıtlama fırsatı buldu.
Amorim gibi birinin (son olarak Manchester United) ya da Italo-Şvab Domenico Tedesco’nun (Bundesliga’da Schalke ve RB Leipzig’de, son olarak Fenerbahçe İstanbul’da), ki Bologna’yı devraldı, Serie A’ya yeni gelmesi ise daha çok istisna. Calcio en çok kendi yağında kavrulmayı seviyor (ve böylece birlikte batıyor).
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Teknik direktörlerin başarısız olma hakkı var ama İtalya'da teknik direktörler peş peşe başarısız oluyor
Yanlış anlaşılmasın: Bir yerde muhtemelen başarısız olmuş bir teknik adamın bunu başka bir yerde bir kez daha denemesinde prensipte hiçbir sakınca yok. Başarısızlığın nedenleri çeşit çeşittir ve bir takımla hiç uyuşamayan bir hocanın başka bir kulüpte çok büyük başarılar elde etmesi de sıkça görülen bir durumdur. Hansi Flick’in Barcelona’daki durumu buna örnek gösterilebilir. Bir kez, hatta iki ya da üç kez başarısız olmak da bir teknik adamı kötü bir hoca yapmaz. Son derece karmaşık futbol sisteminde çoğu zaman nüanslar, biraz karma ya da kötü kullanılmış bir penaltı belirleyici olur.
Ancak Serie A kulüpleri bu sandalye kapmaca oyununu uç noktaya taşıyor. İtalya’da teknik direktör kovulmaları genel olarak diğer liglerde olduğu kadar itibarı zedelemez, çünkü bunlar işin olağan riski olarak görülür. Bu yüzden de seri halde başarısız olurlar. Bu konuda İtalyan teknik adamlar seri tek eşli yaşıyor.
Sabırsız başkanlar paniğe kapıldığında, yurt dışından taktiksel bir vizyoneri aramazlar. Ligi bilen, saatlerce taktik anlatmayı bilen, bir 0-0’ı süreyi eriterek korumayı bilen ve Gazzetta dello Sport’taki meslektaşlarla nasıl konuşacağını bilen adamı ararlar. Aynı teknik direktörün bir sonraki kulübe geçmeden önce aynı takımla kendini birkaç kez denemesine izin verilmesi sıra dışı bir durum değildir.
Kulüp rekabetleri İtalya'da Almanya ya da İngiltere'dekinden farklı işler. Tifosiler kendi aralarında birbirlerinden nefret ediyor olabilir, ancak oyuncuların ve teknik direktörlerin örneğin Milan'dan Inter'e ya da Juventus'tan Milan'a geçmesi nadiren sorun edilir. Andrea Pirlo, Inter, Milan ve Juve'de orta sahada adeta sihir yaptı ve buna rağmen ülke genelinde hâlâ büyük saygı görüyor. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: Ezeli rakiplerin formasını giyenlerin listesi sonsuz. Oyuncular için geçerli olan şey, teknik direktörler içinse daha da geçerli.
Isıran bir ironi taşıyan Reddit alt forumu “soccercirclejerk”te, İtalyan teknik direktör atama döngüsü ya da İtalyan teknik direktör geri dönüşüm tesisi hakkında yapılan memeler gündelik bir durum. Max Allegri gibi teknik direktörler bu forumlarda "terör futbolu"nun ustası olarak memeleştiriliyor; yani 1-0'ı boğarak almak ve ardından 80 dakika boyunca kendi ceza sahasını betonlamak gibi o alaycı sanatın temsilcileri olarak. Buna rağmen tekrar tekrar iyi işler buluyorlar.
Hatta Gennaro Gattuso bile kariyerine devam ediyor
Gennaro Gattuso, son sportif fiyaskosunun ardından bile son derece yumuşak bir düşüş yaşadı. Teknik direktör olarak bugüne kadar hiçbir yerde en ufak bir kalıcı başarı bile elde edemedi. Son olarak Gattuso, felaket bir çöküş yaşadı ve İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nı kaçırmasına neden oldu. Oynattığı futbolun temposu 1970’ler ile 1980’ler arasında bir yere sıkışmış gibiydi ve yaratıcılığı da aşağı yukarı bantta çalışmak kadar sınırlıydı. Buna rağmen onun için çark dönmeye devam ediyor: 1 Temmuz’dan bu yana Lazio’nun başında Maurizio Sarri’nin halefi o.
Gattuso’nun görevi, eski bir Şampiyonlar Ligi katılımcısı olan ve geçen sezonu ancak dokuzuncu sırada tamamlayan takımı yeniden yukarı taşımak. 2006 Dünya Kupası şampiyonu, imza töreninde “Hedefim, sahaya forma için ter dökmeye hazır ve bu kulübün geleneğine saygı duyan bir takım çıkarmak” dedi. Aile ortamı oluşturmak istediğini ve kendisinin de her şeyini ortaya koyacağını söyledi. Haziran 2025’te milli takımda yaptığı tanıtımı hatırlayanlar varsa, yanılmıyor. O dönemde de hem kendisi hem oyuncuları adına “Mücadele sözü veriyorum” demiş, “Bir aile oluşturmak, birbirimize karşı dürüst olmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.
Buna benzer sunumlar US Palermo’da (2013), AC Pisa’da (2015-2017), Milan’da (2017-2019), Napoli’de (2019-2021) ve Fiorentina’da da (2021, antrenmanlar başlamadan önce görevden alındı) olmuştu. Ardından Gattuso’ya bir süre İtalya’da görev verilmedi; Valencia, Marsilya ve Hajduk Split’te çalıştıktan sonra eski takım arkadaşı Gigi Buffon tarafından milli takım teknik direktörlüğü için önerildi. Bu karar o dönemde yalnızca uluslararası alanda değil, başka çevrelerde de şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Dünya Kupası elemelerindeki görkemli başarısızlık bir yana, Calcio’nun patronları için bu bile Gattuso’yu yeniden rotasyona dahil etmek adına yeterliydi. Görünüşe göre büyük isim, gergin başkan Claudio Lotito’yu en azından kısa vadede yatıştırmaya yetti.
Kuralın istisnaları: Conte kendi gidiyor, Spalletti’nin ise en azından bir dövmesi var
Elbette bu elitin kendi içinde de ince farklar var. Örneğin Antonio Conte, Juventus, Chelsea, Napoli, Inter ve Napoli’de de daha önce görev yaptı ve bunların bir kısmında başarılı oldu, ancak genellikle belli bir süre sonra kendisi istifa ediyor: çoğu zaman da büyük gürültü kopararak ve istediği bir transfer gerçekleşmediği için kulüp yönetimine ağır hakaretler savurarak. Ardından birkaç ay sonra bir sonraki üst düzey kulüpte birebir aynı talepleri dile getiriyor. Ancak Conte, bu sistemden belli ölçüde bağımsız kalmayı başardı.
Luciano Spalletti vakası da bir bakıma dikkat çekici. Uzun zamandır beklenen şampiyonluğun ardından SSC Napoli dövmesi yaptırdı; sonuçta bu sürekli gidip gelmelerin içinde biraz romantizm de olabilir. Ne var ki dövmeyi yaptırdıktan sonra kulüpten ayrılıp İtalya Milli Takımı’yla ilgilenmeye gitti. Azzurri’deki döneminin sona ermesinin ardından (orada görevi, daha önce Napoli’yi kendisinden devralan Gattuso’ya bıraktı) şimdi Juventus’ta ve böylece büyük gelenek sahibi kulüpler arasında koleksiyonunda eksik kalanlar artık sadece Milan ile Lazio.
2006 Dünya Kupası kahramanı Fabio Grosso (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, şimdi Floransa) ile Daniele de Rossi (Roma, Genoa CFC) de teknik direktörler valsinin kalıcı figürleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: Yenilikçi İtalyanlar neden yurt dışında çalışıyor?
Üstelik durum, İtalyan futbolunun düşünmeyi unuttuğu şeklinde hiç de değil. Coverciano’daki ünlü antrenör okulu hâlâ parlak taktikçiler yetiştiriyor. Gençliğini yitirmemiş, yenilikçi İtalyan teknik adamlar elbette var. Sadece yurt dışında çalışıyorlar. Enzo Maresca, Pep Guardiola’dan Manchester City’yi devraldı; eski Bayern flörtü Roberto De Zerbi önce Brighton ve Marsilya’da devrim yaptı, ardından Tottenham Hotspur’u düşüşten kurtardı ve eski felsefe öğrencisi Francesco Farioli de Ajax Amsterdam’da sezon sonu sprintindeki çarpıcı çöküşünün ardından bunu daha iyi yapabildiğini göstererek FC Porto ile Portekiz’de görkemli futbolla şampiyonluk yaşadı. Bu üç isim de proaktif, dominant hücum futbolunu temsil ediyor ve böylece günümüz calcio’sunun tam karşısında duruyor; üstelik bu calcio yakın geçmişte de artık çağın gerisinde kalmıştı.
İtalyan futbolunun özünde, sahadaki acı çekme anlamına gelen bir tür "sofferenza" dogması her zaman vardı. Zor mücadeleyle kazanılmamış ve savunmayla güvence altına alınmamış bir galibiyet, birçok gelenekçiye göre daha baştan şüpheli sayılıyor. Bu özenle beslenen sofferenza anlayışının dışındaki bir futbola duyulan güvensizliğin ne kadar derin olduğunu şu sıralar Cesc Fabregas kanıtlıyor. İspanyol teknik adam, Como 1907 ile büyük başarı yakaladı, yükseldi ve izlemesi büyük keyif veren modern bir topa sahip olma futbolu oynatıyor. Buna rağmen İtalyan medyasında son derece eleştirel bir bakışla değerlendiriliyor. Como bir gol yediğinde, TV stüdyolarında hemen "Fazla naif!" deniyor. Başarısını neredeyse ona bağışlamıyorlar; çünkü bunu klasik, sinik yöntemle elde etmedi.
Başarısızlık korkusunun bu yapısal hali, yenilik arayışının önüne geçtiği sürece teknik direktör sirkülasyonunda hiçbir şey değişmeyecek. Ve Ruben Amorim, Milano’daki ekibinin isimlerini hızla ezberlemeli; çünkü çok geçmeden Milanello’daki park yerini yine eski tanıdıklardan biri devralabilir.
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