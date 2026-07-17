İtalya’da “Valzer delle panchine”, yani teknik direktör kulübelerindeki vals, öteden beri bitmek bilmeyen teknik adam rotasyonu olgusunu tanımlamak için kullanılır. Geleneksel olarak bu vals nisan sonunda başlar; sezon sona yaklaşırken gelecek sezon için ilk teknik direktör koltukları da boşalmaya başlar.

Parkede ise nisan ayında zaten kulüpsüz olan teknik direktörler vardır; ilkbahar boyunca onlara meslektaşları da katılır. Hedef: Yaz sonunda bir yerde iş bulmuş olmak. Ve İtalyan kulüplerinin çok büyük bölümü yaz aylarında teknik direktör değiştirdiği, boşalan koltuklara da hep aynı adaylar talip olduğu için, teknik adamlar açısından anlamı şudur: Rotasyona bir kez girdin mi, oradan kolay kolay çıkamazsın.

Bu, en çok kendi kendini beslemeyi seven bir ekosistemdir; kulüpler de taraftarlarına güzel bir düzenlilikle “Minestra riscaldata”, yani ısıtılıp önlerine konan çorbayı servis eder. Örneğin Max Allegri: AC Milan’daki iki denemenin ardından, sonuncusu geride kalan sezonun son maç gününde başarısızlıkla sonuçlandı, Juventus’taki aynı sayıdaki görevinin sonrasında şimdi SSC Napoli’de tanıtıldı; orada da başkan bıkana kadar hücumdan yoksun enkaz futbolunu oynatması için.

Ya da Maurizio Sarri. Napoli, Chelsea, Juventus, Lazio Roma’daki (bir yılı biraz aşan bir arayla iki dönem) az ya da çok başarılı görevlerin ardından şimdi Sarri-ball’ıyla birlikte Atalanta Bergamo’ya imza attı ve İtalyan teknik direktörlerin de hücum düşünmeye ve kısa pas oyununu sevmeye muktedir olduğunu x’inci kez kanıtlama fırsatı buldu.

Amorim gibi birinin (son olarak Manchester United) ya da Italo-Şvab Domenico Tedesco’nun (Bundesliga’da Schalke ve RB Leipzig’de, son olarak Fenerbahçe İstanbul’da), ki Bologna’yı devraldı, Serie A’ya yeni gelmesi ise daha çok istisna. Calcio en çok kendi yağında kavrulmayı seviyor (ve böylece birlikte batıyor).



