"Valzer delle panchine", yani "teknik direktör koltuklarındaki vals"; İtalya’da ebedi teknik direktör rotasyonu olgusuna eskiden beri bu isim verilir. Geleneksel olarak bu vals, sezonun sonuna doğru, Nisan ayı sonunda başlar; bu dönemde gelecek sezon için ilk teknik direktör koltukları doldurulmaya başlar.

Sahada ise: Nisan ayında zaten kulüpsüz kalan antrenörler var; bahar boyunca meslektaşları da onlara katılıyor. Hedef: Yaz sonunda bir yerlerde iş bulmak. Ve yaz aylarında çok sayıda İtalyan kulübü antrenörünü değiştirdiği ve boş pozisyonlara her zaman aynı adayların başvurduğu için, bu durum antrenörler için şunu anlamına geliyor: Bir kez bu rotasyona girdiniz mi, bir daha kolayca çıkamazsınız.

Bu, en çok kendi içinden beslenen bir ekosistemdir ve kulüpler, taraftarlarına (tifosi) düzenli bir şekilde “minestra riscaldata”, yani ısıtılmış çorba, ikram ederler. Örneğin Max Allegri gibi; AC Milan’da iki denemeden sonra (sonuncusu geçen sezonun son maç gününde başarısızlıkla sonuçlandı) ve Juventus’ta da aynı sayıda denemeden sonra şimdi SSC Napoli’de tanıtıldı; orada, başkan bıktığı ana kadar hücumdan yoksun, dağınık futbolunu oynatacak.

Ya da Maurizio Sarri; Napoli, Chelsea, Juventus ve Lazio Roma’da (bir yıldan biraz fazla bir ara ile iki dönem) kimi zaman başarılı, kimi zaman daha az başarılı dönemler geçirdikten sonra, şimdi “Sarri-Ball” ile birlikte Atalanta Bergamo’ya transfer oldu ve İtalyan teknik direktörlerin de hücum odaklı düşünebildiğini ve kısa pas oyununu tercih edebileceğini x’inci kez kanıtlama fırsatı bulacak.

Amorim (en son Manchester United’da) ya da FC Bologna’nın başına geçen İtalyan-Schwaben kökenli Domenico Tedesco (Bundesliga’da Schalke ve RB Leipzig’de, en son Fenerbahçe İstanbul’da) gibi isimlerin Serie A’ya gelmesi oldukça nadirdir. Calcio, en çok kendi içinde kaynamayı sever (ve bu şekilde birlikte batar).



