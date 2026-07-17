Ruben Amorim, Pazartesi günü yeni takımıyla ilk kez bir araya geldiğinde AC Milan oyuncularına şöyle dedi: “Aslında teknik kadroyu bana siz tanıtmalısınız, bu insanları benden daha iyi tanıyorsunuz.” Serie A’daki çoğu teknik direktör meslektaşının başına böyle bir şey gelmez: Çünkü onlar, teknik direktör koltuklarında epey bir süredir görev yapıyorlar.
Çeviri:
Gennaro Gattuso bile defalarca nazikçe düşüyor: Neden İtalya’nın teknik direktörleri vals dansı yapıyor ve kulüpler her zaman aynı teknik direktörlere sürekli yeni şanslar tanıyor?
"Valzer delle panchine", yani "teknik direktör koltuklarındaki vals"; İtalya’da ebedi teknik direktör rotasyonu olgusuna eskiden beri bu isim verilir. Geleneksel olarak bu vals, sezonun sonuna doğru, Nisan ayı sonunda başlar; bu dönemde gelecek sezon için ilk teknik direktör koltukları doldurulmaya başlar.
Sahada ise: Nisan ayında zaten kulüpsüz kalan antrenörler var; bahar boyunca meslektaşları da onlara katılıyor. Hedef: Yaz sonunda bir yerlerde iş bulmak. Ve yaz aylarında çok sayıda İtalyan kulübü antrenörünü değiştirdiği ve boş pozisyonlara her zaman aynı adayların başvurduğu için, bu durum antrenörler için şunu anlamına geliyor: Bir kez bu rotasyona girdiniz mi, bir daha kolayca çıkamazsınız.
Bu, en çok kendi içinden beslenen bir ekosistemdir ve kulüpler, taraftarlarına (tifosi) düzenli bir şekilde “minestra riscaldata”, yani ısıtılmış çorba, ikram ederler. Örneğin Max Allegri gibi; AC Milan’da iki denemeden sonra (sonuncusu geçen sezonun son maç gününde başarısızlıkla sonuçlandı) ve Juventus’ta da aynı sayıda denemeden sonra şimdi SSC Napoli’de tanıtıldı; orada, başkan bıktığı ana kadar hücumdan yoksun, dağınık futbolunu oynatacak.
Ya da Maurizio Sarri; Napoli, Chelsea, Juventus ve Lazio Roma’da (bir yıldan biraz fazla bir ara ile iki dönem) kimi zaman başarılı, kimi zaman daha az başarılı dönemler geçirdikten sonra, şimdi “Sarri-Ball” ile birlikte Atalanta Bergamo’ya transfer oldu ve İtalyan teknik direktörlerin de hücum odaklı düşünebildiğini ve kısa pas oyununu tercih edebileceğini x’inci kez kanıtlama fırsatı bulacak.
Amorim (en son Manchester United’da) ya da FC Bologna’nın başına geçen İtalyan-Schwaben kökenli Domenico Tedesco (Bundesliga’da Schalke ve RB Leipzig’de, en son Fenerbahçe İstanbul’da) gibi isimlerin Serie A’ya gelmesi oldukça nadirdir. Calcio, en çok kendi içinde kaynamayı sever (ve bu şekilde birlikte batar).
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Teknik direktörlerin başarısız olma hakkı vardır — ancak İtalya’da teknik direktörler arka arkaya başarısız oluyor
Yanlış anlamayın: Bir yerde başarısız olmuş bir teknik direktörün başka bir yerde tekrar şansını denemesine prensipte hiçbir engel yoktur. Başarısızlığın nedenleri çok çeşitlidir ve bir takımla hiç anlaşamayan bir teknik direktörün başka bir kulüpte büyük başarılar elde etmesi sık sık görülen bir durumdur. FC Barcelona’daki Hansi Flick örneğine bakın. Bir, iki ya da üç kez başarısız olmak bir antrenörü kötü bir teknik direktör yapmaz. Futbol gibi son derece karmaşık bir sistemde, genellikle ince ayrıntılar, biraz şans ya da zayıf bir penaltı vuruşu belirleyici olur.
Ancak Serie A kulüpleri, bu “ağaç değiştirme” oyununu en uç noktaya taşıyor. İtalya’da teknik direktörlerin kovulması, diğer liglere kıyasla genellikle itibarlarını daha az zedeler; zira bu durum normal bir mesleki risk olarak kabul edilir. Ve böylece teknik direktörler arka arkaya başarısız oluyor. Bu açıdan bakıldığında, İtalyan teknik direktörler arka arkaya tek bir kulüpte kalıyor.
Sabırsız kulüp başkanları paniğe kapıldıklarında, yurt dışından taktiksel bir vizyoner aramazlar. Lig’i tanıyan, saatlerce taktik öğretmeyi, 0-0’lık skoru son ana kadar korumayı ve Gazzetta dello Sport’tan meslektaşlarla nasıl konuşulacağını bilen adamı ararlar. Aynı antrenörün, bir sonraki kulübe geçmeden önce aynı takımda birkaç kez şans bulması hiç de nadir bir durum değildir.
İtalya’da kulüpler arası rekabet, Almanya veya İngiltere’dekinden farklı işler. Tifosi’ler birbirleriyle kan davası içinde olsalar da, oyuncuların ve teknik direktörlerin örneğin Milan’dan Inter’e ya da Juventus’tan Milan’a transfer olmaları nadiren kötü karşılanır. Andrea Pirlo, Inter, Milan ve Juve’nin orta sahasında sihirli performanslar sergiledi – ve yine de ülke çapında hayranlıkla anılıyor. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: Ezeli rakiplerin formasını giyenlerin listesi sonsuzdur. Oyuncular için geçerli olan bu durum, antrenörler için daha da geçerlidir.
Keskin ve alaycı Reddit alt forumu “soccercirclejerk”te, İtalyan teknik direktör karuseli ya da İtalyan teknik direktör geri dönüşüm tesisi ile ilgili memler gündemden düşmüyor. Max Allegri gibi teknik direktörler, bu forumlarda “terör futbolu”nun ustaları olarak memleştiriliyor – bu, 1-0’lık skoru sonuna kadar korumak ve ardından 80 dakika boyunca kendi ceza sahasını beton gibi sıkı savunmak gibi alaycı bir sanattır – ve yine de her seferinde iyi bir iş bulmayı başarırlar.
Gennaro Gattuso bile kariyerine devam ediyor
Gennaro Gattuso bile son spor fiyaskosunun ardından son derece yumuşak bir şekilde eleştirildi. Teknik direktör olarak hiçbir yerde, en ufak bir şekilde bile olsa kalıcı bir başarı elde edemedi. Son olarak Gattuso feci bir başarısızlık yaşadı ve İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasına neden oldu. Onun futbolu, tempo açısından 1970'ler ile 1980'ler arasında bir yerdeydi ve yaratıcılık açısından da bir montaj hattındaki iş kadar sıradandı. Yine de onun için işler yolunda devam ediyor: 1 Temmuz'dan beri Lazio Roma'da Maurizio Sarri'nin halefi olarak görev yapıyor.
Gattuso’nun görevi, geçen sezon sadece dokuzuncu sırada kalan eski Şampiyonlar Ligi katılımcısını yeniden zirveye taşımak. 2006 Dünya Şampiyonu, tanıtım toplantısında “Amacım, forma için ter dökmeye hazır ve bu kulübün geleneğine saygı duyan bir takım sahaya çıkarmak” dedi. Ailevi bir atmosfer yaratmak istediğini ve kendisinin de elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Bu sözler, Gattuso’nun Haziran 2025’te milli takımdaki tanıtımını hatırlatanlara yanılmadıklarını hissettirdi. “Çaba göstereceğime söz veriyorum,” demişti o zamanlar; hem kendisi hem de oyuncuları adına, “bir aile kurmak istiyorum, birbirimize karşı dürüst olmalıyız” diye eklemişti.
US Palermo (2013), AC Pisa (2015-2017), AC Milan (2017-2019), SSC Napoli (2019-2021) ve AC Floransa’daki (2021, antrenmanlar başlamadan önce görevden alındı) tanıtım konuşmaları da buna benzer şekilde geçmişti. Bunun ardından Gattuso, İtalya’da bir süre için aranan bir isim olmaktan çıktı; FC Valencia, Olympique Marsilya ve Hajduk Split’te çalıştıktan sonra eski takım arkadaşı Gigi Buffon tarafından milli takım teknik direktörlüğü için önerildi. Bu durum, o zamanlar sadece uluslararası alanda değil, İtalya’da da şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Dünya Kupası elemelerindeki büyük başarısızlık bir yana, Calcio’nun patronları için Gattuso’yu tekrar kadroya dahil etmek için yeterli bir neden oldu. Görünüşe göre bu büyük isim, gergin başkan Claudio Lotito’yu en azından kısa vadede sakinleştirmek için yeterli oldu.
Kuralın istisnaları: Conte kendi isteğiyle ayrılıyor, Spalletti’nin en azından bir dövmesi var
Elbette bu seçkin grup içinde de ince farklar var. Örneğin Antonio Conte, daha önce Juventus, Chelsea, Napoli, Inter ve Napoli gibi takımlarda (başarılı bir şekilde) görev yaptı, ancak genellikle belirli bir süre sonra kendi isteğiyle istifa ediyor: çoğu zaman, istediği transferin gerçekleşmemesi nedeniyle kulüp yönetimine yönelik gürültülü tepkiler ve sert hakaretler eşliğinde. Ardından, birkaç ay sonra bir sonraki üst düzey kulüpte tam olarak aynı talepleri dile getirir. Ancak Conte, sistemden belli bir bağımsızlık kazanmayı başarmıştır.
Bir bakıma Luciano Spalletti’nin durumu da dikkat çekicidir. Uzun zamandır beklenen şampiyonluğun ardından SSC Napoli’nin dövmesini yaptırdı – sonuçta bu sürekli değişim oyununda biraz romantizm de olabilir. Neyse, dövmeyi yaptırdıktan sonra kulüpten ayrıldı ve İtalya Milli Takımı’nın başına geçti. Azzurri’deki görevinin sona ermesinin ardından (orada, daha önce Napoli’yi devraldığı Gattuso’ya görevi devretti), şu anda Juventus’ta görev yapıyor; böylece büyük geleneksel kulüpler arasında koleksiyonunda sadece Milan ve Lazio eksik kaldı.
2006 Dünya Kupası kahramanı Fabio Grosso (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, şu anda Floransa) ve Daniele de Rossi (AS Roma, CFC Cenova) da bu “teknik direktör valsi”nin değişmez üyeleri olma yolunda ilerliyorlar.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: Yenilikçi İtalyanlar neden yurtdışında çalışıyor?
Oysa İtalyan futbolunun düşünme yeteneğini yitirdiği söylenemez. Coverciano’daki ünlü antrenör okulu hâlâ parlak taktikçiler yetiştiriyor. Taze fikirleri olan, yenilikçi İtalyan antrenörler kesinlikle var. Ancak: Onlar yurtdışında çalışıyor. Enzo Maresca, Pep Guardiola’dan Manchester City’nin başına geçti, Eski Bayern Münih adayı Roberto De Zerbi, önce Brighton ve Marsilya’da devrim yarattı, ardından Tottenham Hotspur’u çöküşten kurtardı; eski felsefe öğrencisi Francesco Farioli ise Ajax Amsterdam’da sezonun son haftalarında yaşadığı muhteşem başarısızlığın ardından daha iyisini yapabileceğini kanıtladı ve FC Porto ile Portekiz’de muhteşem bir futbolla şampiyonluğu kutladı. Üçü de proaktif, baskın bir hücum futbolunu temsil ediyor – ve bu da, yakın geçmişte bile artık çağa ayak uyduramayan günümüz Calcio’sunun tam tersini ifade ediyor.
İtalyan futbolunda her zaman sahada “sofferenza”, yani acı çekme dogması yer almıştır. Zorlu bir mücadeleyle kazanılmayan ve defansif olarak güvence altına alınmayan bir galibiyet, birçok gelenekçi tarafından şüpheli kabul edilir. Bu köklü "Sofferenza" anlayışının ötesindeki bir futbol tarzına duyulan güvensizliğin ne kadar derin olduğunu, şu anda Cesc Fabregas kanıtlıyor. İspanyol oyuncu, Como 1907 ile büyük başarılar elde etti, takımı üst lige çıkardı ve izlemesi büyük keyif veren modern bir top hakimiyeti futbolu oynatıyor. Yine de İtalyan medyasında son derece eleştirel bir bakışla karşılanıyor. Como bir gol yediğinde, televizyon stüdyolarında hemen “Çok naif!” deniyor. Başarısını neredeyse affetmiyorlar, çünkü bunu klasik, alaycı bir tarzda elde etmedi.
Başarısızlık konusundaki bu yapısal korku, yenilikçilik arayışının önüne geçtiği sürece, teknik direktör döngüsünde hiçbir şey değişmeyecek. Ruben Amorim ise Milano’daki teknik ekibinin isimlerini bir an önce ezberlemeli – yoksa çok geçmeden bir sonraki tanıdık yüz, Milanello’daki yerini devralacak.
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