Henüz 18 yaşındaki Yunan yetenek Kostantinos Karetsas, bu yaz transfer döneminde kesinlikle en çok konuşulan isimlerden biri. Borussia Dortmund, oyuncunun menajerlerinden görüşme için yeşil ışık aldıktan sonra, Genk ile bir anlaşmaya varmak amacıyla Belçika’ya uçtu.
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Genk, Borussia Dortmund’un Karetsas için yaptığı ikinci teklifi reddetti: Belçikalı kulüp, Milan’dan bir hamle bekliyor
İKİNCİ TEKLİF REDDEDİLDİ
Genk’in bonuslar dahil 30 milyonluk ilk teklife “hayır” cevabı vermesinin ardından, Borussia Dortmund biraz daha yüksek ikinci bir teklif sundu. Sky Almanya’nın aktardığına göre, sabit ücret ve bonuslar dahil olmak üzere ikinci teklif 30 milyon avroyu biraz aşıyor.
Kaynaklarımızın aktardığına göre, bu teklif henüz yeterli bulunmuyor: Genk, en az 35 milyon avroluk sabit ücret talebinden geri adım atmıyor.
MILAN'IN BİR HAMLESİ
Genk, Borussia Dortmund ile anlaşmayı aceleye getirmiyor; çünkü şu anda sadece aracılar aracılığıyla ilgisini belirtmiş olan kulübün resmi bir hamlesini bekliyor. Karetsas, Borussia Dortmund’a açık olsa da önceliği, Şampiyonlar Ligi’nde yer almasa bile tamamen Milan’da: 2008 doğumlu oyuncu, bu isteğini hem Genk’e hem de menajerine zaten dile getirmiş durumda. Cardinale’nin, hâlâ son derece açık olan bu yarışa dahil olmasını beklerken...
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