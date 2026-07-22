Genk, Borussia Dortmund’un Karetsas için yaptığı ikinci teklifi reddetti: Belçikalı kulüp, Milan’dan bir hamle bekliyor

Genk’in bonuslar dahil 30 milyonluk ilk teklife “hayır” cevabı vermesinin ardından, Borussia Dortmund biraz daha yüksek ikinci bir teklif sundu. Sky Almanya’nın aktardığına göre, sabit ücret ve bonuslar dahil olmak üzere ikinci teklif 30 milyon avroyu biraz aşıyor.





Kaynaklarımızın aktardığına göre, bu teklif henüz yeterli bulunmuyor: Genk, en az 35 milyon avroluk sabit ücret talebinden geri adım atmıyor.