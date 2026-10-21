AFP
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Genç yetenek Rio Ngumoha, rekor kıran performansıyla Liverpool'un Villarreal karşısında iki farklı geriden gelmesine ilham vermesinin ardından “çok gururlu” hissediyor
Göz kamaştıran genç yetenek unutulmaz geri dönüşün fitilini ateşledi
Liverpool, Anfield'daki felaket gibi başlangıcının ardından genç kanat oyuncusu Ngumoha'nın ilham verdiği Villarreal karşısındaki nefes kesen 4-3'lük galibiyetle toparlandı. Savunmada erken yapılan hatalar, Georges Mikautadze ve Sergi Cardona'nın konuk İspanyol ekibini sürpriz biçimde iki farklı öne geçirmesine yol açtı. Ancak Alexis Mac Allister'ın iki golüne Ronald Araujo ve Florian Wirtz'in golleri de eklenince ev sahibi ekip çarpıcı bir geri dönüşe imza attı.
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Genç forvet aldığı ödüle ilişkin düşüncelerini paylaştı
Araujo'nun beraberlik golünün asistini yapan ve ardından Mac Allister'ın ikinci golünü hazırlayan Ngumoha, 73. dakikada oyundan alınırken ayakta alkışlandı. Böylece Liverpool tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan en genç oyuncu oldu.
Maçın Oyuncusu ödülüne ilişkin konuşan Ngumoha, “Bu gece gerçekten çok eğlendim. Takım iyi oynamazsa ben de iyi oynamam. Harika bir geceydi ve çok mutluyum” dedi.
Kulüp tarihinde ulaştığı bu yeni başarı hakkında ise “Bu benim için büyük bir onur. Bundan dolayı çok mutluyum. Bana büyük gurur veriyor” diye ekledi.
Teknik direktör ve takım arkadaşı genç futbolcuyu övdü
18 yaş 52 günlük olan Ngumoha, bir Şampiyonlar Ligi maçında birden fazla asist yapan en genç üçüncü oyuncu oldu. Bu alanda önünde yalnızca Warren Zaire-Emery ve Theo Walcott bulunuyor.
Amazon Prime'a konuşan Liverpool orta saha oyuncusu Mac Allister, genç oyuncunun galibiyetteki belirleyici katkısını övdü: “Rio bu gece harikaydı, fark yarattı. Çok önemliydi ve onun adına sevindim. Sahip olduğu kalite ortada, herkes biliyor. Topsuz oyunda çok çalıştı.”
Teknik direktör Andoni Iraola da Amazon Prime'a yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullandı: “Rio'dan gerçekten çok memnunum. Düzeltmeye çalıştığımız her konuda kendini geliştirmeye çalışıyor. Sağ tarafta çok daha fazla oynuyor ve iyi uyum sağladı. Daha komple bir oyuncu hâline geliyor. Henüz 18 yaşında.”
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Liverpool Avrupa'daki kusursuz gidişatını sürdürüyor
Zorlu mücadele sonunda gelen galibiyet, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz bilançosunu korudu: Üç maçta üç galibiyet. Iraola, Premier League devini yoğun bir lig ve Avrupa maçları takvimi beklerken oyuncularından savunmada daha fazla konsantrasyon isteyecek. Villarreal ise maçın son bölümünde ortaya çıkan savunma zaaflarının ardından La Liga'daki mücadelesine dönmeden önce hızla toparlanmak zorunda.
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