Araujo'nun beraberlik golünün asistini yapan ve ardından Mac Allister'ın ikinci golünü hazırlayan Ngumoha, 73. dakikada oyundan alınırken ayakta alkışlandı. Böylece Liverpool tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan en genç oyuncu oldu.

Maçın Oyuncusu ödülüne ilişkin konuşan Ngumoha, “Bu gece gerçekten çok eğlendim. Takım iyi oynamazsa ben de iyi oynamam. Harika bir geceydi ve çok mutluyum” dedi.

Kulüp tarihinde ulaştığı bu yeni başarı hakkında ise “Bu benim için büyük bir onur. Bundan dolayı çok mutluyum. Bana büyük gurur veriyor” diye ekledi.