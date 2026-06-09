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Genç yetenek Lamine Yamal, İspanya ile Dünya Kupası zaferi için hazırlık yaparken Barcelona neden ‘endişeli’?
Erken dönüşe ilişkin endişeler
Katalan devi, İspanya'nın Lamine Yamal'ın iyileşme sürecini yönetme biçimi konusunda giderek daha fazla tedirginlik duyuyor; milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde endişeler artıyor. Sport gazetesine göre Barcelona, genç oyuncunun tam denetim altında bir iyileşme sürecini tamamlamadan sahalara dönmesinden endişe duyuyor.
İspanya, Yamal'ın forma giyme şansına ilişkin iyimserliğini korurken, Barcelona ise fiziksel olarak henüz gelişme aşamasında olan bir oyuncu için temkinli davranmanın öncelikli olması gerektiğine inanıyor.
İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin birkaç önemli oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin son açıklamalarıyla durum daha da gerginleşti ve bu açıklamalar, genç oyuncunun sahalara dönmeye çok yakın olduğunu ima ediyor.
- AFP
De la Fuente’nin iyimser açıklaması
Sakatlanan yıldız oyuncularıyla ilgili son durumu aktaran De la Fuente, Yamal’ın iyileşme sürecinde iyi ilerleme kaydettiğini ve ilk başta tahmin edilenden daha erken sahalara dönebileceğini belirtti. Teknik direktör şöyle konuştu: “Bu oyuncular (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) iyileşme sürecinde iyi ilerleme kaydediyorlar. Bence hepsi ilk maçta sahada olacak, ancak o maçta oynamalarının uygun olup olmadığını değerlendireceğiz. Bunun nedeni riskten çok, odak noktamızın sadece ikinci veya üçüncü maçın ötesinde olmasıdır.”
Bu açıklama İspanya açısından olumlu gelse de, Camp Nou'da endişe yarattı. Yamal'ın 22 Nisan'da Barcelona'nın Celta Vigo'yu yendiği maçta sol bacağındaki biseps femoris kasında sakatlık geçirdiği ve o tarihten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymediği unutulmamalıdır.
Tıp uzmanları nüksetme riski konusunda uyarıyor
Kulüp tarafının bu ihtiyatlı yaklaşımı tıbbi görüşlerle de destekleniyor; zira eski Barcelona fizyoterapi sorumlusu Juanjo Brau, erken sahalara dönüşün tehlikelerine dikkat çekti.
Brau, bu süreçlerde geri dönüşün yükü dozajlayarak yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu; bu da genellikle Dünya Kupası turnuvasının yüksek yoğunluklu talepleriyle çelişmektedir.
Uzman ayrıca, bir oyuncunun tıbbi olarak sahaya dönme izni aldığı andan itibaren bir buçuk ay sonrasına kadar nüksetme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Bu süre, oyunu keskin hız değişikliklerine ve agresif top sürmeye dayanan ve hamstringlerine büyük yük bindiren Yamal gibi patlayıcı bir oyuncu için özellikle hassas bir dönemdir.
- Getty
Yeşil Burun Adaları için zamana karşı bir yarış
İspanya, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla Dünya Kupası macerasına başlayacak. O tarihe kadar, sakatlığın üzerinden sadece 54 gün geçmiş olacak; bu da Yamal'ı, bu tür kas yırtıklarında genellikle gerekli olan sekiz haftalık sürenin daha güvenli tarafında değil, tam da öngörülen en erken iyileşme aralığının tam ortasına yerleştiriyor.
Yamal, sakatlığından bu yana henüz rekabetçi futbola tam olarak geri dönmedi. Peru ile oynanan hazırlık maçında İspanya kadrosuna katılmadı ve bunun yerine antrenman kampında kalarak kendisine özel bir iyileşme programını sürdürdü. Barcelona için, yıldız oyuncusunu uzun süreli bir sakatlık nedeniyle kaybetme riski, milli takımın açılış maçı için elde edilecek kısa vadeli kazançtan daha ağır basıyor.