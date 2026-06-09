Genç yetenek Lamine Yamal, İspanya ile Dünya Kupası zaferi için hazırlık yaparken Barcelona neden ‘endişeli’?

Katalan devi, İspanya'nın Lamine Yamal'ın iyileşme sürecini yönetme biçimi konusunda giderek daha fazla tedirginlik duyuyor; milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde endişeler artıyor. Sport gazetesine göre Barcelona, genç oyuncunun tam denetim altında bir iyileşme sürecini tamamlamadan sahalara dönmesinden endişe duyuyor.

İspanya, Yamal'ın forma giyme şansına ilişkin iyimserliğini korurken, Barcelona ise fiziksel olarak henüz gelişme aşamasında olan bir oyuncu için temkinli davranmanın öncelikli olması gerektiğine inanıyor.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin birkaç önemli oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin son açıklamalarıyla durum daha da gerginleşti ve bu açıklamalar, genç oyuncunun sahalara dönmeye çok yakın olduğunu ima ediyor.



