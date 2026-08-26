Manchester United, Brighton'dan orta saha oyuncusu Baleba'nın transferini resmen tamamladı; anlaşmanın toplam değeri 70 milyon sterline kadar çıkıyor. United, başlangıçta 65 milyon sterlin ödeyecek, buna ek olarak 5 milyon sterlin de bonus maddeleri kapsamında yer alıyor.

22 yaşındaki Kamerunlu milli oyuncu, Old Trafford'da 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. United, oyuncuya uzun vadeli taahhütte bulunurken anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonunu da elinde tutuyor. Baleba'nın gelişi, orta sahanın bir süredir Old Trafford'a transferiyle anılmasının ardından kulübün uzun süren takibinin sona erdiği anlamına geliyor.