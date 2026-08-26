AFP
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'Genç ve heyecan verici' - Bruno Fernandes, Manchester United'ın 70 milyon sterlinlik yeni transferi Carlos Baleba'yı övdü
United, 70 milyon sterlinlik Carlos Baleba transferini tamamladı
Manchester United, Brighton'dan orta saha oyuncusu Baleba'nın transferini resmen tamamladı; anlaşmanın toplam değeri 70 milyon sterline kadar çıkıyor. United, başlangıçta 65 milyon sterlin ödeyecek, buna ek olarak 5 milyon sterlin de bonus maddeleri kapsamında yer alıyor.
22 yaşındaki Kamerunlu milli oyuncu, Old Trafford'da 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. United, oyuncuya uzun vadeli taahhütte bulunurken anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonunu da elinde tutuyor. Baleba'nın gelişi, orta sahanın bir süredir Old Trafford'a transferiyle anılmasının ardından kulübün uzun süren takibinin sona erdiği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Fernandes, "genç ve heyecan verici" yeni transferi övdü
Fernandes, imzayı övdü ve yeni oyuncunun orta sahada onun yanında neler katabileceği konusunda heyecanını dile getirdi. 2026 Yılın Oyuncuları Tarafından Seçilen Oyuncusu seçildikten sonra PFA Ödülleri'nde konuşan Portekizli yıldız, Old Trafford scoutlarının uzun süredir ona hayran olduğunu açıkladı.
"Çok enerjik bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü, topu sürerek bizi sahada ileri taşıyabilir," diye açıklayan Fernandes, "Genç ve heyecan verici, kulüp onu iki yıldır takip ediyor."
Orta saha oyuncusu, Premier League'de üç yıllık deneyim getiriyor
Kamerunlu milli oyuncu, üç tam Premier League sezonu deneyimiyle Old Trafford'a geliyor. Oyuncu, 2023'te Fransa kulübü Lille'den Brighton'a başlangıçta 23,2 milyon sterlin bedelle katılmıştı. Onun imzası, mevcut transfer döneminde United orta sahasında yapılan önemli takviyeyi tamamlıyor. Kulüp daha önce Chelsea'den Andrey Santos'u ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı kadrosuna katmıştı.
- Getty Images
Açılış günündeki aksiliğin ardından taze enerjiye ihtiyaç var
Baleba, United'ın sezonun hayal kırıklığı yaratan başlangıcını hızla geride bırakmaya istekli olduğu bir dönemde geliyor. Orta sahadaki partnerleri Santos ve Tielemans, açılış haftasında kaptan Fernandes ile birlikte ilk 11'de başladı ancak Manchester United, lige yükselen Hull City deplasmanında sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup oldu. Carrick, United'ın sezonunu rayına oturtmaya çalışırken onun orta sahaya entegrasyonu kritik önem taşıyacak.
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