1994 yılında Los Angeles’taki final maçında ülkesine dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandıran eski forvet yıldızı, yaptığı genel değerlendirmeyle büyük yankı uyandırıyor.
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"Genç olması kimin umurunda!" Brezilya efsanesi, Selecao'nun Dünya Kupası'ndaki çöküşünün ardından Carlo Ancelotti ve Endrick'e öfkeyle yüklendi
Bu hoşnutsuzluğun merkezinde özellikle Endrick yer alıyor; bu genç yeteneğin turnuvanın eleme turundaki talihsiz performansı, idolün öfkesini üzerine çekti. Çeyrek final maçının 58. dakikasında, 19 yaşındaki oyuncu Vinicius Junior'un pasının ardından, İskandinav takımının kalesi önünde tamamen boş pozisyonda olmasına rağmen beraberlik golü için büyük bir fırsatı kaçırdı.
Taraftarlar ve medya çevrelerinde sıkça dile getirilen, genç oyuncuya tanınan “gençlik indirimi”ni, tartışmacı eski milli futbolcu kabul etmiyor. “Birçok kişi şöyle diyor: ‘Ah, ama o daha genç.’ Genç olması kimin umurunda, o lanet golü atmak zorunda. Genç, vasat, yaşlı – kimin umurunda,” diye bağırdı Romario.
- AFP
Romario’nun federasyona talebi: Ancelotti’nin sözleşmesini feshetmek
60 yaşındaki oyuncu için, en üst düzeyde gol vuruşlarındaki verimlilik konusunda hiçbir mazeret kabul edilemez. Romario sözlerine şöyle devam etti: "Orada olduğunda gol atma sorumluluğu var, bundan kaçış yok. Endrick'in kaçırdığı gol tamamen kendi hatasıydı. Oraya geldiğinde gol atmaya odaklanmalı, çünkü bu, maçın kaderini belirleyecek kritik bir pozisyon. Onu seviyorum, bize keyif verecek bir oyuncu olacağına inanıyorum, ancak Pazar günü berbat bir performans sergiledi."
Eski Dünya Futbolcusu, Ancelotti’yi de en az o kadar sert bir dille eleştirdi. Romario, sözleşmesinin kalan süresi veya hukuki engeller ne olursa olsun, İtalyan teknik direktörün derhal istifa etmesini talep etti.
Uzun süren bir belirsizlik döneminin ardından takımı devralan bu yıldız teknik direktöre, bu performansın ardından devam edilmesi kabul edilemez. "Ancelotti’nin, neden olduğu bu fiyasko ve utançtan sonra Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak kalması söz konusu olamaz. Ben bu sözleşmeyi yırtıp atar ve ona beni dava etmesini söylerdim," diye konuştu Romario.
Vinicius Junior da Romario’nun eleştirilerinin odağında
Teknik direktör ve şanssız Endrick’in yanı sıra Vinicius Junior da Romario’nun eleştirilerinin odağına girdi. Efsane futbolcu, bu yorumunda ilk yarıda orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes’in Brezilya adına bir penaltıyı kaçırdığı bir sahneye atıfta bulundu.
Defansif orta saha oyuncusunun penaltıyı kullanmasının nedeni, teknik ekibin iç talimatıydı – Romario için bu, sahadaki hiyerarşi anlayışının hatalı olduğunun bir kanıtıydı. Takımın en önemli yıldızı o anda inisiyatif almalıydı.
"Penaltı konusunda, Bruno Guimaraes'in ondan daha iyi olduğu, Bruno'nun penaltıları daha iyi attığı yönünde şeyler duydum ve okudum. Bu yüzden talimat, penaltıyı onun atması yönündeydi. Sorun yok, her şey yolunda, o da teknik direktörün talimatına saygı gösterdi," diyen Romario, sözlerine şöyle devam etti: "Ama dostum, karakterini göstermelisin. Vini Jr. başrol oyuncusu, milli takımdaki en iyi oyuncumuz. Lanet olası topu al, penaltıyı at ve iş bitsin."
- Getty Images Sport
Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak kalacak mı?
Efsanenin yüksek sesli eleştirileri ülkedeki gerginliği daha da tırmandırırken, Brezilya Futbol Federasyonu’nun üst yönetiminde geleceğe yönelik yol haritası konusunda fikir ayrılığı hüküm sürüyor. Yetkililerin bir kısmı, yaşanan aksiliklere rağmen 2030 Dünya Kupası’nı göz önünde bulundurarak Ancelotti ile işbirliğini uzun vadede sürdürmeyi savunuyor.
Buna karşılık, Norveç’e karşı alınan ve aşağılayıcı olarak algılanan yenilginin ardından yeni bir başlangıç yapılması yönünde önemli bir iç baskı var. Dolayısıyla, Selecao’nun sportif geleceği şimdilik siyasi bir mesele olarak kalmaya devam ediyor.
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