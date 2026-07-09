60 yaşındaki oyuncu için, en üst düzeyde gol vuruşlarındaki verimlilik konusunda hiçbir mazeret kabul edilemez. Romario sözlerine şöyle devam etti: "Orada olduğunda gol atma sorumluluğu var, bundan kaçış yok. Endrick'in kaçırdığı gol tamamen kendi hatasıydı. Oraya geldiğinde gol atmaya odaklanmalı, çünkü bu, maçın kaderini belirleyecek kritik bir pozisyon. Onu seviyorum, bize keyif verecek bir oyuncu olacağına inanıyorum, ancak Pazar günü berbat bir performans sergiledi."

Eski Dünya Futbolcusu, Ancelotti’yi de en az o kadar sert bir dille eleştirdi. Romario, sözleşmesinin kalan süresi veya hukuki engeller ne olursa olsun, İtalyan teknik direktörün derhal istifa etmesini talep etti.

Uzun süren bir belirsizlik döneminin ardından takımı devralan bu yıldız teknik direktöre, bu performansın ardından devam edilmesi kabul edilemez. "Ancelotti’nin, neden olduğu bu fiyasko ve utançtan sonra Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak kalması söz konusu olamaz. Ben bu sözleşmeyi yırtıp atar ve ona beni dava etmesini söylerdim," diye konuştu Romario.