AFP
Çeviri:
"Genç Cristiano Ronaldo gibi" - Louis Saha, yaz transfer dönemi için Manchester United'a transfer etmek istediği "hayalindeki" ismi açıkladı
- Getty
Manchester United için 'rüya' transfer
Saha, Manchester United'a Paris Saint-Germain'in yıldızı Desire Doue'yi transfer etmeleri için çağrıda bulunarak, bu genç oyuncuyu önümüzdeki transfer dönemi için "hayalindeki" transfer olarak nitelendirdi. Eski Kırmızı Şeytanlar forveti, Fransız kanat oyuncusunun, efsanevi Portekizli futbolcunun Manchester'daki ilk günlerinde sergilediği ham potansiyel ve yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.
Saha, en son Dünya Kupası bahislerini sunan BetVictor'a Doue'yi özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle anlattı: "Eğer transfer edilebilirse, Man Utd için hayalimdeki transfer Desire Doue olurdu. O inanılmaz bir yetenek ve ben onun özgüvenini ve çalışma temposunu gerçekten çok seviyorum. Potansiyeli muazzam. Bu yüzden onu transfer etmek için gerçekten büyük bir harcama yapmak gerekecek. O, genç [Cristiano] Ronaldo gibi. Bana sorarsanız, gerçekten istediğim oyuncu o."
- AFP
Daha 'gerçekçi' bir hedef
Doue en büyük hedef olmaya devam etse de, Saha yetenekli oyuncuları PSG'den koparmanın zorluğunun farkında ve Victor Osimhen'in hücum hattı için daha ulaşılabilir bir alternatif olabileceğini öne sürdü. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantilemek için iyi bir konumda olması nedeniyle, hücum hattında kadro derinliği ihtiyacı bir öncelik haline geldi. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'i ilk beşte bitirirlerse gelecek sezon çok daha yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak ve Saha, Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılabileceğini ve forvet hattına daha fazla kalite katabileceğini düşünüyor.
Saha şunları ekledi: "Belki de daha gerçekçi bir seçenek, bir aşamada Victor Osimhen'in Benjamin Sesko ile ikili oluşturması olabilir. Şampiyonlar Ligi, gelecek sezon kulüp için çok önemli olacak ve bir orta saha oyuncusuna, fiziksel olarak güçlü oyunculara ihtiyacımız var. Declan Rice ve Sandro Tonali gibi oyuncular, ya da Kobbie Mainoo'ya destek olacak birine."
Orta saha dengesi ve yaratıcılık
Casemiro'nun yaklaşan ayrılışı, orta sahada bir boşluk bıraktı ve kulüp, bu boşluğu Elliot Anderson ve Adam Wharton gibi genç isimlerle doldurmayı şimdiden planlıyor. Ancak Saha, transferlerin sadece defansif takviyenin ötesine geçmesi ve takıma farklı bir boyut kazandırabilecek bir oyun kurucu aranması gerektiğine inanıyor.
Fransız teknik adam şunları söyledi: "United'ın bulması gereken denge budur ve orta saha son derece önemlidir. Belki de başka tür bir oyun kurucuya, öngörülemez birine, Bruno Fernandes'i de tamamlayabilecek birine ihtiyaç vardır. Bazı maçlarda, rakip takım nedeniyle farklı bir diziliş gerekecektir. Bu yüzden doğru dengeyi sağlamak önemlidir ve bence bu üç takviye son derece önemlidir."
- AFP
Savunma ve liderlik istikrarı
Saha, Harry Maguire’ın azmini yeni bir sözleşmeyle ödüllendirme kararını da övdü ve savunma oyuncusunun kulübün en çalkantılı dönemlerinde ayrılmayı reddederek bunu “hak ettiğini” belirtti. Bozuk bir sistem nedeniyle onu “kolay bir hedef” haline getiren eleştirmenlere karşı İngiltere milli takım oyuncusunu savunan Saha, şöyle vurguladı: “İlk maçından beri her zaman sahada yer aldı, asla geri çekilmedi. Bazı maçlarda daha iyi oynaması gerektiğini biliyorum, ancak o sahada olmak isteyen bir oyuncu ve bence her iki ceza sahasında da en iyilerden biri."