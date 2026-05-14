Getty Images Sport
Çeviri:
"Gelmeyeceğim!" - Maurizio Sarri, Roma ile oynanacak Lazio derbisini boykot edeceğini yineledi; teknik direktör maçın başlama saatine öfkelendi
Sarri öğle saatlerinde oynanan maçların programına sert çıktı
Serie A sezonunun son haftalarına ait maç takvimi resmi olarak onaylandı ve bu durum Stadio Olimpico’da pek hoş karşılanmadı. Lega Serie A ile Valilik, Roma derbisinin pazar günü yerel saatle 12:30’da oynanması konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, takvimin lig yönetim organının yetersizliğinin bir göstergesi olduğunu düşünen Sarri’nin öfkeli tepkisine yol açtı.
Son maçların ardından Mediaset'e konuşan eski Chelsea teknik direktörü, maça katılımıyla ilgili şaşırtıcı bir ültimatom verdi. Sarri, "Hissedilen şey şu: Pazartesi geliyorum, Pazar 12:30'da gelmiyorum; o saatte kendileri oynayabilirler" dedi.
Sert eleştirilerine devam eden Sarri, "Kaos, ligin yaptığı bir dizi hatadan kaynaklanıyor. Vali net konuştu, umalım da tarih bu olsun. Ben başkan olsaydım, takımı sahaya bile çıkarmazdım. Bir puan ceza alacağız; bizim için bu noktada hiçbir şey değişmez" dedi.
- Getty Images Sport
"Bu futbol değil," diyor Lazio teknik direktörü
Sarri'nin en büyük şikayeti, İtalya'nın başkentinde sezonun sonlarına doğru yaşanan sıcak havalarda oyuncuların maruz kaldığı fiziksel zorluklardan kaynaklanıyor. Teknik direktör, özellikle birçok kulübün Avrupa kupalarına katılma şansı söz konusu olduğunda, böylesine kritik bir maçı öğle sıcağında oynamanın turnuvanın kalitesine zarar verdiğini savundu. Sezonun başında Lazio da benzer koşullarla karşı karşıya kalmıştı ve Sarri, bu tür bir zamanlamanın maçın önemine dair tam bir anlayışsızlığı yansıttığını öne sürdü.
"80 milyon avro değerindeki Şampiyonlar Ligi için mücadele eden beş takım var ve biz 12:30'da mı oynuyoruz? Bu futbol değil," diye hayıflanan Sarri, organizatörlerin kuzeydeki rakiplerine kıyasla Roma'daki kulüplere saygı göstermediğini de ima etti. Deneyimli teknik direktör, dünya futbolunun en yoğun rekabetlerinden biri için böyle bir zaman dilimi öneren "birinin istifa etmesi" gerektiğini bile söyledi.
Lazio'nun geleceği belirsizlikle çevrili
Boykot tehdidi gündemin odağına oturmuş olsa da, bu durum Sarri’nin Lazio’daki uzun vadeli geleceğine dair artan belirsizliğin arka planında ortaya çıkıyor. Kulüp, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını resmen yitirmiş durumda ve şu anda ligde dokuzuncu sırada yer alıyor
Öte yandan, maç şu anda 67 puanla beşinci sırada yer alan Roma için büyük önem taşıyor. Roma, dördüncü sıradaki AC Milan ile aynı puanda ve altıncı sıradaki Como'nun sadece iki puan önünde. Serie A sezonunda sadece iki hafta kalırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi kızışmış durumda ve bu da Giallorossi için her puanın hayati önem taşımasına neden oluyor.
- Getty Images Sport
Biancocelesti gerçekten boykot edecek mi?
Sarri’nin ateşli sözlerine rağmen, Lazio’nun tam bir boykotun getireceği ağır yaptırımları göze alması pek olası görünmüyor. Ancak bu derbi, teknik direktör için hiç bu kadar önemli olmamıştı; Coppa Italia finalinde Inter’e 2-0 yenildikten ve sezonun başlarında Roma’ya karşı oynanan maçta 1-0 mağlup olduktan sonra Sarri, kendini affettirmek için çaresiz durumda. Kulübün şu anda parlak olmayan bir sezon geçirmesi nedeniyle, bu derbi, ligin fikstürüne karşı kişisel protestolara işaret etse de, hayal kırıklığına uğramış taraftarları yatıştırmak için son şansı.