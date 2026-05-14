"Gelmeyeceğim!" - Maurizio Sarri, Roma ile oynanacak Lazio derbisini boykot edeceğini yineledi; teknik direktör maçın başlama saatine öfkelendi

Serie A sezonunun son haftalarına ait maç takvimi resmi olarak onaylandı ve bu durum Stadio Olimpico’da pek hoş karşılanmadı. Lega Serie A ile Valilik, Roma derbisinin pazar günü yerel saatle 12:30’da oynanması konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, takvimin lig yönetim organının yetersizliğinin bir göstergesi olduğunu düşünen Sarri’nin öfkeli tepkisine yol açtı.

Son maçların ardından Mediaset'e konuşan eski Chelsea teknik direktörü, maça katılımıyla ilgili şaşırtıcı bir ültimatom verdi. Sarri, "Hissedilen şey şu: Pazartesi geliyorum, Pazar 12:30'da gelmiyorum; o saatte kendileri oynayabilirler" dedi.

Sert eleştirilerine devam eden Sarri, "Kaos, ligin yaptığı bir dizi hatadan kaynaklanıyor. Vali net konuştu, umalım da tarih bu olsun. Ben başkan olsaydım, takımı sahaya bile çıkarmazdım. Bir puan ceza alacağız; bizim için bu noktada hiçbir şey değişmez" dedi.