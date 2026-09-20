AFP
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'Gelmesi zor bir yer!' - Andoni Iraola, zorlu geçen Bournemouth galibiyetinin ardından 'sağlam' Liverpool'u övdü
Iraola, duygusal dönüşünü değerlendirdi
Iraola, Liverpool'ın çekişmeli geçen bir Premier League karşılaşmasında üç puanı almasıyla güney kıyılarına başarılı bir dönüş yaptı. Bournemouth'u yaz aylarında Anfield'a taşınmadan önce tarihi bir Avrupa kupaları vizesine taşıyan İspanyol teknik adam, ev sahibi taraftarlar tarafından sıcak şekilde karşılandı ancak önündeki işe odaklanmayı sürdürdü.
Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Iraola, eski takımına karşı zorlu bir sınav beklediğini kabul etti. Liverpool menajeri, "Belli ki sonuçtan mutluyum çünkü buranın gelmesi zor bir yer olduğunu biliyorum" dedi. Ekibi ilk bölümde ritmini bulmakta zorlandı, Bournemouth Evanilson üzerinden tehdit yarattı, ancak sonunda üstünlüğünü kabul ettirdi.
- Getty Images Sport
Taktiksel ayarlamalar meyvesini veriyor
Maç iki farklı devreye sahne oldu; Liverpool özellikle ilk bölümde ikna edici görünmedi. Konuk ekip, Bournemouth'un önde baskı yapan oyununa karşılık vermekte zorlandı ve orta sahada topun kontrolünü sağlayamadı. Iraola, “İlk yarının son bölümünü daha iyi oynadık ve ikinci yarıda daha iyiydik. Başlangıçta bizim için zordu” dedi. “İkinci yarıda oyunu çok daha iyi kontrol ettik ve maçı bitirecek fırsatları bulduk. Ama oyunun ilk bölümünde seken topları kazanamıyorduk ve onlar bu yoğunlukta oynadığında sizin de o seviyede olmanız gerekiyor.”
İlk bölümdeki sıkıntılara rağmen, Cody Gakpo'nun kararlı koşusu sonunda Bournemouth savunmasında gedik açtı. Hollandalı oyuncunun ortası ceza sahasında büyük karışıklığa yol açtı ve Alexander Isak'a yakın mesafeden sezonun dördüncü golünü atma fırsatı verdi. İsveçli milli oyuncu, deplasman tribünündeki taraftarlarla gol sevincini coşkuyla yaşarken Michael Oliver'dan sarı kart gördü.
Savunmadaki sağlamlık önemini koruyor
Iraola’yı en çok memnun eden unsurlardan biri, Liverpool’un rakibini üst üste üçüncü maçta da durdurabilmesi oldu. Alisson Becker maçın başında oyuna müdahale etmek zorunda kalsa da savunma hattı ikinci devre boyunca disiplinini korudu. Savunmayla ilgili konuşan Iraola, "Genel olarak takım halinde üst üste üçüncü maçımızı gol yemeden tamamladık. Hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var ama savunma yapmamız gereken anlarda bize sağlamlık kazandırıyorlar" dedi.
Bu sonuç, Liverpool’a sezonun ligdeki ikinci galibiyetini getirirken takımı milli ara öncesinde dokuz puanla altıncı sıraya yükseltti. Buna karşılık Bournemouth, sadece üç puanla 17. sırada düşme hattının hemen yakınında kalmaya devam etti ve Coventry ile aynı puanda kaldı.
- Getty Images Sport
Florian Wirtz'e övgü
Iraola ayrıca, maça durgun bir başlangıcın ardından oyunun içine giren Florian Wirtz'in performansını da değerlendirdi. Alman oyun kurucu, ilk yarıda yakın mesafeden bir vuruşu üstten auta gönderdi; ancak tekrar görüntüleri aslında ofsaytta olmadığını düşündürmesine rağmen ofsayt bayrağı kalktı. Buna karşın devre arasının ardından etkisi belirgin şekilde arttı. Iraola, "Yavaş bir başlangıçtı ama ilk bölümün ardından Florian gelişmemize yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki performansından çok daha mutluyum" dedi.
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