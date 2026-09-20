Iraola, Liverpool'ın çekişmeli geçen bir Premier League karşılaşmasında üç puanı almasıyla güney kıyılarına başarılı bir dönüş yaptı. Bournemouth'u yaz aylarında Anfield'a taşınmadan önce tarihi bir Avrupa kupaları vizesine taşıyan İspanyol teknik adam, ev sahibi taraftarlar tarafından sıcak şekilde karşılandı ancak önündeki işe odaklanmayı sürdürdü.

Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Iraola, eski takımına karşı zorlu bir sınav beklediğini kabul etti. Liverpool menajeri, "Belli ki sonuçtan mutluyum çünkü buranın gelmesi zor bir yer olduğunu biliyorum" dedi. Ekibi ilk bölümde ritmini bulmakta zorlandı, Bournemouth Evanilson üzerinden tehdit yarattı, ancak sonunda üstünlüğünü kabul ettirdi.