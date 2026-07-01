"Gelmek istiyor" - Joan Laporta, Barcelona'nın Julian Alvarez için yaptığı transfer teklifini doğruladı ve Atlético Madrid'i "hiç esnek davranmamakla" suçladı

Barcelona’nın Alvarez’e yönelik ilgisi, Barça başkanı bir açılış töreninin ardından “kulüpten kulübe” bir teklif yapıldığını doğruladıktan sonra kamuoyuna yansıdı. Bu durum, Arjantin’in Dünya Kupası’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından forvetin ESPN’e yaptığı açıklamalarla örtüşüyordu: “Atletico’daki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisi, hayallerimi gerçekleştirebilmem için bir transfer olması.”

Laporta, forvetin açıklamalarında Barcelona'nın herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Atlético'ya karşı büyük bir saygı duymaya devam ediyoruz. Tweetler, Julian'ın büyük bir takımda oynamak istediğini belirtmesinden önce atılmıştı; o, Barça'dan bahsetmemişti. Bazıları bunu Barça olarak yorumladı, bazıları ise yorumlamadı. Bunu biz zorlamadık; kararın sahibi oyuncunun kendisiydi. Bu oyuncu, City ile sözleşme imzalamadan önce ve hatta ondan önce de Barça’nın radarındaydı. O dönemde transfer masraflarını karşılayamıyorduk. Kulüpten kulübe bir teklifte bulunduk."



