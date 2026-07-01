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"Gelmek istiyor" - Joan Laporta, Barcelona'nın Julian Alvarez için yaptığı transfer teklifini doğruladı ve Atlético Madrid'i "hiç esnek davranmamakla" suçladı
Barcelona, Alvarez’e olan ilgisini resmileştirdi
Barcelona’nın Alvarez’e yönelik ilgisi, Barça başkanı bir açılış töreninin ardından “kulüpten kulübe” bir teklif yapıldığını doğruladıktan sonra kamuoyuna yansıdı. Bu durum, Arjantin’in Dünya Kupası’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından forvetin ESPN’e yaptığı açıklamalarla örtüşüyordu: “Atletico’daki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisi, hayallerimi gerçekleştirebilmem için bir transfer olması.”
Laporta, forvetin açıklamalarında Barcelona'nın herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Atlético'ya karşı büyük bir saygı duymaya devam ediyoruz. Tweetler, Julian'ın büyük bir takımda oynamak istediğini belirtmesinden önce atılmıştı; o, Barça'dan bahsetmemişti. Bazıları bunu Barça olarak yorumladı, bazıları ise yorumlamadı. Bunu biz zorlamadık; kararın sahibi oyuncunun kendisiydi. Bu oyuncu, City ile sözleşme imzalamadan önce ve hatta ondan önce de Barça’nın radarındaydı. O dönemde transfer masraflarını karşılayamıyorduk. Kulüpten kulübe bir teklifte bulunduk."
- AFP
Atlético'nun 'esnek olmayan' tutumuna yönelik hayal kırıklığı
Resmi bir teklif sunulmasına rağmen, Laporta’nın Atletico’nun Alvarez’in yerine geçecek bir oyuncu bulamadığı için süreci geciktirdiğini öne sürmesi üzerine görüşmeler tıkanmış durumda. 2024 yılında Manchester City’den Atletico’ya altı yıllık bir sözleşmeyle katılan 26 yaşındaki forvet, tüm turnuvalarda toplam 20 gol ve 9 asistle muhteşem bir 2025-26 sezonu geçirmiş durumda.
Laporta şunları söyledi: "Alternatifleri olmadığı için onu satmadıklarını anlıyoruz. Alternatifleri olduğunda, eğer isterlerse ve bu teklif hâlâ geçerliyse, transferi gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi bir dizi adım atıldığını görüyorum. Bunun ardındaki mantığı anlamıyorum. Atlético'nun tüm temsilcileri çok deneyimli ve stratejilerinin ne olduğunu bilmiyorum. Teklifimiz ellerinde; kabul etmek isterlerse, bundan büyük memnuniyet duyarız."
Hukuki tehditler ve FIFA’ya yapılan şikayetler
Atletico’nun, koruma süresi devam eden bir sözleşme döneminde Alvarez’i usulsüz bir şekilde transfer etmeye çalıştığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) nezdinde resmi şikayette bulunmasıyla gerginlik tırmandı; bu hukuki adım, Atletico CEO’su Miguel Ángel Gil Marín tarafından da teyit edildi. Buna karşılık Laporta, iki kulübün geçmişini göz önünde bulundurarak bu tür agresif taktiklerin gerekliliğini sorguladı.
Başkan, “Bu, ilk kez yaptığımız bir anlaşma olmayacak ve birkaç tartışmalı durum dışında, anlaşmalarımız her zaman karşılıklı mutabakatla ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandı” diye ekledi. “Belki bu seferki durum biraz daha hassas. Önemli bir çaba sarf ediyoruz ve fikrimizi yeniden gözden geçirene kadar bu teklifimizi sürdüreceğiz. Atlético tamamen esnek davranmıyor ve umarım fikirlerini değiştirip teklifi kabul ederler. Eğer kabul etmezlerse, bunu açıkça söylemeliler, o zaman bakarız. Ancak konuyu UEFA’ya, FIFA’ya taşımak… Bunun ne anlamı var, bilmiyorum. Belki de ortalığı karıştırmak isteyenler vardır… Bu mantıklı değil.”
- Getty Images Sport
Alvarez transferi için Barça’nın son tarihi
Barcelona, Alvarez’i kadrosuna katmaya kararlı olsa da Laporta, kulübün sabrının ve mali taahhüdünün sınırsız olmadığını belirtti. Katalan kulübünün transfer piyasasında kendi şartlarını belirleyeceğini ve Atlético’nun tutumunu yumuşatmasını sonsuza kadar beklemeyeceğini vurguladı. Mesaj netti: Teklif masada, ancak Metropolitano’dakilerin karar vermesi için zaman daralıyor.
"Barça her türlü transferi halledebilir, ancak bunu sportif ve ekonomik mantık çerçevesinde yapar. Transfer piyasasının kurallarını biz belirleyeceğiz. Atlético ile görüştüm ve ne istediğimizi açıkça belirttim. Deco bir teklifte bulundu. Oyuncunun uzun zamandır Barça’ya gelmek istediğini biliyoruz. Bu teklifi Madrid kulübüne tüm saygımızla sunduk. Bana, başka alternatifimiz olmadığı için satmayı planlamadıklarını söylediler. Bu teklifi gerekli gördüğümüz sürece sürdüreceğiz. Onların insafına kalmayacağız. Eğer transferi gerçekleştirmek isterlerse, bundan büyük memnuniyet duyarız. Teklifin süresi sınırsız değil," diye konuştu Laporta.