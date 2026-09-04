AFP
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'Geliyor mu?' - Enzo Maresca, Manchester City yıldızlarının £125 milyonluk anlaşma öncesinde Enzo Fernandez transferi için yalvardığını açıkladı
Arjantinli yıldız için soyunma odasında heyecan
Fernandez'in Chelsea'den gelişi Premier League'de büyük yankı uyandırdı, ancak Manchester City kadrosunun 2022 Dünya Kupası kazananının yaratacağı etkinin zaten fazlasıyla farkında olduğu görülüyor. Deadline day'de City'ye Britanya ortak transfer rekoru olan 125 milyon sterlin karşılığında geçmeden önce Stamford Bridge'de 25 yaşındaki Arjantinli milli oyuncuyla birlikte çalışan Maresca, orta sahanın imzasına yönelik talebin sadece yönetimden değil soyunma odasının içinden de geldiğini kabul etti.
Cumartesi günü Coventry City'ye karşı çıkması muhtemel ilk maç öncesinde konuşan Maresca, kulüpteki kıdemli isimler arasındaki heyecana dikkat çekti. "Ben sadece onun bir kazanan olduğunu söyledim ve bir kadronun parçası olduğunuzda, bir başka kazanan oyuncu geldiğinde her zaman mutlu olurlar. Size şunu garanti edebilirim ki son dört ya da beş günde kadrodan dört ya da beş oyuncu onun gelip gelmediğini soruyordu çünkü bizimle olmasını istiyorlar. Bizimle olması çok önemli ve bundan yüzde 100 memnunuz."
- AFP
Fernandez, Etihad’daki ilk maçına hazır
Maresca, 25 yaşındaki oyuncunun baştan aşağı yenilenen orta sahasına neler katacağı konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. Londra'da onunla yakın çalışan City patronu, Fernandez'in Chelsea formasıyla 170 maçta 31 gol ve 30 asist üretip Kulüpler Dünya Kupası ile Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından, orta saha oyuncusunun birden fazla kupa hedefleyen bir takımda başarıya ulaşmak için gereken psikolojik üstünlüğe sahip olduğuna inanıyor.
Maresca, oyuncunun Etihad'ın zorlu temposuna hazır olup olmadığını değerlendirirken, "Enzo'yu oldukça iyi tanıyorum ve takıma neler katabileceğini biliyorum" dedi. "O bir kazanan. Kazanan bir zihniyete sahip ve Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından nasıl kazanılacağını biliyor."
Liderlik değişiklikleri ve Chelsea ayrılığı
Fernandez, Chelsea'de Maresca döneminde kaptanlık yapmış olsa da City'deki hiyerarşi biraz farklı olacak. Teknik direktör, Ruben Dias'ın Bernardo Silva'nın ayrılığının ardından resmen kulübün yeni kaptanı olarak belirlendiğini doğruladı. Liderlik grubunda ayrıca Erling Haaland, Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma da yer alacak. Statüsündeki değişime rağmen, Xabi Alonso'nun projesini geride bırakmak anlamına gelse bile Fernandez'in Manchester'a gitme isteği açıktı.
Ayrılığı değerlendiren Alonso, rekor bedelli satış konusunda profesyonel bir duruş sergiledi. İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Futbolda birçok şey olur. Enzo ile görüşmeler yaptık ve bunlar her zaman saygı çerçevesinde oldu. Onun kulüp için yaptıkları çok büyüktü ama şimdi ileriye bakma zamanı. Her pozisyonda kaliteli oyuncularımız var ve artık hazırız."
- Getty Images Sport
Manchester City yapbozunu tamamlamak
City, transfer döneminde yeni transferlere rekor kıran bir rakamla 458 milyon sterlin harcadı. Buna, Fernandez, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin katılımıyla orta sahada yapılan 327 milyon sterlinlik yenilenme damga vurdu. İngiliz devi ayrıca kanat oyuncuları Iliman Ndiaye ve Allan'ı, yedek kaleci Geronimo Rulli ile birlikte kadrosuna kattı; oyuncu ayrılıklarından ise 300 milyon sterlinden fazla gelir elde etmeyi başardı.
Maresca, “Sahiplerin, [başkan] Khaldoon [Al Mubarak] ve [futbol direktörü] Hugo [Viana]'nın gösterdiği çabadan dolayı çok mutluyum. Çok mutluyum. Son günlerde Iliman ve Enzo geldi, artık kadro tamamlandı, iş bitti. Şimdi çalışma zamanı” diyerek sözlerini noktaladı.
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