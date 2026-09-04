Fernandez'in Chelsea'den gelişi Premier League'de büyük yankı uyandırdı, ancak Manchester City kadrosunun 2022 Dünya Kupası kazananının yaratacağı etkinin zaten fazlasıyla farkında olduğu görülüyor. Deadline day'de City'ye Britanya ortak transfer rekoru olan 125 milyon sterlin karşılığında geçmeden önce Stamford Bridge'de 25 yaşındaki Arjantinli milli oyuncuyla birlikte çalışan Maresca, orta sahanın imzasına yönelik talebin sadece yönetimden değil soyunma odasının içinden de geldiğini kabul etti.

Cumartesi günü Coventry City'ye karşı çıkması muhtemel ilk maç öncesinde konuşan Maresca, kulüpteki kıdemli isimler arasındaki heyecana dikkat çekti. "Ben sadece onun bir kazanan olduğunu söyledim ve bir kadronun parçası olduğunuzda, bir başka kazanan oyuncu geldiğinde her zaman mutlu olurlar. Size şunu garanti edebilirim ki son dört ya da beş günde kadrodan dört ya da beş oyuncu onun gelip gelmediğini soruyordu çünkü bizimle olmasını istiyorlar. Bizimle olması çok önemli ve bundan yüzde 100 memnunuz."