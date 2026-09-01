Yıldız transferini ilk 11'in dışında tutma kararına değinen Flick, Manchester City'den kısa süre önce takıma katılan orta sahanın mevcut fiziksel durumu konusunda net konuştu.

Barcelona teknik direktörü, “Elbette fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor” dedi. “Bunu biliyoruz çünkü takıma yeni katıldı ve yalnızca on gündür bizimle. Ama sonuçta benim için önemli olan, golden sonra nasıl tepki verdiğimiz.”

Flick ayrıca takımının çözmesi gereken daha geniş çaplı kolektif sorunlara da işaret etti ve özellikle hızlı kontra ataklar ile duran toplar karşısındaki savunma zaaflarını vurguladı.

Flick, “Bir önceki soruda da söylediğim gibi, topu daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor” diye ekledi. “Ayrıca şunu da söylemeliyiz ki hep kendimizden bahsediyoruz ama rakipten de söz etmemiz gerekiyor. Çok iyi oynadılar. Çok hızlı oyuncuları var. Hücum etme şekilleri iyiydi ve tabii ki duran toplarda, kornerlerde de etkiliydiler. Bence bu tür durumlarda çok daha iyi olmalıyız.”



