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'Gelişmesi gerekiyor!' - Hansi Flick, büyük Pedri ikilemi sürerken Rodri'nin neden hâlâ Barcelona yedek kulübesinde bırakıldığını açıkladı
Flick, Rodri'nin fiziksel durumunu yönetiyor
Barcelona, La Liga sezonundaki mükemmel başlangıcını Camp Nou'da oynanan ve yedi gole sahne olan maçta Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup ederek sürdürdü. Erken geriye düşmesine rağmen Katalan devi, Flick'in görevdeki ilk döneminin alametifarikası hâline gelen hücum akıcılığını bir kez daha ortaya koydu; Raphinha ve Lamine Yamal'ın attığı ikişer golle dokuz puan üzerinden dokuz puana ulaştı.
Ancak, üst düzey bir kariyerle gelmesine rağmen, flaş orta saha transferi Rodri bir kez daha oyuna sonradan girmekle yetindi. İspanyol milli futbolcu, şu anda en iyi fiziksel seviyeye ulaşmak ve yeni bir taktik düzene uyum sağlamak için sıkı bir adaptasyon sürecinden geçiyor.
- Getty Images Sport
"Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor"
Yıldız transferini ilk 11'in dışında tutma kararına değinen Flick, Manchester City'den kısa süre önce takıma katılan orta sahanın mevcut fiziksel durumu konusunda net konuştu.
Barcelona teknik direktörü, “Elbette fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor” dedi. “Bunu biliyoruz çünkü takıma yeni katıldı ve yalnızca on gündür bizimle. Ama sonuçta benim için önemli olan, golden sonra nasıl tepki verdiğimiz.”
Flick ayrıca takımının çözmesi gereken daha geniş çaplı kolektif sorunlara da işaret etti ve özellikle hızlı kontra ataklar ile duran toplar karşısındaki savunma zaaflarını vurguladı.
Flick, “Bir önceki soruda da söylediğim gibi, topu daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor” diye ekledi. “Ayrıca şunu da söylemeliyiz ki hep kendimizden bahsediyoruz ama rakipten de söz etmemiz gerekiyor. Çok iyi oynadılar. Çok hızlı oyuncuları var. Hücum etme şekilleri iyiydi ve tabii ki duran toplarda, kornerlerde de etkiliydiler. Bence bu tür durumlarda çok daha iyi olmalıyız.”
Orta sahadaki rol çakışmasını çözmek
Acil fiziksel durum endişelerinin ötesinde, Rodri'nin Pedri ile uyumu konusunda önemli bir taktik bilmece de ortaya çıktı. El Nacional'ın haberine göre Rodri, yakın zamanda iki orta sahanın bireysel etkilerini azaltmadan nasıl birlikte oynayabileceğini görüşmek için Flick ile bir toplantı yaptı; böylece İspanya Milli Takımı'nda görev yaparken zaman zaman yaşadıkları pozisyon çakışmalarından kaçınılması hedefleniyor.
Flick, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için kesin bir plan hazırladı ve ikilinin aynı bölgeleri işgal etmesini önlemek adına görevlerin net biçimde ayrılmasını istiyor. Bu sistemde Rodri, yapısal denge sağlamak için orta sahanın merkezinde sigorta görevi üstlenecek, Pedri'ye ise hatlar arasında hareket etmesi için tam özgürlük verilecek. Haberde, Rodri'nin bu ortaklığın başarılı olması için doğal oyununu uyarlamaya ve hücum içgüdülerini dizginlemeye istekli olduğu belirtildi.
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Barcelona için sırada ne var?
Üst üste üç galibiyet alan Barcelona'nın odağı şimdi pazar günü Valencia ile karşılaşacağı Mestalla deplasmanına çevrilmiş durumda.
İddialara göre Flick, net şekilde tanımladığı iş bölümüyle Rodri ile Pedri'yi Avrupa futbolunun en zorlu orta saha ikililerinden birine dönüştürebileceğine inanıyor. Kısa vadede öncelik, Rodri ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmadan önce bu pozisyon tetikleyicilerini antrenmanlarda yerleştirmek olacak. Dünya Kupası kazanan orta saha oyuncusu tam maç keskinliğini yeniden kazandığında, ilk 11'e sorunsuz geçişi Barcelona'nın sezona erken dönemdeki şampiyonluk savunması açısından kritik önem taşıyacak.
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