“Gelişmek zorundayız”

Hurzeler, takımının topla çok fazla ağır kaldığını kabul etti ve rövanşta kontra ataklara karşı savunmada çok daha sıkı bir reaksiyon istedi.

Takımının performansını değerlendiren Hurzeler, TNT Sports'un aktardığına göre şunları söyledi: "Bence oyunu kontrol ettik ama topa sahipken yeterince hızlı değildik. Yine de birkaç fırsat yakaladık ama genel olarak Tromso'nun iyi savunma yaptığını düşünüyorum.

"Geçiş anlarının ardından iki büyük fırsat buldular, burada daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Genel olarak zorlu bir rakiplerdi, zaten bunu bekliyorduk. Fırsatlar ürettik ama sonuçta beraberlikle yetinmek zorundayız, her ne kadar umduğumuz sonuç bu olmasa da.

"Şimdi kendi taraftarımızın önünde maçı kazanma fırsatını dört gözle bekliyoruz. Tromso'ya karşı geliştirmemiz gereken belirli noktalar var. Genel olarak, söylediğim gibi, onlar iyi bir futbol takımı, bu yüzden Amex'te maçı kazanmak için en üst seviyemizde oynamamız gerekecek."