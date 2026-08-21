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'Gelişmek zorundayız' - Fabian Hurzeler, Brighton'ın Konferans Ligi play-off'unda Tromso ile berabere kalmasına tepki gösterdi
Baskın görüntü çıkmaza yol açıyor
Brighton, kuzey Norveç'te oynanan maçta 25 şutla oyuna hükmetti, ancak Tromso kalecisi Jakob Haugaard'ın ilham veren performansı ilk maçın golsüz sona ermesini sağladı. Ev sahibi ekip, kontra atakta sürpriz bir galibiyeti neredeyse kapıyordu; Bart Verbruggen, ikinci yarının başlarında Heine Asen Larsen'in karşı karşıya pozisyonunda yaptığı kritik kurtarışla buna engel oldu. Isak Vadebu'nun maçın sonlarındaki kaçırdığı fırsat, gelecek hafta Amex Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesinde eşleşmeyi dengede bıraktı.
- Getty Images Sport
“Gelişmek zorundayız”
Hurzeler, takımının topla çok fazla ağır kaldığını kabul etti ve rövanşta kontra ataklara karşı savunmada çok daha sıkı bir reaksiyon istedi.
Takımının performansını değerlendiren Hurzeler, TNT Sports'un aktardığına göre şunları söyledi: "Bence oyunu kontrol ettik ama topa sahipken yeterince hızlı değildik. Yine de birkaç fırsat yakaladık ama genel olarak Tromso'nun iyi savunma yaptığını düşünüyorum.
"Geçiş anlarının ardından iki büyük fırsat buldular, burada daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Genel olarak zorlu bir rakiplerdi, zaten bunu bekliyorduk. Fırsatlar ürettik ama sonuçta beraberlikle yetinmek zorundayız, her ne kadar umduğumuz sonuç bu olmasa da.
"Şimdi kendi taraftarımızın önünde maçı kazanma fırsatını dört gözle bekliyoruz. Tromso'ya karşı geliştirmemiz gereken belirli noktalar var. Genel olarak, söylediğim gibi, onlar iyi bir futbol takımı, bu yüzden Amex'te maçı kazanmak için en üst seviyemizde oynamamız gerekecek."
Spekülasyonların ortasında ilk kez forma giyen isimler yer aldı
Karşılaşmada Hurzeler yönetiminde 46 milyon £'luk rekor transfer Luka Vuskovic, Ibrahim Osman, Zadok Yohanna ve Amario Cozier-Duberry rekabetçi düzeydeki ilk maçlarına çıktı. Brighton, sakatlıkları nedeniyle Carlos Baleba ve Yankuba Minteh'ten yoksun olarak deplasmana giderken, transfer söylentileri de yoğun şekilde sürüyordu; Baleba, Manchester United'a transfer için görüşmeler yürütüyor ve kulüp, Liverpool'un Minteh için yaptığı teklifi reddetti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brighton, West Ham United, Chelsea ve Crystal Palace'ın ardından organizasyonda şampiyon olan İngiliz takımı olmak için İstanbul'daki finale ulaşmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
İç sahadaki açılış maçı, karar maçından önce geliyor
Brighton, 2026-27 Premier League sezonuna pazar günü Aston Villa’yı sahasında ağırlayarak başlayacağı için hızla toparlanmak zorunda. Yurt içindeki bu sezon açılışı, perşembe günkü kader niteliğindeki rövanş maçında Tromso’yu yeniden Sussex’te konuk etmeden önce kadro derinliğini anında sınayacak. Hurzeler’in ekibinin Avrupa’da grup aşaması futbolunu garantilerken iç sahada erken bir ivme yakalayabilmesi için akıllı kadro yönetimi ve acımasız bitiricilik şart olacak.
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