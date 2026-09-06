Getty Images Sport
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"Gelişmek zorunda" - Roberto De Zerbi, Nottingham Forest beraberliğinin ardından Omar Marmoush'a uyarıda bulundu
De Zerbi, yeni transfer Marmoush'tan daha fazlasını istiyor
Tottenham cumartesi günü yeni Premier League sezonunda nihayet ilk puanını aldı, ancak City Ground'daki 0-0'lık beraberlik De Zerbi'yi yatıştırmaya pek yetmedi. Brentford ve Newcastle United'a karşı alınan üst üste yenilgilerin ardından Spurs, Forest karşısında savunmada sağlam bir görüntü sergiledi, ancak diğer uçtaki müsrifliği teknik direktörünü kızdırdı. İtalyan çalıştırıcı, özellikle Mısırlı forvet Marmoush'un harcadığı bir fırsata dikkat çekerek, yıldız transferin kusursuzluk gerektiren bir sistemde hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını ima etti.
Hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberliğin ardından konuşan De Zerbi, Mısırlı milli oyuncunun katkısını değerlendirirken sözünü sakınmadı. De Zerbi, "Az önce Marmoush hakkında konuştum. Ama Marmoush için, 15 ya da 12 golü var mı, yok mu, bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bence evet, çünkü o sayıda gol atmak için gereken tüm özelliklere fazlasıyla sahip. Elbette gelişmesi gerekiyor" dedi,
- Getty Images Sport
Tel ve kanat oyuncularıyla ilgili hayal kırıklığı
Marmoush, eski Brighton teknik direktörünün kamuoyu önünde eleştirdiği tek oyuncu değildi. 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mathys Tel de, ikinci yarıda yerini ilk maçına çıkan Mykhailo Mudryk'e bırakmadan önce tehlikeli bölgelerde sonuca gidememesi nedeniyle özellikle hedef gösterildi. De Zerbi, kanatlardan yapılan ortalardaki kalite eksikliğinden yakındı ve takımının taktiksel üstünlüğünü değerlendiremediğini belirtti.
De Zerbi, Tel'i oyundan alma kararını ve genel olarak kanatlardan yapılan ortalardan duyduğu memnuniyetsizliği şöyle açıkladı: "Ya da kaç orta ikinci direği geçti? Mathys Tel'den iki kez, Savio'dan bir kez. Bence Savio'da bu son karardı. Pedro Porro'nun topu, Kudus'la oynadığında Mateus Fernandes'e geldi ve ardından Solanke'nin kafa vuruşunda Mateus, ileri çıkıp gol atmak için tamamen yalnızdı. Bence iyi oynadık ama son üçte gelişmemiz gerekiyor."
Hücumdaki sıkıntılara rağmen organizasyon açısından olumlu işaretler
Hücum hattı etkisiz kalsa da De Zerbi, savunma organizasyonunu ve takımın zorlu bir atmosferde gösterdiği direnci övmekte gecikmedi. Forest'ın doğrudan oyun anlayışı, deplasmana gelen takımlar için sık sık sorun yaratıyor, ancak Spurs hava toplarında üstünlük kurmayı ve seken topları kontrol etmeyi başardı. Teknik direktör, puan tablosunun istediği yerde olmadığını kabul ederken, yoğun geçen bir transfer döneminin ardından takımın temel yapısının şekillenmeye başladığını söyledi.
Savunma performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Her şeye rağmen takımın ruhundan, organizasyonundan, toplu ve topsuz oyundan çok memnunum. Hiç sıkıntı yaşamadık. Onların oyun tarzı çok net, uzun top ve seken top. Ama bu seken toplarda da çok ama çok fazla ikili mücadele kazandık. İyi oyunculara sahipler ve bu statta puan almak hiç de kolay değil. Kazanamadığımız için mutlu değiliz ama bence şu anda ilerlemek için doğru ruh ve doğru yol bu" dedi.
- AFP
Klinik bitiriciliğe giden yol
Bu sorunları gidermek için De Zerbi, video odasında önemli ölçüde zaman geçirmeyi ve City Ground'da yapılan hataları titizlikle gözden geçirmeyi planlıyor. Taktik analiz ile ilk galibiyetin getireceği özgüven artışının birleşiminin zamanla daha iyi sonuçlara yol açacağına inanıyor.
De Zerbi, gelişim planını şu sözlerle anlattı: "Toplantı yapmak, izlemek, oyuncularla birlikte analiz etmek. Ayrıca bence maçları kazanmak da önemli çünkü biliyorsunuz, özgüven, coşku, doğru kararı bulmak açısından kritik olabilir."
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