Tottenham cumartesi günü yeni Premier League sezonunda nihayet ilk puanını aldı, ancak City Ground'daki 0-0'lık beraberlik De Zerbi'yi yatıştırmaya pek yetmedi. Brentford ve Newcastle United'a karşı alınan üst üste yenilgilerin ardından Spurs, Forest karşısında savunmada sağlam bir görüntü sergiledi, ancak diğer uçtaki müsrifliği teknik direktörünü kızdırdı. İtalyan çalıştırıcı, özellikle Mısırlı forvet Marmoush'un harcadığı bir fırsata dikkat çekerek, yıldız transferin kusursuzluk gerektiren bir sistemde hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını ima etti.

Hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberliğin ardından konuşan De Zerbi, Mısırlı milli oyuncunun katkısını değerlendirirken sözünü sakınmadı. De Zerbi, "Az önce Marmoush hakkında konuştum. Ama Marmoush için, 15 ya da 12 golü var mı, yok mu, bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bence evet, çünkü o sayıda gol atmak için gereken tüm özelliklere fazlasıyla sahip. Elbette gelişmesi gerekiyor" dedi,