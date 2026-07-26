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"Gelecekte ne olacağını kim bilir" - Erling Haaland, Spider-Man'in gizli ajan rolünü üstlenmesiyle birlikte Tom Holland'ın Tottenham'a transfer olması yönündeki ricasına verdiği yanıtı açıkladı
Örümcek Adam’ın başarısız işe alım kampanyası
Spider-Man rolüyle dünya çapında tanınan Holland’ın bir futbol menajeri rolünü üstlenmeye çalışmasıyla Hollywood ve Premier Lig dünyaları beklenmedik bir şekilde kesişti. Tottenham’ın koyu bir taraftarı olan Holland, 2021 Monako Grand Prix’si sırasında Haaland’a ulaştı; o dönemde forvet, Borussia Dortmund’da 41 gol attığı sezonun ardından dünya futbolunun en çok aranan yeteneği konumundaydı.
Haaland, sonunda YouTube kanalında bu reddi ele alarak, film yıldızına kasıtlı olarak soğuk davrandığını açıklığa kavuşturdu. Manchester City forveti, ilk mesaj geldiğinde Holland'ın kim olduğunu bilmediğini itiraf etti.
Haaland, aldığı mesajın içeriğini detaylandırırken, “O Spider-Man’deki adam, ama ben Spider-Man izlemiyorum,” diye açıkladı.
26 yaşındaki forvet, mesajda şunların yazdığını söyledi: "'Selam dostum, az önce seni Monako'da gördüm. Bir şeyler içmek istersen bana haber ver. Ve lütfen Spurs'a katıl.'"
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Spurs’a yönelik diplomatik bir ret
Haaland’ın nihai durağı, o zamandan beri sayısız rekor kırdığı Manchester City olsa da, mesajın arkasında kimin olduğunu anladıktan sonra sonunda oyuncuya yanıt verdi.
Bazı haberlerde Haaland'ın Holland'ı kaba bir şekilde "rastgele bir kişi" olarak nitelendirdiği iddia edilince, Haaland durumu açıklığa kavuşturmak istedi.
"Bunu şakacı bir şekilde söylemiştim, ancak sözlerim bağlamından koparıldı," diye açıkladı Haaland. "Biraz kaba gelmişim, bu yüzden kendimi kötü hissettiğim için ona bir mesaj attım."
Ardından, durumu düzeltmek için aktöre gönderdiği mesajın tam metnini paylaştı: “Seni görmezden geldiğime dair bir haber dolaşıyor. Bunun niyetim olmadığını bilmeni istedim. Bu arada, şu anda Spurs konusunda pek emin değilim, ama kim bilir, belki gelecekte?”
Hollanda’nın alçakgönüllü deneyimi
“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” programına konuk olan Holland, dünyanın en iyi forvetinin kendisine ilgi göstermemesi konusunda şaka yaptı. “İşte bu, oyuncular için önemli olan tam da o tür alçakgönüllü bir deneyimdir,” diyen Holland, ünlü statüsünün City’nin yıldızı nezdinde hiçbir ağırlığı olmaması gerçeğini gülerek geçiştirdi.
Holland’ın bu sözleri, Haaland’ın uluslararası arenada yaşadığı bir hayal kırıklığıyla da aynı zamana denk geldi; zira İngiltere, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i 2-1 mağlup etmişti. Bu durum, Holland’ın yemek davetinin hâlâ geçerli olup olmadığını merak etmesine neden oldu. “Geçen gün olanlardan sonra benimle akşam yemeği yiyeceğini sanmıyorum,” diyen aktör, Haaland’ın bu yenilgiden dolayı muhtemelen “kırgın” olacağını kabul etti.
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Akşam yemeği planları nihayet ilerleme kaydetti
Başlangıçtaki garip durum ve Tottenham’a transfer teklifinin reddedilmesine rağmen, sonunda bir dostluk filizleniyor gibi görünüyor. Instagram’da dolaşan Holland’ın röportajından kesitleri izledikten sonra Haaland, yıllardır gelen kutusunda bekleyen teklifi nihayet kabul etmenin zamanının geldiğine karar verdi.
Futbol ve sinema hayranları arasında hızla viral olan bir yorumda Haaland, aktörü etiketleyerek şöyle yazdı: "Akşam yemeği davetini kabul ettim. Biraz geç oldu. Yeri söyle yeter!"
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