"Gelecekte ne olacağını kim bilir" - Erling Haaland, Spider-Man'in gizli ajan rolünü üstlenmesiyle birlikte Tom Holland'ın Tottenham'a transfer olması yönündeki ricasına verdiği yanıtı açıkladı

Spider-Man rolüyle dünya çapında tanınan Holland’ın bir futbol menajeri rolünü üstlenmeye çalışmasıyla Hollywood ve Premier Lig dünyaları beklenmedik bir şekilde kesişti. Tottenham’ın koyu bir taraftarı olan Holland, 2021 Monako Grand Prix’si sırasında Haaland’a ulaştı; o dönemde forvet, Borussia Dortmund’da 41 gol attığı sezonun ardından dünya futbolunun en çok aranan yeteneği konumundaydı.

Haaland, sonunda YouTube kanalında bu reddi ele alarak, film yıldızına kasıtlı olarak soğuk davrandığını açıklığa kavuşturdu. Manchester City forveti, ilk mesaj geldiğinde Holland'ın kim olduğunu bilmediğini itiraf etti.

Haaland, aldığı mesajın içeriğini detaylandırırken, “O Spider-Man’deki adam, ama ben Spider-Man izlemiyorum,” diye açıkladı.

26 yaşındaki forvet, mesajda şunların yazdığını söyledi: "'Selam dostum, az önce seni Monako'da gördüm. Bir şeyler içmek istersen bana haber ver. Ve lütfen Spurs'a katıl.'"



